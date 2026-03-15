Primer ministro de Vietnam emite su voto en el barrio capitalino de Tay Ho

15/03/2026

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, ejerció hoy su derecho al voto en el colegio electoral número 21, ubicado en el barrio de Tay Ho, en Hanoi, en el marco de las elecciones para elegir a los diputados de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional y a los miembros de los Consejos Populares para el período 2026-2031.

A las 7:00 horas, el jefe de Gobierno se sumó a los cerca de 79 millones de electores de todo el país para participar en esta jornada democrática, seleccionando a los candidatos más idóneos para representar al pueblo en los próximos cinco años.

Desde tempranas horas, el ambiente festivo se apoderó de el colegio electoral, ubicado en el callejón 655 de la calle Lac Long Quan, donde banderas, pancartas y lemas engalanaban el lugar. Los electores de las áreas residenciales números 14 y 20 de Xuan La y número 14 de Phu Thuong acudieron puntualmente a ejercer su derecho ciudadano.

Representantes de la Comisión Electoral del barrio de Tay Ho informaron al primer ministro que la demarcación cuenta con 68.603 electores distribuidos en 68 áreas residenciales, organizados en 27 colegios electorales pertenecientes a nueve unidades de votación. Los preparativos se realizaron con rigor y conforme al cronograma establecido.

Primer ministro Pham Minh Chinh, su esposa, y votantes en el barrio capitalino de Tay Ho. Foto: Duong Giang/VNA"



Una semana antes de los comicios, la comisión distribuyó personalmente las tarjetas de elector y publicó las listas oficiales con los currículos resumidos de los candidatos a diputados de la Asamblea Nacional, al Consejo Popular de Hanoi y al Consejo Popular del barrio de Tay Ho.

Primer ministro Pham Minh Chinh, su esposa, y votantes en la ceremonia inaugural. Foto: Duong Giang/VNA

Las 68.603 tarjetas de elector fueron entregadas a cada ciudadano según la normativa, incorporándose además al sistema de gestión electoral integrado en la base de datos nacional de población. Las listas de electores se exhibieron públicamente en la sede del Comité Popular del barrio y en los 27 colegios electorales.

Las autoridades locales inspeccionaron y prepararon todas las condiciones materiales necesarias, incluyendo la decoración de los 27 puntos de votación con paneles, arcos, cabinas electorales, urnas principales y auxiliares, y sistemas de iluminación adecuados para facilitar la participación ciudadana.

El primer ministro elogió la meticulosa preparación del barrio de Tay Ho, especialmente en el colegio electoral número 21, e instó a la comisión electoral local a organizar la votación con prontitud, garantizando las mejores condiciones para que el 100% de los electores puedan ejercer su derecho. En caso de ciudadanos imposibilitados de acudir a los puntos de votación, se deben desplazar urnas móviles hasta sus domicilios, y en cada centro electoral debe haber personal de apoyo para orientar a los votantes.

Pham Minh Chinh enfatizó la necesidad de garantizar un proceso democrático, seguro y conforme a la ley, de modo que estas elecciones constituyan una verdadera fiesta de la gran unidad nacional, en la que se elija a los representantes más dignos, virtuosos y talentosos para la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional y los Consejos Populares del período 2026-2031.

Primer ministro Pham Minh Chinh y su esposa emiten sus votos en el barrio capitalino de Tay Ho. Foto: Duong Giang/VNA

Tras la apertura oficial, el colegio electoral anunció el reglamento de votación, verificó y selló las urnas, dando inicio al sufragio conforme a la Ley Electoral. El primer ministro Pham Minh Chinh y su esposa, junto a otros dirigentes de organismos centrales y municipales, así como electores representantes de diversos sectores sociales, incluyendo al votante más joven y al de mayor edad, procedieron a depositar sus votos.

En diálogo con los electores locales, el premier expresó su deseo de que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto con responsabilidad en la construcción del Estado de derecho socialista, eligiendo con sabiduría a quienes mejor representen sus aspiraciones y contribuyan al desarrollo del país en la nueva era, hacia una nación próspera, civilizada y con una calidad de vida cada vez mejor para su pueblo./.