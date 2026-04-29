Transición verde: oportunidad y desafío para Vietnam en el período 2026-2035

La provincia de Vinh Long ha puesto en funcionamiento 13 parques eólicos con una capacidad total de 572 MW. Foto: VNA

La presión para una transición verde se ha convertido en una exigencia intrínseca de la economía, lo que obliga a Vietnam a acelerar su proceso si desea mantener un crecimiento sostenible.



Durante el período de 2026 a 2035, la cuestión no será solo la orientación estratégica, sino la capacidad de movilizar y utilizar de manera eficiente los recursos, desde el marco institucional y financiero hasta la tecnología y la capacidad de implementación.



Expertos afirman que el modelo de crecimiento basado en recursos, mano de obra barata y energía fósil está alcanzando sus límites. Mientras tanto, las "reglas del juego" están cambiando rápidamente hacia la descarbonización y la reducción de emisiones, lo que generará una presión significativa sobre Vietnam en los próximos 10 años.

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El profesor asociado, doctor Bui Quang Tuan, vicepresidente de la Asociación de Ciencias Económicas de Vietnam, comentó que, a partir de 2026, mecanismos como el impuesto al carbono en las fronteras (CBAM) de Europa, los estándares ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza) obligatorios y la exigencia de rastrear las emisiones en las cadenas de suministro afectarán directamente las exportaciones de Vietnam.



Con un volumen comercial de aproximadamente 370 a 380 mil millones de dólares anuales, las empresas vietnamitas se enfrentan a una decisión crucial: no adoptar políticas verdes significa perder el acceso a los mercados.



No solo se trata de una obligación de cumplimiento, el crecimiento verde también abre nuevas oportunidades de desarrollo a través de cuatro canales principales: transición energética e infraestructura; descarbonización de la industria exportadora; las finanzas verdes como fuente principal de capital; y mejora de la calidad del crecimiento y la capacidad de resiliencia.

La central solar Trung Nam Tra Vinh proporciona aproximadamente 250 millones de kWh de electricidad al año. Foto: VNA

En consecuencia, la demanda de electricidad crecerá entre un 8% y un 10% anual hasta 2030, lo que crea un gran potencial de inversión en energías renovables, redes eléctricas e infraestructura de transporte verde. La Plan de Energía VIII ajustado establece como meta que la energía renovable (excluyendo la hidroeléctrica) represente entre el 28% y el 36% para 2030, y entre el 74% y el 75% para 2050.



Los sectores como el acero, el cemento, la confección y la electrónica están bajo fuerte presión para transformarse. El CBAM podría hacer que las empresas vietnamitas deban pagar cientos de millones de euros anuales si no reducen sus emisiones. Grandes corporaciones como Apple y Nestlé han exigido que sus cadenas de suministro utilicen solo energía renovable o proporcionen datos transparentes sobre las emisiones.



El tamaño global de las finanzas ESG ha superado los 30 billones de dólares. En Vietnam, el crédito verde representa solo alrededor del 4-5% del total del crédito, pero está creciendo rápidamente, lo que permite a las empresas acceder a financiamiento con costos más bajos.