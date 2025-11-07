El Tren de las Cinco Puertas que conecta el pasado y la modernidad

07/11/2025

El primer tren turístico de dos pisos del país, conocido como el Tren de las Cinco Puertas (Tren de Hanói), ha sido oficialmente puesto en marcha por la Corporación Ferroviaria de Vietnam, abriendo una nueva dirección en la combinación de transporte, turismo y cultura en el corazón de la capital milenaria.

La iniciativa del Tren de Hanói está inspirada en las cinco históricas puertas de la antigua ciudadela de Thang Long: O Quan Chuong, O Cau Den, O Cau Giay, O Cho Dua y O Dong Mac. Cada una de ellas representa un vestigio cultural y evoca la memoria de los hanoyenses.

El tren realiza dos viajes de ida y vuelta diarios desde la estación de Hanói, con paradas en Long Bien, Gia Lam, Yen Vien y Tu Son (Bac Ninh). Está compuesto por cinco vagones de dos pisos, con asientos y capacidad para 258 pasajeros, además de dos adicionales destinados a servicios de check-in. Su diseño combina el estilo clásico con elementos modernos. Cuenta con interiores de madera, iluminación suave y amplios ventanales que ofrecen una vista panorámica de las calles de la ciudad, el río Rojo y las zonas suburbanas.

Los visitantes disfrutan de alimentos ligeros de temporada.

En la estación de Tu Son, los viajeros pueden visitar el templo Den Do y participar en actividades culturales locales. Las dos salidas diarias son a las 8:00 y a las 13:00 h, con precios entre 550 000 y 750 000 VND por trayecto.

Más que un medio de transporte, el tren brinda experiencias culturales. Los viajeros pueden disfrutar de actuaciones de quan ho (dueto de amor), xam (conocido como canto de los mendigos), cheo (canto popular de teatro) y ca tru (canto ceremonial). La artista Thu Phương compartió: “Queremos acercar la música popular al público con nuevos ritmos, llenos de frescura contemporánea, pero sin perder el alma antigua”.

Algunos vagones se han convertido en pequeñas exposiciones que muestran fotografías y objetos evocadores de la vieja urbe.

Algunos vagones se han convertido en pequeñas exposiciones que muestran fotografías y objetos evocadores de la vieja urbe, y otros en cafeterías, donde se puede degustar té de loto y diferentes platos, como pho cuon (rollito relleno de carne de res y verduras) y arroz glutinoso tierno.





En la estación de Tu Son, los viajeros pueden visitar el templo Den Do (provincia de Bac Ninh).

Hướng dẫn viên du lịch đang chia sẻ các câu chuyện về lịch sử nơi thờ 8 vị vua triều Lý với khách tham quan.

Tanto pasajeros nacionales como extranjeros muestran su entusiasmo.



Con su combinación de arte, gastronomía y tecnología, el Tren de Hanói se convierte en un nuevo símbolo del espíritu innovador del turismo vietnamita. El sonido de las ruedas de hierro rodando sobre los rieles ya no es solo el eco del pasado, sino también el paso de un Hanói moderno que continúa extendiendo sus milenarios valores./.

El Tren de Hanói se convierte en un nuevo símbolo del espíritu innovador del turismo vietnamita.

Por VNP/Ngan Ha Fotos: Khanh Long