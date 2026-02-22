La pagoda Vinh Nghiem, Patrimonio Cultural Mundial en Bac Ninh

22/02/2026

Entre los destinos históricos del complejo cultural y espiritual vietnamita Yen Tu – Vinh Nghiem – Con Son – Kiep Bac, recientemente reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio Cultural Mundial, la provincia de Bac Ninh cuenta con dos valiosos sitios religiosos: las pagodas Vinh Nghiem y Bo Da.

Estas dos antiguas pagodas poseen un valor universal excepcional y características únicas que evidencian la perdurable existencia de la escuela budista Truc Lam, un centro zen que encarna un espíritu comprometido, vincula la religión con la vida cotidiana y refleja la esencia de la cultura nacional vietnamita.

La pagoda Vinh Nghiem, también conocida como Duc La, ubicada en el barrio de Tan An, provincia de Bac Ninh, fue construida originalmente con el nombre de Chuc Thanh durante la dinastía Ly. Posteriormente fue restaurada, ampliada y rebautizada como Vinh Nghiem (“por siempre digna”) por el rey-monje Tran Nhan Tong en el siglo XIII, convirtiéndose en un centro clave del budismo zen Truc Lam.

La belleza de la pagoda Vinh Nghiem, Patrimonio Cultural Mundial. Foto: Viet Hung – VNA

La pagoda alberga 3.050 planchas xilográficas talladas con escrituras budistas y textos de la escuela Truc Lam en caracteres Han y Nom. Estas planchas fueron reconocidas por la UNESCO en 2012 como parte del Programa Memoria del Mundo para Asia y el Pacífico.