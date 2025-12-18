Saigón - Ciudad Ho Chi Minh: patrimonio y una economía que nunca duerme

Como el mayor centro económico y cultural de Vietnam, Ciudad Ho Chi Minh siempre mantiene su posición como un destino de múltiples matices, donde las obras arquitectónicas clásicas se entrelazan con el ritmo vibrante de una vida urbana que nunca se detiene. Dinámica, abierta y en constante renovación, Saigón ofrece a los visitantes experiencias que van desde la profundidad de su herencia histórica hasta los espacios verdes junto al río, reafirmando su atractivo ante viajeros de todo el mundo.

La experiencia del turismo fluvial en el rio Saigón ofrece a los visitantes una nueva perspectiva de la ciudad desde el agua. Foto: Archivo

Lo que distingue a Ciudad Ho Chi Minh es su pulso incesante, convirtiéndola en una auténtica “ciudad que nunca duerme”. Las luces resplandecientes de las avenidas, la actividad frenética de las zonas comerciales y la autenticidad de los mercados tradicionales crean un cuadro urbano fascinante. La ciudad es un diálogo extraordinario entre arquitecturas: basta observar los rascacielos que se elevan junto a estructuras patrimoniales de la época colonial francesa, como la Catedral de Notre-Dame, la Oficina Central de Correos o el Palacio de la Independencia. No son solo símbolos, sino testigos históricos que conservan el alma de la ciudad.

Ciudad Ho Chi Minh a orillas del rio Saigón emerge entre la neblina matinal, creando una escena de serenidad poco común en medio de una urbe vibrante. Foto: Van Trung

El Palacio de la Independencia, Monumento Histórico Nacional Especial, considerado el “corazón” de Ciudad Ho Chi Minh, es un lugar de visita imprescindible para turistas nacionales e internacionales. Foto: Giang Son Dong

La sede del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, una obra de arquitectura francesa clásica, contribuye a crear una impronta histórico-cultural en el espacio urbano moderno. Foto: Thong Hai / VNP

La Oficina Central de Correos, con su arquitectura singular, es un punto de visita habitual que atrae a numerosos turistas cada día. Foto: Nguyen Luan / VNP

En la calle peatonal de Nguyen Hue, verdadero eje de la energía juvenil, el arte callejero y los eventos comunitarios se suceden sin pausa. Paralelamente, el mercado Ben Thanh sigue siendo un punto neurálgico del comercio, donde se preservan la gastronomía tradicional y los negocios de larga data. Más allá del corazón urbano vibrante, Ciudad Ho Chi Minh también posee espacios naturales apacibles. El río Saigón está siendo planificado como un “corredor turístico verde” con rutas de cruceros y autobuses fluviales, ofreciendo una perspectiva romántica y renovada de la ciudad desde el agua.

Hacia el sur, el área urbana Phu My Hung crea un entorno moderno y atractivo, armonizado con parques y lagos paisajísticos. Más lejos, Can Gio, reserva de la biósfera reconocida por la Unesco, brinda una experiencia completamente diferente: su bosque de manglares es un pulmón verde donde los visitantes pueden descubrir un ecosistema singular y respirar un aire puro totalmente separado del bullicio urbano.

El Festival Fluvial de Ciudad Ho Chi Minh difunde el orgullo por la ciudad ribereña y, al mismo tiempo, promueve una imagen turística dinámica y creativa. Foto: Nguyen Luan / VNP

El II Festival de Globos Aerostáticos de Ciudad Ho Chi Minh se celebró en el Parque del Puente Thu Thiem 2, ofreciendo una nueva experiencia turística y recreativa para residentes y visitantes. Foto: Giang Son Dong

La vida nocturna en el area urbana Phu My Hung brilla con luces resplandecientes, atrayendo a visitantes amantes de los espacios urbanos modernos. Foto: Archivo Phu My Hung

El area urbana Phu My Hung, un destino que combina compras, gastronomía y entretenimiento, satisface las diversas expectativas de los visitantes. Foto: Le Minh /VNP

Descubriendo la gastronomía singular en el mercado subterraneo de Saigon, donde convergen los sabores callejeros característicos de la ciudad.

Foto: Thong Hai / VNP

Ciudad Ho Chi Minh es un auténtico “paraíso gastronómico”, donde convergen sabores de todas las regiones de Vietnam y del mundo. Esta diversidad se refleja claramente en calles culinarias emblemáticas como Vinh Khanh, Pham Van Dong (Go Vap – Binh Thanh) o las zonas japonesas y sudcoreanas, siempre repletas de comensales desde la mañana hasta la noche. Desde platos callejeros cargados de sabor como banh xeo (crepe vietnamita crujiente rellena de carne o mariscos y verduras), bun thit nuong (fideos de arroz servidos con cerdo a la parrilla) o hu tieu Nam Vang (sopa de fideos estilo Nam Vang), hasta gastronomía internacional de alto nivel, la ciudad satisface todos los gustos y presupuestos.

La experiencia de navegar en barco a lo largo del canal Nhieu Loc – Thi Nghe permite descubrir un rincón verde y apacible de Saigon en pleno entorno urbano.

Foto: Thong Hai / VNP

La calle peatonal Nguyen Hue, un espacio dinámico de actividades culturales y recreativas, atrae a numerosos visitantes cada fin de semana.

Foto: Thong Hai / VNP

Turistas participan en recorridos en autobús para visitar sitios emblemáticos de valor histórico y cultural de Ciudad Ho Chi Minh.

Foto: Thong Hai / VNP

Un paseo en triciclo por la ciudad permite experimentar un ritmo de vida pausado y un aire nostálgico en medio del Saigon moderno.

Foto: Thong Hai / VNP

Turistas visitan el Palacio de la Independencia, Monumento Histórico Nacional Especial y símbolo histórico en el centro de Ciudad Ho Chi Minh.

Foto: Nguyen Luan / VNP

Como “corazón económico” de Vietnam, Ciudad Ho Chi Minh desarrolla con fuerza el turismo MICE (Reuniones – Incentivos – Conferencias – Exposiciones). Su moderna infraestructura, hoteles de alta categoría y excelentes conexiones de transporte han convertido a la ciudad en un destino líder para eventos internacionales. La oferta cultural y de entretenimiento también es un punto destacado, con teatros, museos y espacios artísticos tan relevantes como el Teatro de la Ciudad, el Museo de Bellas Artes, el Museo de los Vestigios de la Guerra y numerosos escenarios contemporáneos. El último y más importante factor que conquista a los visitantes es con toda certeza la gente de Saigón. Conocidos por su espíritu generoso, amable, hospitalario y siempre dispuestos a ayudar, los habitantes de la ciudad crean un ambiente acogedor que hace que cualquier viajero se sienta cómodo y bienvenido.



Visitantes exploran la Reserva de la Biosfera de los manglares de Can Gio, el “pulmón verde” de Ciudad Ho Chi Minh. Foto: Thong Hai / VNP

El recorrido por la base revolucionaria de Rung Sac, en la Reserva de la Biosfera de Can Gio, ofrece una experiencia única de turismo ecológico e histórico.

Foto: Thong Hai / VNP

La gran sala de reuniones en el interior de los túneles de Cu Chi, testimonio de la creatividad y la férrea voluntad del pueblo y el ejército del sur durante la guerra.

Foto: Le Minh / VNP

El pozo de agua en los túneles de Cu Chi, una singular obra de uso cotidiano que abastecía la vida subterránea en tiempos de guerra. Foto: Le Minh / VNP

Turistas recorren la compleja red de túneles en el distrito de Cu Chi, un atractivo destino histórico del turismo de Ciudad Ho Chi Minh. Foto: Archivo de los Tuneles de Cu Chi

Con inversiones estratégicas en infraestructura, paisaje fluvial y espacios verdes, Ciudad Ho Chi Minh avanza con firmeza hacia el objetivo de convertirse en una metrópolis inteligente, habitable y atractiva. La combinación única entre tradición y modernidad, patrimonio y creatividad convierte a esta ciudad en un viaje de descubrimiento que jamás se vuelve repetitivo./.