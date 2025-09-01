Otoño sagrado en la Plaza Ba Dinh

01/09/2025

En el corazón de Hanói, capital milenaria, la Plaza Ba Dinh guarda la huella sagrada del nacimiento de la República Democrática de Vietnam (hoy República Socialista de Vietnam). Este otoño cargado de historia, el emblemático lugar vuelve a despertar en el pueblo emociones profundas con motivo de la conmemoración de los 80 años de la independencia nacional.

Vista panorámica de la plaza Ba Dinh desde lo alto. Foto: Cong Dat/VNP

En el corazón de la milenaria capital, Hanói, la plaza Ba Dinh no es solo un espacio geográfico, sino también un símbolo sagrado de la nación vietnamita. Foto: Cong Dat/VNP



En el ambiente otoñal colmado de banderas en la Plaza Ba Dinh, nos encontramos con el veterano de guerra Phan Minh Tien, de 96 años, residente en el distrito Tay Ho (Hanói). Tras un verano marcado por la enfermedad y la convalecencia en cama, con la llegada del otoño recuperó fuerzas y pidió a sus hijos y nietos que lo llevaran a visitar de nuevo este lugar histórico. Aunque sus pasos se han vuelto lentos y su vista ya no es clara, en su memoria permanece intacto el instante sagrado del 2 de septiembre de 1945, cuando el Presidente Ho Chi Minh proclamó la Declaración de Independencia, dando nacimiento a la República Democrática de Vietnam. Recuerda que, con apenas 16 años, se unió a la multitud que se precipitaba como una ola hacia la plaza y, desde cerca de la tribuna, pudo contemplar la imagen del Presidente leyendo la Declaración. Las palabras iniciales e inmortales: “Todos los seres humanos nacen con los mismos derechos…” aún resuenan vívidamente en su memoria.

La plaza Ba Dinh engalanada con banderas y flores con motivo del 135º aniversario del natalicio del Presidente Ho Chi Minh. Foto: Thanh Giang/VNP

Su hijo, Phan Dai Hong, relató que desde el instante en que escuchó a Ho Chi Minh, el corazón de su padre latió al unísono con la revolución. Marchó con el ejército de defensa nacional a los frentes del noroeste y noreste, participó en la histórica batalla de Dien Bien Phu y luego acompañó a las tropas victoriosas en la toma de Hanói en 1954. En su cuerpo aún quedan fragmentos de metralla que le provocan dolores cada vez que cambia el tiempo. Sin embargo, hoy, en la Plaza Ba Dinh, parecía transformado: dejó atrás la silla de ruedas y logró dar una decena de pasos, como si reviviera la imagen del joven de 16 años de aquel otoño inolvidable.

El izado de bandera en la Plaza Ba Dinh es una ceremonia nacional de Vietnam, que se realiza cada día a las 6 de la mañana frente al Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh. Foto: Thanh Giang/VNP

Vista panorámica del sitio de reliquias de la casa sobre pilotes y el estanque de peces del Tío Ho. Foto: Cong Dat/VNP



La escena también se impregnó de ternura con la voz clara de la alumna Diep Anh, del 4º grado de la escuela primaria Viet Lap (Bac Ninh), quien recitó los versos del poeta Vien Phuong justo en la Plaza Ba Dinh: “Día tras día el sol pasa sobre el mausoleo/Viendo un sol rojo dentro del mausoleo/Día tras día las multitudes avanzan en la añoranza…”, antes de entrar al monumento a rendir homenaje y presentar sus logros al Tío Ho. Para ella, los poemas y canciones dedicados al Presidente ya eran familiares, pero esta visita se convirtió en una vivencia especial. Con emoción, Diep Anh se prometió a sí misma esforzarse en el estudio y en la formación personal para ser digna de “avanzar hacia el altar de la gloria y codearse con las grandes potencias de los cinco continentes”, tal como anhelaba el Presidente Ho Chi Minh.

El Palacio Presidencial es uno de los monumentos históricos y culturales más importantes de Vietnam. Fue el lugar donde vivió y trabajó el Presidente Ho Chi Minh. Foto: Cong Dat/VNP.



En más de una decena de ocasiones hemos acompañado a nuestro amigo, el fotógrafo Pham Trong Hiep, desde Ciudad Ho Chi Minh hasta la Plaza Ba Dinh. Siempre le ha causado una profunda impresión la célebre fotografía “El sol que brilla en el mausoleo”, del artista Tran Lam, y anhela algún día realizar una obra semejante para colgarla con orgullo en su sala de estar y obsequiar copias a sus amigos. “Cada vez que tomo la cámara en la Plaza Ba Dinh durante la ceremonia de izamiento de la bandera nacional, con la melodía de la canción ‘El Tío Ho sigue marchando con nosotros’, de fondo, me invade un orgullo indescriptible”, confiesa Hiep. En estos días se prepara para viajar a Hanói y, junto a nosotros, ser testigo del histórico desfile militar y civil por el 80º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional del 2 de septiembre./. El Museo Ho Chi Minh, se ubica detrás del Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh. Foto: Cong Dat/VNP. Turistas visitan la Pagoda del Pilar Único tras rendir homenaje en el Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh. Foto: Cong Dat/VNP.

Por VNP/Cong Dat - Fotos: Cong Dat y Thanh Giang