Desbloquean el acceso al capital para Pymes vietnamitas

Según la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Vietnam, la mayoría de las Pymes enfrenta dificultades debido a la falta de activos para hipotecar, historiales crediticios débiles y expedientes financieros que no cumplen plenamente los requisitos bancarios.



En un contexto en el que las Pymes desempeñan un papel cada vez más importante en la economía nacional, la necesidad de renovar los métodos de concesión de crédito se vuelve urgente.



El profesor Nguyen Trong Hoai, de la Universidad de Economía de Ciudad Ho Chi Minh (UEH), propuso que Vietnam tome como referencia modelos de finanzas abiertas sustentados en datos digitales aplicados en otros países.



Por su parte, Nguyen Ngoc Hoa, presidente de la Asociación Empresarial de Ciudad Ho Chi Minh (HUBA) sugirió desarrollar más el mercado de capitales para que las grandes empresas cuenten con alternativas de financiamiento fuera del sistema bancario, liberando así espacio crediticio para las Pymes.

Una empresa vietnamita presenta el uva de mar, introducido por primera vez por Vietnam en la feria Foodex Japón. Foto: Nguyen Tuyen - Corresponsal de VNA en Japón

En la práctica, varios bancos ya han comenzado a modificar su enfoque. En la industria del plástico, un sector con alta demanda de capital circulante y dominado por empresas pequeñas y medianas, VPBank informó que está pasando de un modelo basado principalmente en garantías hipotecarias hacia uno centrado en la evaluación del plan de negocios, el flujo de caja y la capacidad operativa de las empresas.



La entidad ha puesto en marcha paquetes de crédito flexibles respaldados por mercancías, pedidos, contratos de venta o préstamos sin garantía basados en proyectos empresariales.



Según Hoang Trung Hieu, director del Centro de Estrategia de negocios y desarrollo de productos para Pymes de VPBank, el banco puede utilizar resinas plásticas, pedidos de exportación o contratos comerciales como base para otorgar crédito, siempre que comprenda claramente la operación de la empresa.



En el primer trimestre de 2026, la cartera crediticia destinada al segmento PYME de VPBank aumentó un 8,4%, precisó.



En el caso de las microempresas, SeABank señaló que muchos negocios familiares recientemente convertidos en empresas enfrentan dificultades debido a su corta “vida jurídica”.