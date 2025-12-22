Desfile de ao dai de Hanói, patrimonio que camina junto al tiempo

22/12/2025

En el espacio del lago Hoan Kiem, más de mil personas vistieron ao dai (traje nacional vietnamita), tanto tradicionales como modernos, en un desfile resplandeciente que evocó el recorrido de un patrimonio cultural que ha acompañado al país durante siglos.

En el espacio del lago Hoan Kiem, más de mil personas participaron en el desfile de ao dai, atrayendo la atención de muchos turistas nacionales e internacionales. FOTO: CONG DAT/VNP

El desfile de conclusión pasó por el lago Hoan Kiem y la plaza Dong Kinh Nghia Thuc. FOTO: CONG DAT/VNP

El colorido desfile recorrió las calles alrededor del lago Hoan Kiem y la plaza Dong Kinh Nghia Thuc. FOTO: CONG DAT/VNP

El colorido desfile recorrió las calles alrededor del lago Hoan Kiem y la plaza Dong Kinh Nghia Thuc. FOTO: PHUONG NHI/VNP

El colorido desfile recorrió las calles alrededor del lago Hoan Kiem y la plaza Dong Kinh Nghia Thuc. FOTO: PHUONG NHI/VNP

En la suave atmósfera otoñal, el evento puso fin al Festival Ao Dai de Turismo de Hanói 2025 y transformó la zona peatonal alrededor del lago Hoan Kiem en un escenario al aire libre, donde el traje tradicional fue honrado como símbolo de la identidad vietnamita y puente que acerca a los visitantes a la delicada belleza de la cultura nacional.

La edición de este año, bajo el tema “El ao dai de Hanói, esplendor de la quintaesencia del patrimonio”, tuvo como sede el museo de la ciudad, y contó con la participación de numerosos diseñadores, artesanos, artistas y pobladores.