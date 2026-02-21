Cinco festivales imprescindibles de primavera en el centro de Vietnam

La primavera es el momento perfecto para que los turistas se adentren en las tradiciones y rituales de Vietnam, orando por un año de buena fortuna. En el centro del país, esta estación está marcada por festivales únicos que crean una atmósfera vibrante y alegre. Aquí le presentamos 5 de los festivales más destacados de la primavera en esta región que no puede perderse.

1. Festival de Lucha de la aldea Sinh (Ciudad de Hue)

Cada año, el día 10 del primer mes lunar, el Festival de Lucha de la aldea Sình atrae a numerosos habitantes y visitantes que acuden a presenciarlo. (Foto: VGP)

El Festival de Lucha de la aldea Sinh se celebra el décimo día del primer mes lunar en el barrio de Duong No, en la ciudad de Hue. Con más de 400 años de historia, este evento es una de las festividades más esperadas del año, especialmente después de la temporada de cosecha. El festival atrae a luchadores de toda la región de Hue, quienes participan en combates emocionantes, generando un ambiente festivo y estimulante. Además, el evento honra el espíritu de las artes marciales, motivando a las nuevas generaciones a entrenar cuerpo y mente.

2. Festival Dong Da (Provincia de Gia Lai)

Panorámica de la ceremonia conmemorativa de la Victoria de Ngoc Hoi-Dong Da en Gia Lai. (Foto: nhandan.vn)

El Festival Dong Da, celebrado el 4.º y 5.º día del Año Nuevo Lunar en el Museo Quang Trung de Gia Lai, conmemora la histórica victoria en Ngoc Hoi - Dong Da bajo el liderazgo del rey Quang Trung. Este festival es uno de los más importantes de la región central, destacándose por actividades como espectáculos de artes marciales Tay Son, carreras de barcos, ópera tradicional y recreaciones de la famosa batalla. Es una ocasión para honrar la victoria y el orgullo nacional de Vietnam.

3. Festival del Templo del Rey Mai (Provincia de Nghe An)

Festival del Templo del Rey Mai. (Fuente: nhandan.vn)

Cada 15.º día del primer mes lunar, la comuna de Nam Dan en la provincia de Nghe An celebra el Festival del Templo del Rey Mai, en honor a la figura histórica de Mai Hac De. Durante el festival, locales y turistas participan en rituales tradicionales como la procesión del agua, la purificación y las ofrendas de incienso. También se realizan juegos folclóricos como el tira y afloja, lucha libre y peleas de gallos, creando un ambiente animado y lleno de energía. Este evento es una excelente oportunidad para descubrir los productos típicos de Nam Dan, como la salsa de soja, el almidón de yuca y la mantequilla de cacahuete.

4. Festival de la Diosa Thu Bon (Ciudad de Da Nang)

El Festival de la Diosa Thu Bon. (Fuente: qdnd.vn)

Celebrado el día 12 del segundo mes lunar en la comuna de Thu Bon, en Da Nang, el Festival de la Diosa Thu Bon honra a las deidades y pide por un clima favorable y cosechas abundantes. Este festival no solo refleja las creencias populares, sino que también simboliza la unidad entre los grupos étnicos Cham, Co Tu y Kinh de la región. La leyenda de la Diosa Thu Bon, una general del pueblo Cham, es contada durante el evento, y la ceremonia solemne de este día reza por la paz y la prosperidad del país y una cosecha fructífera.

5. Festival Cau Ngu (Provincias Costeras del Centro - Sur)

Embarcaciones redondas de bambú (thuyen thung) de los pescadores participan en el desfile del Festival Tradicional de Cau Ngu. (Foto: VNA)

El Festival Cau Ngu, también conocido como el Festival de la Ballena, se celebra en los pueblos pesqueros de la costa centro-sur durante el primer mes lunar. Este festival es una petición por un año de buen clima, abundantes capturas de peces y camarones, y paz en el mar. El ritual solemne en honor al Dios Ballena, protector de los pescadores, es el punto culminante del festival. A lo largo del evento, se realizan emocionantes actividades como carreras de botes, juegos de redes y representaciones de arte popular, lo que atrae a multitudes locales y turistas.

El centro de Vietnam no solo es conocido por su impresionante belleza natural, sino también por sus festivales de primavera, que ofrecen una experiencia única para explorar la cultura tradicional. Estos eventos no solo tienen un profundo valor espiritual, sino que también brindan una oportunidad excepcional para sumergirse en una atmósfera vibrante, llena de emoción y tradición. Si Usted está planeando un viaje, ¡no dude en unirse a estos festivales para hacer su experiencia aún más especial y significativa!