Las mujeres de Dien Bien preservan la esencia de su identidad étnica

La costumbre de vivir en palafitos aún se conserva entre los grupos étnicos Thai, Xinh Mun y Kho Mu en Dien Bien, noroeste de Vietnam. (Foto: Thu Thuy/VOV) Aprovechando los momentos libres, cuando sus hijos y nietos han terminado de estudiar, o durante los fines de semana, Hoang Thi Phuong, de la etnia Thai y residente en el barrio de Dien Bien Phu, enseña a las más jóvenes canciones tradicionales de su pueblo. Aprovechando los momentos libres, cuando sus hijos y nietos han terminado de estudiar, o durante los fines de semana, Hoang Thi Phuong, de la etnia Thai y residente en el barrio de Dien Bien Phu, enseña a las más jóvenes canciones tradicionales de su pueblo.

Según explicó, el grupo minoritario es actualmente el más numeroso de la provincia, representando más del 38 % de la población total. Asentados en la región del Noroeste desde hace más de diez siglos, los Thai conservan numerosas tradiciones culturales únicas. Una de las más representativas es la costumbre del “tang cau”, un hábito de recogerse el cabello en un moño alto sobre la cabeza de las mujeres de los Thai Negro. Esta práctica no solo refleja la vida espiritual y afectiva, sino que también simboliza la belleza y la identidad cultural femenina. Thi Phuong dijo: “Según la tradición, cuando una mujer se casa, lleva el moño recogido en la parte superior de la cabeza. Si es viuda, lo inclina hacia la derecha; y si vuelve a casarse, lo lleva hacia la izquierda”.

Desde las antiguas costumbres y festividades, hasta las historias sobre cantos, danzas y los antepasados que fundaron las aldeas, la anciana Phuong y otras mujeres mayores transmiten estos conocimientos a las generaciones más jóvenes para que los valoren, preserven y promuevan.

Mujeres de la etnia Ha Nhi en Dien Bien se preparan para participar en un festival local. (Foto: Thu Thuy/VOV) Inspirada en esas historias cotidianas, Ho Phuong Hoai, también residente en el barrio de Dien Bien Phu, ha creado numerosas obras literarias dedicadas a la cultura tradicional de las minorías étnicas, especialmente poemas sobre las costumbres del pueblo Thai. La mujer compartió: “Creo que la poesía sólo tiene alma cuando nace del amor por la tierra natal y del afecto entre las personas. Por ello, seguiré escribiendo para conservar las tradiciones valiosas de su pueblo y legarlas a las futuras generaciones”. Inspirada en esas historias cotidianas, Ho Phuong Hoai, también residente en el barrio de Dien Bien Phu, ha creado numerosas obras literarias dedicadas a la cultura tradicional de las minorías étnicas, especialmente poemas sobre las costumbres del pueblo Thai. La mujer compartió: “Creo que la poesía sólo tiene alma cuando nace del amor por la tierra natal y del afecto entre las personas. Por ello, seguiré escribiendo para conservar las tradiciones valiosas de su pueblo y legarlas a las futuras generaciones”.

Por su parte, entre las mujeres de la etnia Dao en Dien Bien, aunque el traje tradicional no se use a diario, su confección continúa practicándose con regularidad y se luce en actividades culturales comunitarias.

Chao Thi Ton, de la aldea De Tau, comuna de Sang Nhe, señaló que, gracias a la paciencia y dedicación de las abuelas y madres en la enseñanza, junto con el entusiasmo de las jóvenes por aprender, muchas mujeres de la etnia Dao han perfeccionado cada puntada y cada hilo, creando elaborados bordados y confeccionando trajes tradicionales únicos.

“Desde pequeña, me fascinaban las labores de bordado, hoy soy capaz de elaborar mi propia vestimenta tradicional y estoy dispuesta a enseñar a quien desee aprender”.

Actualmente, en las distintas comunidades de Dien Bien se han creado grupos artísticos populares y clubes de danza. En particular, en el Club de Danza Deportiva de la comuna de Na Sang, las mujeres mayores se reúnen regularmente en la casa cultural para ensayar y participar en actividades artísticas.

Las canciones y danzas folclóricas son parte indispensable de la vida espiritual de las comunidades étnicas. (Foto: Thu Thuy/VOVP) Lu Thi Oan, una de sus integrantes, señaló: “Debemos preservar la identidad cultural. Por muy moderna que sea la vida actual, las tradiciones no pueden abandonarse. La cultura tradicional incluye el canto, la música y diversas formas de danza que constituyen el alma de nuestro pueblo”. Lu Thi Oan, una de sus integrantes, señaló: “Debemos preservar la identidad cultural. Por muy moderna que sea la vida actual, las tradiciones no pueden abandonarse. La cultura tradicional incluye el canto, la música y diversas formas de danza que constituyen el alma de nuestro pueblo”.

La diversidad cultural contribuye a realzar la belleza de cada región y del país en su conjunto. En el proceso de preservación y promoción de la identidad tradicional, las mujeres de Dien Bien continúan aportando silenciosamente su esfuerzo para mantener viva la herencia cultural de sus comunidades.