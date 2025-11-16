Cam Thanh, una de las aldeas más hermosas del mundo

Entre hileras de cocoteros y canales de marea, Cam Thanh resuena con el ritmo sereno de la vida fluvial. Las barcas redondas de bambú se deslizan suavemente por el bosque de cocoteros Bay Mau, mientras los pescadores lanzan sus redes bajo la sombra de las hojas que se mecen. Son imágenes llenas de poesía que Forbes utilizó para describir la aldea ecológica de Cam Thanh en Vietnam, un rincón donde la naturaleza y la vida cotidiana se funden en armonía.

Vista desde lo alto, Cam Thanh parece un cuadro pintoresco de ríos y canales. FOTO: TAT SON/VNP

En septiembre de 2025, Cam Thanh fue incluida por Forbes en la lista de las 50 aldeas más hermosas del mundo elaborada por Unforgettable Travel Company, un prestigioso grupo turístico con sedes en Nueva York, Londres y otros países. Es la primera vez que una aldea ecológica de Vietnam recibe este reconocimiento, lo que resalta el atractivo de su naturaleza y cultura local.

La aldea de Cam Thanh posee una ubicación geográfica y un ecosistema singulares, en la confluencia de tres grandes ríos antes de desembocar en el Mar del Este. FOTOS: TAT SON Y CONG DAT/VNP

La aldea de Cam Thanh, perteneciente a la ciudad de Hoi An, provincia de Quang Nam (actualmente en el barrio Hoi An Dong, ciudad de Da Nang), se encuentra a solo tres kilómetros del casco antiguo de la urbe. Posee una ubicación geográfica y un ecosistema singulares, en la confluencia de tres grandes ríos —Thu Bon, Truong Giang y Lo Canh Giang— antes de desembocar en el Mar del Este. Gracias a ello, ha desarrollado un ecosistema de aguas salobres excepcional.

La aldea de Cam Thanh se asienta apaciblemente junto a verdes canales. FOTO: THANH HOA/VNP

Con una superficie de más de 900 hectáreas, de las cuales 300 corresponden a canales y zonas acuáticas, el poblado aparece como una pintura de tinta oriental de interminables bosques verdes de cocoteros, ríos y aldeas que serpentean bajo un dosel vegetal exuberante.

Cam Thanh es conocido por muchos turistas por la belleza poética y apacible de sus aguas. FOTOS: THANH HOA/VNP

Los habitantes cuentan que el bosque existe desde hace más de 200 años. Las primeras plantas fueron traídas por migrantes del delta del Mekong, quienes descubrieron que las condiciones de la costa central eran ideales para su desarrollo. Al principio, cubría solo siete hectáreas —de ahí su nombre Bay Mau (“Siete Mau”, equivalente a unas 2,5 hectáreas)—, pero hoy se extiende por más de un centenar.

Remar en las barcas redondas y sentir la sensación de girar sobre ellas es una experiencia inolvidable para los turistas que visitan la tierra de los cocoteros de Cam Thanh. FOTOS: THANH HOA/VNP

Durante generaciones, la arboleda ha protegido a la localidad de las tormentas marinas y también ha sido hábitat de numerosas especies acuáticas propias del agua salobre.

Los turistas exploran y experimentan la vida pesquera de la región fluvial. FOTOS: THANH HOA, CONG DAT Y TAT SON/VNP

Visitar Cam Thanh es sumergirse en una experiencia inolvidable del apacible paisaje rural del delta vietnamita. Los excursionistas pueden navegar en barcas de bambú entre los cocoteros, escuchar canciones folclóricas de Quang Nam, observar cómo los lugareños lanzan redes o pescan cangrejos, e incluso participar ellos mismos en estas actividades tradicionales. El espectáculo más esperado es el de las “barcas danzantes”, cuando los hábiles remeros hacen girar las pequeñas embarcaciones a gran velocidad, provocando risas y gritos de emoción como si se tratara de una montaña rusa sobre el agua.

Los niños de la región ribereña tienen juegos folclóricos rurales muy interesantes. FOTOS: THANH HOA/VNP

Hoy en día, Cam Thanh es una aldea turística en auge, especialmente durante el verano, que atrae a numerosos visitantes extranjeros. No solo ofrece paisajes idílicos y actividades culturales únicas, sino también exquisitos mariscos frescos, preparados y servidos con dedicación por los amables y hospitalarios habitantes de la aldea más hermosa del mundo./.