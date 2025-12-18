Turismo
Saigón - Ciudad Ho Chi Minh: patrimonio y una economía que nunca duerme
Como el mayor centro económico y cultural de Vietnam, Ciudad Ho Chi Minh siempre mantiene su posición como un destino de múltiples matices, donde las obras arquitectónicas clásicas se entrelazan con el ritmo vibrante de una vida urbana que nunca se detiene. Dinámica, abierta y en constante renovación, Saigón ofrece a los visitantes experiencias que van desde la profundidad de su herencia histórica hasta los espacios verdes junto al río, reafirmando su atractivo ante viajeros de todo el mundo.
Lo que distingue a Ciudad Ho Chi Minh es su pulso incesante, convirtiéndola en una auténtica “ciudad que nunca duerme”. Las luces resplandecientes de las avenidas, la actividad frenética de las zonas comerciales y la autenticidad de los mercados tradicionales crean un cuadro urbano fascinante. La ciudad es un diálogo extraordinario entre arquitecturas: basta observar los rascacielos que se elevan junto a estructuras patrimoniales de la época colonial francesa, como la Catedral de Notre-Dame, la Oficina Central de Correos o el Palacio de la Independencia. No son solo símbolos, sino testigos históricos que conservan el alma de la ciudad.
En la calle peatonal de Nguyen Hue, verdadero eje de la energía juvenil, el arte callejero y los eventos comunitarios se suceden sin pausa. Paralelamente, el mercado Ben Thanh sigue siendo un punto neurálgico del comercio, donde se preservan la gastronomía tradicional y los negocios de larga data. Más allá del corazón urbano vibrante, Ciudad Ho Chi Minh también posee espacios naturales apacibles. El río Saigón está siendo planificado como un “corredor turístico verde” con rutas de cruceros y autobuses fluviales, ofreciendo una perspectiva romántica y renovada de la ciudad desde el agua.
Hacia el sur, el área urbana Phu My Hung crea un entorno moderno y atractivo, armonizado con parques y lagos paisajísticos. Más lejos, Can Gio, reserva de la biósfera reconocida por la Unesco, brinda una experiencia completamente diferente: su bosque de manglares es un pulmón verde donde los visitantes pueden descubrir un ecosistema singular y respirar un aire puro totalmente separado del bullicio urbano.
Ciudad Ho Chi Minh es un auténtico “paraíso gastronómico”, donde convergen sabores de todas las regiones de Vietnam y del mundo. Esta diversidad se refleja claramente en calles culinarias emblemáticas como Vinh Khanh, Pham Van Dong (Go Vap – Binh Thanh) o las zonas japonesas y sudcoreanas, siempre repletas de comensales desde la mañana hasta la noche. Desde platos callejeros cargados de sabor como banh xeo (crepe vietnamita crujiente rellena de carne o mariscos y verduras), bun thit nuong (fideos de arroz servidos con cerdo a la parrilla) o hu tieu Nam Vang (sopa de fideos estilo Nam Vang), hasta gastronomía internacional de alto nivel, la ciudad satisface todos los gustos y presupuestos.
Como “corazón económico” de Vietnam, Ciudad Ho Chi Minh desarrolla con fuerza el turismo MICE (Reuniones – Incentivos – Conferencias – Exposiciones). Su moderna infraestructura, hoteles de alta categoría y excelentes conexiones de transporte han convertido a la ciudad en un destino líder para eventos internacionales. La oferta cultural y de entretenimiento también es un punto destacado, con teatros, museos y espacios artísticos tan relevantes como el Teatro de la Ciudad, el Museo de Bellas Artes, el Museo de los Vestigios de la Guerra y numerosos escenarios contemporáneos. El último y más importante factor que conquista a los visitantes es con toda certeza la gente de Saigón. Conocidos por su espíritu generoso, amable, hospitalario y siempre dispuestos a ayudar, los habitantes de la ciudad crean un ambiente acogedor que hace que cualquier viajero se sienta cómodo y bienvenido.
Con inversiones estratégicas en infraestructura, paisaje fluvial y espacios verdes, Ciudad Ho Chi Minh avanza con firmeza hacia el objetivo de convertirse en una metrópolis inteligente, habitable y atractiva. La combinación única entre tradición y modernidad, patrimonio y creatividad convierte a esta ciudad en un viaje de descubrimiento que jamás se vuelve repetitivo./.