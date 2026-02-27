Báo Ảnh Việt Nam

Descubriendo Vietnam

Algunos festivales tradicionales de carreras de caballos en Vietnam

Los festivales tradicionales de carreras de caballos tienen su origen en actividades comunitarias como una forma de entretenimiento y deporte sanos, reflejando claramente el estilo de vida y la cultura únicos de las localidades. A diferencia de las carreras de caballos del mundo, las vietnamitas son competencias entre jinetes campesinos y sus caballos de carga. El estilo de carrera es "a pelo", donde los jinetes montan a caballo sin montura ni estribos, solo con correas para atar al caballo. No utilizan látigos, sino riendas para mantener el equilibrio y controlar al caballo.

 

 

VNA/VNP

