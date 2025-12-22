Desfile de ao dai de Hanói, patrimonio que camina junto al tiempo

En el espacio del lago Hoan Kiem, más de mil personas vistieron ao dai (traje nacional vietnamita), tanto tradicionales como modernos, en un desfile resplandeciente que evocó el recorrido de un patrimonio cultural que ha acompañado al país durante siglos.

 

En el espacio del lago Hoan Kiem, más de mil personas participaron en el desfile de ao dai, atrayendo la atención de muchos turistas nacionales e internacionales. FOTO: CONG DAT/VNP
El desfile de conclusión pasó por el lago Hoan Kiem y la plaza Dong Kinh Nghia Thuc. FOTO: CONG DAT/VNP
El colorido desfile recorrió las calles alrededor del lago Hoan Kiem y la plaza Dong Kinh Nghia Thuc. FOTO: CONG DAT/VNP
El colorido desfile recorrió las calles alrededor del lago Hoan Kiem y la plaza Dong Kinh Nghia Thuc. FOTO: PHUONG NHI/VNP
El colorido desfile recorrió las calles alrededor del lago Hoan Kiem y la plaza Dong Kinh Nghia Thuc. FOTO: PHUONG NHI/VNP

En la suave atmósfera otoñal, el evento puso fin al Festival Ao Dai de Turismo de Hanói 2025 y transformó la zona peatonal alrededor del lago Hoan Kiem en un escenario al aire libre, donde el traje tradicional fue honrado como símbolo de la identidad vietnamita y puente que acerca a los visitantes a la delicada belleza de la cultura nacional.

La edición de este año, bajo el tema “El ao dai de Hanói, esplendor de la quintaesencia del patrimonio, tuvo como sede el museo de la ciudad, y contó con la participación de numerosos diseñadores, artesanos, artistas y pobladores.

 

Los pobladores y visitantes extranjeros acudieron a la calle peatonal del lago Hoan Kiem para presenciar el desfile. FOTO: KHANH LONG/VNP
Los pobladores y visitantes extranjeros acudieron a la calle peatonal del lago Hoan Kiem para presenciar el desfile. FOTO: KHANH LONG/VNP
Los pobladores y visitantes extranjeros acudieron a la calle peatonal del lago Hoan Kiem para presenciar el desfile. FOTO: PHUONG NHI/VNP
Los pobladores y visitantes extranjeros acudieron a la calle peatonal del lago Hoan Kiem para presenciar el desfile. FOTO: KHANH LONG/VNP
Los pobladores y visitantes extranjeros acudieron a la calle peatonal del lago Hoan Kiem para presenciar el desfile. FOTO: PHUONG NHI/VNP

El desfile de conclusión pasó por el lago Hoan Kiem y la plaza Dong Kinh Nghia Thuc, dejando tras de sí una estela de colores en el casco antiguo. Cada bloque presentó diseños marcados por distintas épocas históricas: ao ngu than (prenda de cinco paneles), ao tu tan (prenda de cuatro paneles) y trajes antiguos de las dinastías Le y Nguyen, y luego modelos contemporáneos. Las diversas piezas parecían narrar la historia de la persistencia, la creatividad y la vitalidad de la cultura nacional.

 

 

El Festival de Trajes Vietnamitas “Bach Hoa Bo Hanh”. FOTO: PHUONG NHI/VNP
Uno de los momentos más destacados en el evento fue la recreación de la procesión dedicada al fundador del oficio de costura del pueblo de Trach Xa. FOTO: PHUONG NHI/VNP
Grupo de danza animó el ambiente del desfile. FOTO: CONG DAT/VNP
En el desfile se presentaron trajes tradicionales de diversos grupos étnicos. FOTO: CONG DAT/VNP
La belleza del traje en el desfile de ao dai de Hanói. FOTO: PHUONG NHI/VNP

El evento quiso honrar al ao dai, y también despertar el orgullo nacional y vincular los valores tradicionales con el desarrollo turístico sostenible. Según Nguyen Tran Quang, subdirector del Departamento de Turismo de la capital, el sector espera que este traje se convierta en un “embajador del turismo, acercando la imagen de Hanói, un destino seguro, acogedor, de calidad y atractivo, a los amigos internacionales./.

Por VNP/Khanh Long - Fotos: Khanh Long, Cong Dat y Phuong Nhi 


