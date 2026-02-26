Festival Khai Ha de la etnia Muong en Phu Tho

El Festival Khai Ha 2026 en la provincia de Phu Tho celebró las tradiciones de la etnia Muong con rituales ancestrales, actividades culturales y fuerte impulso al turismo.

El 24 de febrero, en la provincia norteña de Phu Tho, tuvo lugar el Festival Khai Ha 2026, también conocido como el evento de apertura de los campos, la festividad más importante de la etnia Muong.

En el Festival (Fuente: VNA)

Esta celebración, que reúne creencias y tradiciones de las cuatro grandes comunidades de los Muong: Bi, Vang, Thang y Dong, honra a los ancestros que abrieron las tierras y enaltecieron a los dioses que protegieron las comunidades.

El presidente del Comité Popular de la comuna de Muong Bi, Le Chi Huyen, destacó el carácter especial de este año, ya que marca el inicio de la implementación del modelo de gobierno local de dos niveles en Phu Tho, lo que no solo mejora la gestión pública, sino que también refuerza el compromiso de preservar y promover los valores culturales tradicionales desde las bases locales.

En el Festival (Fuente: VNA)

Con un alcance provincial, el Festival Khai Ha 2026 reafirmó la vitalidad de un patrimonio cultural que sigue vivo, siendo una prueba de la convergencia y expansión de los valores de la cultura Muong. Este año, participaron diversas localidades de la región, lo que generó un espacio cultural plural que simboliza la unidad entre los pueblos.

Además de su carácter religioso, el festival se ha consolidado como un importante producto de turismo cultural, atrayendo tanto a locales como a visitantes que participaron en una amplia variedad de actividades culturales, deportivas y tradicionales. A través de estos eventos, Phu Tho se presenta como un destino turístico dinámico, solidario e integrado.

En el Festival (Fuente: nhandan)

El festival, que se celebra con la esperanza de un año de buen tiempo y cosechas abundantes, también sirve como un medio para fortalecer el sentido de identidad y orgullo nacional, mientras promueve la preservación de la herencia cultural de la etnia Muong.

Celebrado del 22 al 24 de febrero (del sexto al octavo día del primer mes lunar), el evento combinó el rigor de los rituales religiosos con la energía de las festividades populares. Durante las ceremonias, se realizaron ofrendas a los dioses locales y una procesión de la imagen de la diosa Quoc Mau Hoang Ba.

Además, el festival incluyó el tradicional canto “Mo dang chieng” y el ritual de la siembra primaveral en los campos de Na Trung, una de las costumbres más representativas del evento.

En su parte festiva, el festival presentó concursos de vestimenta tradicional, exhibiciones culturales y gastronómicas, competencias deportivas como el voleibol, y juegos populares. También se realizaron actividades interactivas, como la elaboración de textiles de brocado, la producción de vino de arroz y ruou can (vino tradicional), y la creación de calendarios de bambú.

Este año, el festival incluyó la participación de dos elementos representativos del patrimonio cultural: el Canto Xoan (del barrio Van Phu) y el tambor Trong quan, los cuales enriquecieron aún más la oferta cultural del evento.

El programa artístico de bienvenida contó con la participación de más de 400 artesanos que tocaron los tradicionales tambores Muong, junto a un impresionante espectáculo de fuego en la noche del festival, creando una atmósfera única para los asistentes.

Bui Thi Dung, residente de la comuna de Muong Bi, expresó el orgullo de la comunidad por preservar su cultura, que se ha transmitido de generación en generación. Para ella, el festival no solo representa una oportunidad para pedir por un buen año, sino también para reforzar los lazos comunitarios y rendir homenaje a los antepasados. “El sonido de los tambores, las danzas tradicionales y los juegos populares crean una atmósfera vibrante que conecta el pasado con el presente”, comentó.

Nguyen Tuan Anh, un visitante de Hanoi, compartió su impresión sobre el evento, destacando la oportunidad de sumergirse en la cultura única de la región. Participó en juegos tradicionales, probó la gastronomía local y escuchó leyendas sobre la cuna de la cultura Muong. “Este evento es una excelente manera de entender la unidad y la esperanza de la comunidad por un próspero año nuevo”, agregó.

El Festival Khai Ha 2026 no solo representa una importante celebración cultural, sino que también ha consolidado su lugar como un atractivo turístico que invita a los visitantes a conocer más sobre las tradiciones, la historia y la calidez de Phu Tho./.