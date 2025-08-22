Único espectáculo en la cueva Ngoc Rong
Desde hace mucho tiempo, Quang Ninh ha sido un destino turístico principal en Vietnam por poseer la belleza majestuosa de la bahía de Hạ Long y los patrimonios mundiales reconocidos por la Unesco. Se encuentra allí también la cueva Ngoc Rong (Perla del Dragón). Con el fin de atraer más visitantes en el contexto del sector turístico en continuo cambio y evolución, se organiza un espectáculo escénico inmersivo en la dicha gruta, ofreciendo a los visitantes una experiencia nueva.
Ngoc Rong, que forma parte del complejo de reliquias y áreas escénicas de Vung Duc, Quang Ninh, es una de las cavernas naturales más majestuosa de la región. Con una longitud de casi 2000 metros, la gruta, formada hace millones de años, posee una miríada de magníficas estalactitas y estalagmitas, con formas variadas y únicas.
Según una antigua leyenda, la región del mar del noreste enfrentaba amenazas de invasiones extranjeras. Un grupo de dragones llegó para proteger la tierra. Liderado por la madre dragón, símbolo de poder y compasión. Para derrotar al enemigo, los dragones escupieron perlas y tesoros, formando miles de islas rocosas en el mar: las bahías de Hạ Long y Bai Tu Long. Antes de regresar al cielo, la madre dejó una preciosa perla en una cueva como regalo a la humanidad, simbolizando la felicidad y la paz duradera.
La escena “Búsqueda de la perla” en la cueva describe un viaje lleno de emociones a través de la luz, el sonido y el arte escénico contemporáneo. La obra narra una historia cautivadora sobre la madre de los dragones y la misteriosa perla, que gira en torno a la valentía y el deseo de explorar. Lo más destacado es la armoniosa combinación de tecnología avanzada y belleza natural. Adentrarse en la gruta es entrar a otro mundo: cada escena es como una vívida pintura artística, que invita al público a descubrir la tierra de Quang Ninh. Una experiencia que conmueve todos los sentidos y emociones.
El espectáculo nació de la audaz idea de combinar la belleza natural de la cueva con las artes escénicas modernas. En lugar de visitar el sitio de la manera tradicional, los visitantes experimentarán un viaje artístico y emotivo en la cueva. El programa combina diversas artes escénicas con danza y circo, con el apoyo de artistas veteranos de la escena artística vietnamita. Los espectadores experimentan una experiencia multisensorial y tienen una impresión profunda sobre la riqueza cultural y artística.
El mayor desafío para la organización de espectáculo es el manejo del sonido. La estructura geológica particular de la cueva genera un efecto acústico complejo. Cualquier sonido se amplifica intensamente, produciendo ecos y resonancias difíciles de controlar. Por lo tanto, los ingenieros de sonido posean un alto nivel técnico y utilicen equipos especializados para garantizar la calidad sonora a lo largo de la presentación.
El programa ha atraído a un gran número de turistas nacionales e internacionales, especialmente los amantes de la cultura y el arte. La creatividad del evento deja una profunda impresión en muchos visitantes extranjeros.
El éxito del espectáculo en la cueva abre nuevas direcciones para el desarrollo turístico en la región.
Con una belleza majestuosa combinada con artes escénicas modernas, el espectáculo en la caverna Ngoc Rong ha afirmado su posición como un punto creativo destacado del turismo en Quang Ninh./.
Por VNP/Cong Dat