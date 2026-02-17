Hanoi preserva sus tradiciones espirituales en las visitas a pagados en el primer día del Tet

El Santuario de Tay Ho atrajo a una gran afluencia de personas en la mañana del primer día del Año de Caballo. (Fuente: VNA)

Desde muy temprano en la mañana de hoy, el primer día del Año Nuevo Lunar (Tet), numerosas familias de Hanoi acudieron juntas a pagodas, templos y santuarios para ofrecer incienso y pedir paz y bienestar.

Esta práctica se ha convertido desde hace mucho tiempo en una bella tradición de la cultura espiritual del pueblo vietnamita, acompañada del deseo de un año nuevo en calma y prosperidad.

En un ambiente solemne y a la vez cálido, corrientes de fieles vestidos con atuendos discretos y respetuosos se dirigían a lugares de culto. Con rostros radiantes y ofrendas sencillas, personas mayores y jóvenes rezaban sinceramente por la paz del país, la armonía familiar y la salud de hijos y nietos. Lejos de las prisas cotidianas, todos mantenían un ritmo pausado y sereno, como para aquietar el espíritu en el primer instante del año nuevo.

El Santuario de Tay Ho atrajo a una gran afluencia de personas en la mañana del primer día del Año de Caballo. (Fuente: VNA)

Las varillas de incienso encendidas llevaban consigo deseos simples: algunos pedían prosperidad; otros, progreso en los estudios, y otros solo buscaban un momento de tranquilidad en los primeros días de la primavera. Todo ello componía un cuadro vivo de las prácticas culturales características del inicio del año, donde las personas se orientan hacia valores nobles y benéficos.

El Santuario de Tay Ho atrajo a una gran afluencia de personas en la mañana del primer día del Año de Caballo. Para facilitar los desplazamientos de primavera durante el Año Nuevo Lunar, las autoridades habilitaron aparcamientos gratuitos desde la noche de Nochevieja hasta el sexto día del Tet. Un estacionamiento de gran capacidad, organizado de manera científica, no solo alivió la presión del tráfico, sino que también contribuyó a mantener la seguridad y el orden, proyectando una imagen cívica de uno de los destinos espirituales más conocidos de la capital.

Con las manos juntas en señal de respeto, pidiendo paz y bienestar para su familia, Bui Thi Hoa (aldea Tan Phong, barrio Thuong Cat) compartió: “Cada año, en la mañana del primer día del Tet, mi familia va a la pagoda. Esta tradición se mantiene desde que yo era pequeña; después, al formar mi propia familia, llevo a mis hijos a rendir culto al inicio del año no solo para pedir suerte y paz, sino también para que comprendan y valoren esta hermosa tradición espiritual”.