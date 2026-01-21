Jardín Botánico de Hanói, un atractivo destino de turismo verde

El Jardín Botánico de Hanói se ha consolidado como un destino ideal de ecoturismo. (Foto: Kim Lieu/VOV5)



Construido en 1998 en el barrio de Tay Tuu, este jardín es conocido como el “pulmón verde” del oeste de Hanói. Con una superficie de 20 hectáreas, alberga más de 300 especies raras, incluidas varias inscritas en la Lista Roja de Vietnam, procedentes de distintas regiones del país, desde las tierras altas del Norte hasta la zona central. El recinto cuenta, asimismo, con un centro de investigación y conservación de plantas empleadas en la confección de medicina tradicional, hierbas de alto valor, especies endémicas del Norte y otras en peligro de extinción.

El doctor Tran Ngoc Ninh, experto en silvicultura, señaló: “El jardín conserva especies raras con aplicaciones documentadas, como el tejo del Himalaya (Taxus wallichiana), cuyo extracto posee valor terapéutico en el tratamiento oncológico, o las coníferas ‘kim giao’ (Nageia fleuryi) y ‘thong tre la ngan’ (Podocarpus pilgeri), cultivadas con fines ornamentales o para la obtención de madera destinada a la fabricación de palillos. Antiguamente, en la corte real se utilizaba la madera de ‘kim giao’ para comprobar la presencia de determinados principios activos y detectar sustancias nocivas”.

El jardín cuenta con un gran lago con la forma de un mapa de Vietnam. (Foto: Kim Lieu/VOV5)

Gracias a su riqueza ecológica y a su atmósfera fresca, el Jardín Botánico de Hanói ha sido planificado como una zona dedicada al ecoturismo, la educación ambiental y la investigación práctica. Incluye un sector de bosque natural y un lago ecológico, una galería temática al servicio del aprendizaje y espacios donde estudiantes de todas las edades pueden interactuar de forma directa con el mundo vegetal y desarrollar una conciencia ecológica.

Le Dinh Toan, subdirector de una cooperativa de huertos turísticos con sede en Tu Liem, valoró: “El jardín está organizado por áreas, entre ellas una dedicada a especies madereras de alto valor. La parcelación se realizó desde el momento en que los ejemplares jóvenes fueron plantados. En el centro se encuentra un lago de 1,5 hectáreas. El lugar destaca por la diversidad de plantas silvestres y flores, y también atrae a numerosas aves gracias a su amplitud”.

Alumnos visitando y experimentando el Jardín Botánico de Hanói. (Foto: Kim Lieu/VOV5)

El lago central, cuyo contorno reproduce el mapa de Vietnam, junto con la sombra del arbolado y el agua cristalina, componen una estampa de gran belleza. La visitante Nguyen Huong Lien, procedente de la provincia meridional de An Giang, comentó: “Llevo dos días en Hanói. Busqué información en Internet y encontré este hermoso jardín. Me encanta el lugar. Aunque en el Sur, de donde provengo, los jardines son habituales, este me parece especial, con árboles centenarios y un aire muy fresco. Sin salir de Hanói se pueden contemplar especies que antes solo se encontraban en zonas remotas del país. Cuanto más se avanza hacia el interior, más parece un mundo apartado del bullicio urbano”.

El jardín cuenta con un ecosistema rico y diverso y un entorno natural limpio. (Foto: Kim Lieu/VOV5)

Además de disfrutar de un entorno natural bien conservado, los visitantes pueden acceder a una sala de exposiciones con especímenes de plantas exóticas, insectos y animales. Las muestras, disecadas o conservadas en líquido, se utilizan con fines de investigación científica, educación ambiental y divulgación de las características de las selvas tropicales vietnamitas.

La oferta se completa con juegos tradicionales y actividades experienciales, como la siembra y el cuidado de flores, plantas jóvenes, ganado y aves de corral. De este modo, la visita se convierte en una excursión educativa especialmente adecuada para centros escolares, como confirmaron varios alumnos de la escuela secundaria de Tan Dinh.

“He descubierto muchas plantas y flores silvestres que nunca había visto. Los árboles centenarios son enormes; hay troncos que ni cuatro personas juntas pueden abarcar. También se oyen pájaros y geckos”, dijo una joven.

“La experiencia me encanta. Puedo correr libremente y participar en muchos juegos con mis amigos. Además, por primera vez en mi vida, he dormido la siesta en una tienda de campaña en medio del bosque”, expresó otro alumno.

Casi tres décadas después de su creación, el Jardín Botánico de Hanói se ha consolidado como un destino ideal de ecoturismo, frecuentado por familias, jóvenes y visitantes extranjeros que buscan tranquilidad, contacto con la naturaleza y una pausa serena frente al ritmo acelerado de la vida urbana.