Desfile de ao dai de Hanói, patrimonio que camina junto al tiempo
En el espacio del lago Hoan Kiem, más de mil personas vistieron ao dai (traje nacional vietnamita), tanto tradicionales como modernos, en un desfile resplandeciente que evocó el recorrido de un patrimonio cultural que ha acompañado al país durante siglos.
En la suave atmósfera otoñal, el evento puso fin al Festival Ao Dai de Turismo de Hanói 2025 y transformó la zona peatonal alrededor del lago Hoan Kiem en un escenario al aire libre, donde el traje tradicional fue honrado como símbolo de la identidad vietnamita y puente que acerca a los visitantes a la delicada belleza de la cultura nacional.
La edición de este año, bajo el tema “El ao dai de Hanói, esplendor de la quintaesencia del patrimonio”, tuvo como sede el museo de la ciudad, y contó con la participación de numerosos diseñadores, artesanos, artistas y pobladores.
El desfile de conclusión pasó por el lago Hoan Kiem y la plaza Dong Kinh Nghia Thuc, dejando tras de sí una estela de colores en el casco antiguo. Cada bloque presentó diseños marcados por distintas épocas históricas: ao ngu than (prenda de cinco paneles), ao tu tan (prenda de cuatro paneles) y trajes antiguos de las dinastías Le y Nguyen, y luego modelos contemporáneos. Las diversas piezas parecían narrar la historia de la persistencia, la creatividad y la vitalidad de la cultura nacional.
El evento quiso honrar al ao dai, y también despertar el orgullo nacional y vincular los valores tradicionales con el desarrollo turístico sostenible. Según Nguyen Tran Quang, subdirector del Departamento de Turismo de la capital, el sector espera que este traje se convierta en un “embajador del turismo”, acercando la imagen de Hanói, un destino seguro, acogedor, de calidad y atractivo, a los amigos internacionales./.
Por VNP/Khanh Long - Fotos: Khanh Long, Cong Dat y Phuong Nhi