Người "giữ lửa" nghề làm đàn nhị của người Mông trên núi Lao Chải

12/05/2026

Đàn nhị là một trong những nhạc cụ truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa và gắn bó với đời sống tinh thần với cộng đồng người dân tộc Mông qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, với sự thay đổi của thời gian, việc giữ gìn loại nhạc cụ này đang dần bị mai một. Với mong muốn bảo tồn âm thanh đặc sắc này, ông Cứ A Lồng vẫn tâm huyết lưu giữ cách làm và chơi đàn nhị của dân tộc mình.

Ông Cứ A Lồng người bản Lao Chải 1 ( Lai Châu) bên cây đàn Nhị - một nhạc cụ vô cùng đặc biệt, gắn liền với đời sống tâm linh và sinh hoạt văn hóa của đồng bào người Mông tại các vùng cao như Lai Châu. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Sinh sống tại bản Lao Chải 1, xã Khun Há, tỉnh Lai Châu, ông Lồng hàng ngày vẫn cần mẫn chế tác đàn từ những khối gỗ. Từ đôi bàn tay khéo léo, ông tạo ra nhiều cây đàn nhị với kích cỡ khác nhau để phục vụ du khách đến tham quan, mua làm kỷ niệm.



Theo ông Lồng, để làm được một cây đàn nhị hoàn chỉnh, người thợ không chỉ cần sự khéo léo mà còn phải biết chơi đàn và có khả năng cảm nhận âm thanh. Chính sự am hiểu đó giúp họ tạo ra những cây đàn có âm sắc chuẩn. Mỗi cây đàn nhị thường mất vài ngày để hoàn thành, đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ trong từng công đoạn.

Ông Lồng cho biết, việc đảm bảo độ thẳng và cân đối tuyệt đối của thân đàn là hết sức quan trọng. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Trước đây, đàn nhị của người Mông thường được làm từ tre. Tuy nhiên, loại vật liệu này dễ bị mục, khiến tuổi thọ của đàn không cao. Vì vậy mà ông Lồng đã chuyển sang sử dụng gỗ để làm, giúp cây đàn bền hơn theo thời gian.



Một cây đàn nhị của người Mông gồm nhiều bộ phận: bát nhị, cần nhị, trục dây, dây nhị, cử nhị và cung vĩ. Trong đó, bát nhị được làm từ phần ruột của những thân gỗ lấy từ rừng về. Sau khi chọn được khối gỗ phù hợp, người thợ tiến hành khoan từ ba đến bốn lỗ để tạo kết cấu lắp cần nhị. Bề mặt sau đó được mài nhẵn bằng giấy ráp để đảm bảo độ mịn và thẩm mỹ.

Giữa không gian yên bình của bản Lao Chải 1, ông Cứ A Lồng miệt mài bên những thớ gỗ để tạo hình cho thân đàn Nhị.

Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam