Festival del templo Con

17/02/2026

El festival del templo Con, en el barrio de Quynh Mai, es actualmente uno de los eventos más grandes, singulares y con mayor identidad cultural de la provincia de Nghe An. Se trata de una festividad de gran valor histórico y cultural, inscrito en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional.

El festival del templo Con es uno de los eventos más antiguos de la región de Nghe. Según documentos históricos, el templo fue investido con un decreto real y patrocinado por el estado feudal para sus restauraciones y celebraciones de rituales desde el reinado del emperador Tran Anh Tong(1312), y se ha mantenido hasta nuestros días durante más de 800 años.

Lugareños y turistas asistieron a la festividad Cau Ngu (culto a las ballenas) deseando un año de buen tiempo, mar tranquilo, abundancia de peces y una navegación segura para los pescadores. FOTO: TRAN NHAN QUYEN

Un ritual en la ceremonia de Cau ngu. FOTO: TRAN NHAN QUYEN

Las jornadas transcurren durante un mes, desde diciembre del calendario lunar del año anterior hasta enero del siguiente. Las actividades populares, como regatas o carreras “oi” (jóvenes fuertes llevan un palanquín, corriendo y lanzándolo al aire), reflejan las características de las comunidades costeras, y también evocan la historia y las luchas de los gobernantes de la dinastía Tran y sus súbditos contra los invasores extranjeros, incluida la resistencia contra la invasión de los mongoles y la expedición hacia el sur contra el reino de Champa.

Lanzando el palanquín al aire en el ritual chay oi. FOTO: TRAN NHAN QUYEN

El ritual chay oi es una de las actividades tradicionales más destacadas del festival del templo Con. FOTO: TRAN NHAN QUYEN

Al estudiar el festival del templo Con, descubrimos aspectos del pensamiento y las creencias de los pueblos antiguos. La celebración nació junto con el culto a las deidades del agua de las comunidades pesqueras, vinculada tanto a la sociedad agrícola como a la aspiración de protección y amparo de quienes viven del mar y los ríos.

El festival del templo Con es considerado un museo vivo, donde se preservan y se ponen en valor las tradiciones y los rasgos culturales del pueblo. FOTO: TRAN NHAN QUYEN

La celebración, vinculada al culto al dios del mar, una deidad ampliamente venerada en la provincia de Nghe An, refleja las características espirituales y culturales distintivas de la región costera. FOTO: TRAN NHAN QUYEN

El festival del templo Con es considerado un museo vivo, donde se preservan y se ponen en valor las tradiciones y los rasgos culturales del pueblo. FOTO: TRAN NHAN QUYEN

Además, esta festividad refleja la riqueza de la vida espiritual y cultural de la población local y constituye, al mismo tiempo, un retrato de una parte de la historia del pensamiento y la cultura tradicional de la nación./.

Por Tran Nhan Quyen