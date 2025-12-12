Con Dao: Sinfonía de mar, viento y memoria

El distrito insular Con Dao es un archipiélago formado por 16 islas grandes y pequeñas pertenecientes a la provincia de Ba Ria – Vung Tau, situado en la zona sur del Mar del Este. Foto: Le Minh/VNP

En medio del mar del Sudeste de Vietnam, donde las olas azuladas acarician playas de arena blanca y los bosques primarios abrazan las laderas silenciosas, Con Dao emerge como una sinfonía en la que convergen naturaleza e historia. Desde el 1 de julio de 2025, esta isla se convirtió oficialmente en una zona especial administrada por Ciudad Ho Chi Minh, abriendo un nuevo camino de desarrollo para uno de los destinos insulares más bellos de Vietnam.

Con Dao es un lugar donde la naturaleza aún conserva una pureza difícil de encontrar. A lo largo de sus 16 islas grandes y pequeñas se extienden aguas cristalinas como el vidrio, playas de arena fina y suave como la seda, bosques antiguos que dan sombra y un ecosistema marino diverso con tortugas marinas, delfines y arrecifes de coral llenos de color. En este vasto espacio de cielo y mar, cada brisa trae consigo el sabor salado del océano; el sonido de las olas resuena como una invitación para dejar atrás la ciudad y regresar a un rincón donde la tranquilidad es un tesoro protegido por la naturaleza.

Pero la belleza de Con Dao no reside únicamente en su paisaje. La isla es también un testigo histórico que guarda la memoria de los años heroicos y dolorosos de la nación. La Prisión de Con Dao, las “jaulas de tigre” y el cementerio de Hang Duong… cada lugar es una página viva de la historia, donde generaciones de combatientes sacrificaron sus vidas por la independencia y la libertad. Hoy, bajo el azul del cielo y del mar, estos vestigios adquieren un matiz nuevo: solemnes pero cercanos, dolorosos pero dignos, haciendo que cada paso del visitante sea un silencioso acto de homenaje.





Convertirse en zona especial de Ciudad Ho Chi Minh abre oportunidades de desarrollo más sólido para Con Dao. Las mejoras en la infraestructura de transporte facilitan que los turistas lleguen a la isla por avión o en barcos de alta velocidad. Los servicios turísticos están recibiendo inversiones adecuadas: desde complejos de lujo hasta acogedores homestays; desde excursiones de buceo y exploración natural hasta experiencias vinculadas con la cultura local. Todo ello conforma una Con Dao moderna pero fiel a su belleza natural y a la profundidad de su historia.



Al pisar la isla, los visitantes sentirán una calma muy particular. El amanecer aquí es de una pureza sobrecogedora, con la luz temprana centelleando sobre la superficie tranquila del mar y la brisa matutina despertando cada uno de los sentidos. Por la tarde, el sol desciende lentamente detrás de las montañas, dejando un resplandor dorado sobre las olas: un momento que invita a detenerse y contemplar. Y cuando cae la noche, bajo un cielo estrellado y el murmullo constante del mar, Con Dao se convierte en un lugar donde el espíritu se mira a sí mismo y encuentra una paz difícil de hallar en otro sitio.



En Con Dao, se puede disfrutar de instantes de relajación absoluta: bucear entre corales en aguas esmeralda, remar en kayak por pequeñas bahías, caminar por bosques primarios o simplemente recostarse en la playa y escuchar el arrullo del océano. Pero también se puede dedicar un tiempo a la memoria: encender un incienso en el cementerio, volver a las páginas heroicas de la historia nacional y sentir cómo el orgullo despierta en lo más profundo del corazón.



Hoy, Con Dao ya no es una isla lejana, es una joya marina que está despertando, un destino donde convergen descanso, exploración y gratitud. Con una naturaleza prístina, una historia conmovedora y una visión de desarrollo sostenible desde Ciudad Ho Chi Minh, Con Dao se está convirtiendo en un lugar que todos deberían visitar al menos una vez en la vida.



En este sitio, cada mirada es un cuadro, cada paso es una historia. Con Dao no es solo para descubrir: es para sentir, para recordar y para amar./.

Por VNP/Le Minh; Fotos: Thanh Hoa y Le Minh

