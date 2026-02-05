Mercado de turismo durante Año Nuevo Lunar: Un auge prometedor

El Tet impulsa el turismo en Vietnam con 9 días de vacaciones. El turismo interno crece un 22 % y lidera la recuperación del sector.

Las vacaciones del Año Nuevo Lunar (Tet), con una duración de 9 días, prometen ser una temporada de "oro" para el turismo en Vietnam, abriendo oportunidades de crecimiento para la industria en el nuevo año. Según una encuesta de Agoda, el turismo interno ha aumentado casi un 22%, mientras que el turismo internacional creció solo un 7%.

Hoi An se posiciona constantemente entre los destinos más buscados. (Foto: Vietnam+)



Muchos expertos afirman que el auge del turismo nacional se debe a productos cada vez más únicos y ricos en experiencias, los cuales han atraído a los turistas vietnamitas.



Los destinos nacionales más populares incluyen Da Lat, Phu Quoc, Nha Trang, Da Nang y Vung Tau, mientras que los destinos internacionales más demandados son Bangkok (Tailandia), Singapur, Tokio (Japón), Hong Kong (China) y Bali (Indonesia).



El director general de Flamingo Redtours, Nguyen Cong Hoan, señaló que los turistas tienden a elegir destinos vinculados con la naturaleza y festivales, tales como el noreste y noroeste de Vietnam, Hanoi, las antiguas capitales y la Altiplanicie Occidental, así como los centros de descanso cercanos a las grandes ciudades para el relax y la recarga de energía familiar.



La mayoría de los viajeros reserva sus servicios a través de plataformas en línea en lugar de optar por tours todo incluido. Esto exige que las empresas turísticas se adapten rápidamente con servicios flexibles y personalizados.

Según la subdirectora general de Saigontourist, Doan Thi Thanh Tra, los tours nacionales dominan el mercado, con destinos como Hanoi, Phu Quoc, Nha Trang, Da Nang y la Altiplanicie Occidental, mientras que los tours por el sudeste asiático también han experimentado un notable crecimiento, especialmente hacia Tailandia, Singapur, Malasia y Bali.



Aunque los precios de los tours para el Tet de este año han subido debido al aumento de costos, se prevé que el mercado crezca entre un 15% y un 20% en comparación con el año pasado. Empresas turísticas como Vietravel, Saigontourist y Dat Viet Tour han lanzado atractivas ofertas y programas promocionales.



Dalat, con su ambiente encantador y de ensueño, es un destino predilecto para los turistas vietnamitas. (Foto: Vietnam+) Dalat, con su ambiente encantador y de ensueño, es un destino predilecto para los turistas vietnamitas. (Foto: Vietnam+)

Varias localidades han organizado grandes eventos culturales, como los fuegos artificiales y el Festival de Caligrafía de Hanoi, el Boulevard de Flores en Quang Ninh, y actividades artísticas en Khanh Hoa. Las aerolíneas como Vietnam Airlines y Bamboo Airways también han añadido más vuelos para satisfacer la creciente demanda de viajes.



Los expertos recomiendan a los turistas elegir empresas turísticas de confianza y aquellas que cuenten con certificaciones legales para evitar riesgos. La Oficina Nacional de Turismo de Vietnam también ha instado a las autoridades locales a reforzar la gestión de los servicios turísticos y garantizar la seguridad de los visitantes./.