Políticas disruptivas impulsan el surgimiento de grandes empresas tecnológicas en Vietnam

Las empresas tecnológicas de Vietnam continúan consolidando su crecimiento en escala y aportes a la economía nacional, por lo que el país requiere de mecanismos y políticas disruptivas que faciliten el surgimiento de corporaciones de gran envergadura con capacidad para dominar tecnologías centrales y liderar el mercado.



De acuerdo con datos oficiales, el país cuenta actualmente con alrededor de 80 mil empresas tecnológicas, lo que representa un aumento de 1,4 veces en comparación con los registros de 2020. Asimismo, los ingresos totales del sector alcanzaron un estimado de 198 mil millones de dólares, impulsados por la exportación de productos y servicios digitales a mercados de alta exigencia como Estados Unidos, Europa y Japón, operaciones que generan unos 15 mil millones de dólares anuales.



Estas firmas de tecnología digital actúan como la fuerza de vanguardia en el desarrollo de los nuevos motores de crecimiento del país del sudeste asiático. Los reportes sectoriales indican que la red 5G cubre actualmente al 90 por ciento de la población, mientras que el comercio electrónico experimentó una fuerte expansión hasta situarse en 36 mil millones de dólares, una cifra que triplica los niveles reportados en 2020.

Productos tecnológicos de la Compañía de Lámparas y Termos Rang Dong. Foto: VNA

En el ámbito de los pagos digitales, el valor de las transacciones sin efectivo se multiplicó por 26 en relación con el Producto Interno Bruto (GDP) mediante más de 20 mil millones de operaciones, al tiempo que el sector empresarial privado promueve la transformación digital en áreas clave como la energía, el transporte, el medio ambiente, la salud y la educación.



Sin embargo, las evaluaciones objetivas del sector muestran que la capacidad y el nivel tecnológico de las empresas nacionales siguen siendo limitados y poco uniformes. Vietnam carece todavía de grandes corporaciones tecnológicas con el potencial financiero e influencia necesarios para liderar las cadenas de suministro locales.



Adicionalmente, los recursos humanos en el área digital no satisfacen las demandas prácticas del desarrollo actual, especialmente en sectores emergentes de alta complejidad como los semiconductores, la inteligencia artificial (AI) y el diseño de chips.

La Sociedad Anónima del Grupo Truong Hai (THACO) invierte en una línea de soldadura automática de carrocerías con un sistema de robots de última generación, capaces de rotar en todos los ángulos para cumplir con los requisitos tecnológicos, junto con un robot de posicionamiento de carrocerías que garantiza soldaduras firmes, estables y de alta precisión. Foto: VNA

Los analistas señalan que las causas de esta situación radican en que el pensamiento de gestión gubernamental no avanza al mismo ritmo que la evolución tecnológica, sumado a la persistencia de temores administrativos a cometer errores regulatorios al momento de proponer mecanismos piloto para nuevos modelos de negocios. Las políticas de apoyo actuales son calificadas a menudo como poco prácticas, con procedimientos engorrosos que carecen de especificidades para la naturaleza de la industria.



Por el lado empresarial, el potencial financiero, las capacidades de gobernanza y la visión de muchas firmas son limitados, con estrategias enfocadas en el corto plazo y una falta de confianza mutua que dificulta la creación de alianzas o ecosistemas competitivos.