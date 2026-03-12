Ciudad de Hue determinada con la reestructuración de sus espacios urbanos

Para posicionarse como una ciudad patrimonial bajo administración central, la reestructuración de los espacios urbanos y la resolución de los asuntos pendientes en la planificación de la ciudad de Hue resultan esenciales. Con objetivos claramente definidos, la Planificación Urbana de Hue para el período 2021-2030, con visión hasta 2050, busca impulsar nuevas dinámicas de progreso, al tiempo que preserva y pone en valor los rasgos característicos de la antigua ciudad imperial en la nueva era de desarrollo del país.

La reliquia del Palacio de Kien Trung, en la antigua Ciudadela Real de Hue. (Foto: VOV)

Reconocida como centro cultural, educativo, sanitario y turístico clave de la región central, y al mismo tiempo como un importante nodo de transporte y puerta de acceso al mar del Corredor Económico Este-Oeste, la actualización de la planificación urbana de Hue se orienta a reorganizar su estructura territorial, aprovechar eficazmente sus potencialidades y ventajas y, de este modo, generar un efecto dinamizador para el centro-norte del país.

El río del Perfume, un eje importante en el desarrollo urbano de la ciudad de Hue. (Foto: VOV)

Según la Planificación Urbana de Hue para el período 2021-2030, con visión hasta 2050, la ciudad se orienta hacia un modelo de urbe patrimonial vinculada al sistema río-laguna-mar, con el río del Perfume como eje cultural y paisajístico, la laguna Tam Giang-Cau Hai como espacio ecológico y turístico, y la franja costera destinada al desarrollo de servicios y economía marítima moderna. Este enfoque busca consolidar una identidad propia, fortalecer la competitividad local y mejorar la capacidad de adaptación ante el cambio climático.

Al respecto, el arquitecto Ngo Viet Nam Son analizó: “La planificación debe ir de la mano de un plan de acción y una estrategia clara para atraer inversiones y fortalecer las ventajas competitivas. Estas inversiones resultan esenciales para el desarrollo de infraestructuras claves, especialmente de la red de transporte multimodal. Facilitar la conexión entre Hue y Da Nang dentro de la red nacional contribuirá a impulsar el crecimiento de la ciudad”.

El puente de Thuan An crea condiciones favorables para impulsar el desarrollo socioeconómico de la localidad. (Foto: VOV)

Para el arquitecto Tran Ngoc Chinh, presidente de la Asociación Vietnamita de Planificación y Desarrollo Urbano, Hue debe definirse como una ciudad patrimonial, estrechamente vinculada con las localidades vecinas como Da Nang y Quang Tri, así como con las zonas económicas y los espacios marítimos. Además, es necesario fortalecer la articulación regional y los vínculos patrimoniales, especialmente mediante la cooperación con Laos, al tiempo que se preserva el paisaje de la Ciudad Imperial de Hue como un principio fundamental del desarrollo.

El arquitecto Tran Ngoc Chinh precisó: “La actualización de la planificación urbana de Hue debe dejar claro que la antigua Ciudad Imperial y todo el actual núcleo urbano constituyen un espacio prioritario de conservación. La puesta en valor del patrimonio y la protección del paisaje del río de Perfume deben considerarse principios fundamentales e inviolables en el proceso de desarrollo”.

Una vista del centro de la ciudad de Hue. (Foto: VOV)

Varios expertos señalaron que los principales obstáculos que limitan el desarrollo de Hue se relacionan con la infraestructura, la energía, los recursos humanos, la gestión urbana, el financiamiento y los conflictos en el uso del espacio. Asimismo, proponen soluciones orientadas a reforzar la viabilidad del plan y garantizar su coherencia con la planificación nacional, regional y sectorial.

Nguyen Khac Toan, presidente del Comité Popular de la ciudad de Hue, afirmó: “La actualización de la Planificación Urbana de Hue tiene un significado especialmente importante, ya que refleja la voluntad y la aspiración de desarrollo de las autoridades y de la población locales. Nos concentramos en elaborar planes concretos para implementar la planificación en el corto plazo y llevarla efectivamente a la práctica”.

La nueva imagen urbana de Hue deberá forjarse a partir de cambios concretos y sostenibles, para conservar la esencia serena y profunda de la antigua capital imperial, mientras reafirma paso a paso su lugar como ciudad patrimonial en el proceso de crecimiento del país. Porque el futuro de Hue no consiste solo en transformarse, sino en avanzar sin perder el alma que la ha definido a lo largo de la historia.