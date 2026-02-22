Festival de lucha de Thu Le: belleza cultural y espíritu marcial de Hue

22/02/2026

Cada año, al inicio de la primavera, la aldea de Thu Le (comuna de Quang Dien, ciudad de Hue) se llena de animación con la celebración de su tradicional festival de lucha, una manifestación cultural y deportiva con más de varios siglos. Más allá de una actividad recreativa, el torneo encierra profundos valores relacionados con el fortalecimiento físico, el espíritu marcial y la cohesión comunitaria.

Foto: Truong Vung

Según los registros históricos y el testimonio de los ancianos del pueblo, el festival de Thu Le se remonta a la época de los señores Nguyen. En aquel entonces, la lucha se organizaba con el objetivo principal de seleccionar a jóvenes fuertes y saludables para incorporarlos a las fuerzas militares de la corte, contribuyendo así a la defensa del país. Con el paso del tiempo, esta práctica fue evolucionando hasta convertirse en una actividad cultural y deportiva emblemática, estrechamente ligada a la identidad rural de la región de Hue.

Los luchadores compiten con honestidad, entregándose al máximo y demostrando el espíritu de nobleza marcial. Foto: Truong Vung

El festival de la aldea de Thu Le aplica los principios de la lucha tradicional vietnamita: los contendientes deben superar las rondas eliminatorias y vencer a dos oponentes para acceder a las semifinales; en esta fase, es necesario derrotar a un rival más para avanzar a la final. Foto: Truong Vung

La arena de combate, instalada habitualmente frente al patio de la casa comunal de la aldea —un monumento arquitectónico y artístico de categoría nacional—, se convierte en el corazón del festival. Cada edición atrae a entre 70 y más de 100 luchadores y luchadoras de distintas edades, procedentes de comunas vecinas. El redoble de los tambores que marca la apertura del evento convoca a miles de habitantes locales y visitantes de diversas regiones, creando un ambiente vibrante, intenso y a la vez impregnado de camaradería.

Las reglas de esta lucha tradicional ponen un énfasis especial en el respeto al adversario y en el espíritu del juego limpio. Los participantes deben superar rondas eliminatorias para avanzar a las semifinales y finales. Sin embargo, existe un principio no escrito, pero fundamental: está absolutamente prohibido emplear técnicas que pongan en peligro la integridad del oponente. Acciones como torcer o bloquear articulaciones, así como ataques con la cabeza, no están permitidas. La victoria se reconoce cuando el luchador logra el llamado “lam lung, trang bung”, es decir, hacer que la espalda del rival toque el suelo. Más allá del resultado, los luchadores siempre demuestran solidaridad, intercambio de experiencias y respeto mutuo.

Tres atletas —las hermanas Nguyen Thi My Hanh, Nguyen Thi My Trang y Nguyen Thi My Linh—, nacidas en la aldea luchadora de Thu Le, protagonizaron una hazaña al conquistar tres de las cuatro medallas de oro en la lucha libre femenina para la delegación deportiva de Vietnam en los SEA Games 33.



Foto: Truong Vung

En la actualidad, el festival de lucha de Thu Le no solo constituye una celebración tradicional, sino también un espacio para descubrir y formar jóvenes talentos, contribuyendo al desarrollo deportivo de la ciudad de Hue en particular y de Vietnam en general./.

Por: Truong Vung

