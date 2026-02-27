Algunos festivales tradicionales de carreras de caballos en Vietnam

Los festivales tradicionales de carreras de caballos tienen su origen en actividades comunitarias como una forma de entretenimiento y deporte sanos, reflejando claramente el estilo de vida y la cultura únicos de las localidades. A diferencia de las carreras de caballos del mundo, las vietnamitas son competencias entre jinetes campesinos y sus caballos de carga. El estilo de carrera es "a pelo", donde los jinetes montan a caballo sin montura ni estribos, solo con correas para atar al caballo. No utilizan látigos, sino riendas para mantener el equilibrio y controlar al caballo.