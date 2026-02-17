Cultura
Hanoi preserva sus tradiciones espirituales en las visitas a pagados en el primer día del Tet
Desde muy temprano en la mañana de hoy, el primer día del Año Nuevo Lunar (Tet), numerosas familias de Hanoi acudieron juntas a pagodas, templos y santuarios para ofrecer incienso y pedir paz y bienestar.
Esta práctica se ha convertido desde hace mucho tiempo en una bella tradición de la cultura espiritual del pueblo vietnamita, acompañada del deseo de un año nuevo en calma y prosperidad.
En un ambiente solemne y a la vez cálido, corrientes de fieles vestidos con atuendos discretos y respetuosos se dirigían a lugares de culto. Con rostros radiantes y ofrendas sencillas, personas mayores y jóvenes rezaban sinceramente por la paz del país, la armonía familiar y la salud de hijos y nietos. Lejos de las prisas cotidianas, todos mantenían un ritmo pausado y sereno, como para aquietar el espíritu en el primer instante del año nuevo.
Las varillas de incienso encendidas llevaban consigo deseos simples: algunos pedían prosperidad; otros, progreso en los estudios, y otros solo buscaban un momento de tranquilidad en los primeros días de la primavera. Todo ello componía un cuadro vivo de las prácticas culturales características del inicio del año, donde las personas se orientan hacia valores nobles y benéficos.
El Santuario de Tay Ho atrajo a una gran afluencia de personas en la mañana del primer día del Año de Caballo. Para facilitar los desplazamientos de primavera durante el Año Nuevo Lunar, las autoridades habilitaron aparcamientos gratuitos desde la noche de Nochevieja hasta el sexto día del Tet. Un estacionamiento de gran capacidad, organizado de manera científica, no solo alivió la presión del tráfico, sino que también contribuyó a mantener la seguridad y el orden, proyectando una imagen cívica de uno de los destinos espirituales más conocidos de la capital.
Con las manos juntas en señal de respeto, pidiendo paz y bienestar para su familia, Bui Thi Hoa (aldea Tan Phong, barrio Thuong Cat) compartió: “Cada año, en la mañana del primer día del Tet, mi familia va a la pagoda. Esta tradición se mantiene desde que yo era pequeña; después, al formar mi propia familia, llevo a mis hijos a rendir culto al inicio del año no solo para pedir suerte y paz, sino también para que comprendan y valoren esta hermosa tradición espiritual”.
Entre la multitud que acudía a la Pagoda Lang Lang (barrio Lang, Hanói), cada persona albergaba un deseo propio, pero todos compartían la sensación de alivio y calma tras encender el primer incienso de la primavera. El señor Nguyen Huu Dung (barrio Quan Hoa, Hanói) comentó: “Ir a rendir culto a comienzos de año es una costumbre de mi familia desde hace generaciones; primero es un paseo, luego una oración por la salud, la felicidad y la buena marcha del trabajo”.
En la pagoda Ha, además de familias de varias generaciones que acudían a ofrecer incienso por la paz y la buena fortuna, numerosos jóvenes se acercaban a rezar y expresar sus anhelos. Cada uno con su propio deseo, pero unidos por la sinceridad de sus plegarias: pedir armonía familiar, encontrar a la persona afín y cultivar buenas relaciones en el nuevo año.
No solo los vietnamitas visitan los lugares de culto en el primer día del año nuevo; muchos turistas internacionales también los recorren con entusiasmo para observar y conocer la vida espiritual local. En sitios emblemáticos como las pagodas Tran Quoc y Quan Su, es habitual ver a visitantes extranjeros, con vestimenta respetuosa, observando atentamente y registrando los rituales de ofrenda de incienso. No pocos también solicitan caligrafías, encienden una varilla simbólica o juntan las manos para desear lo mejor a sus familiares y amigos, mostrando respeto por las tradiciones locales. Así, la costumbre vietnamita de rendir culto al inicio del año se difunde aún más y deja una impresión profunda en los amigos internacionales.
El turista alemán Johannes Müller compartió: “Llegué a Hanoi justo en el Año Nuevo Lunar y me impresionó ver a tantas familias yendo juntas a la pagoda desde muy temprano. Aunque no comprendo del todo esta tradición, la devoción de la gente es evidente. Yo también junté las manos para pedir paz para todos”.
En medio de los cambios del ritmo de vida moderno, la imagen de los habitantes de la capital acudiendo a lugares sagrados en el primer día del año nuevo sigue transmitiendo una sensación especial de serenidad, como un hilo que conecta la tradición con el presente, donde la fe, la esperanza y el anhelo de cosas./.