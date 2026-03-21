Rollo de arroz al vapor Thanh Tri, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional de Vietnam

El oficio de elaboración del rollo de arroz al vapor Thanh Tri en Hanói es reconocido como patrimonio cultural inmaterial nacional, destacando su valor histórico y gastronómico.

El rollo de arroz al vapor Thanh Tri. Foto: Khanh Hoa - VNA

El barrio de Vinh Hung, en Hanoi, anunció la inclusión del oficio de elaboración del rollo de arroz al vapor Thanh Tri (banh cuon Thanh Tri) en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional, dentro de la categoría de conocimientos tradicionales y oficios artesanales.

El rollo de arroz al vapor tiene una larga historia, estrechamente ligada a la vida de la población local durante muchas generaciones. Foto: Khanh Hoa - VNA

La decisión, oficializada por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, reconoce el valor histórico y cultural de este oficio, así como el papel clave de la comunidad en su preservación a lo largo del tiempo.

El proceso de elaboración del rollo de arroz al vapor requiere la experiencia y la habilidad de losl artesanos. Foto: Khanh Hoa - VNA

El viceministro Ho An Phong destacó que este reconocimiento constituye un homenaje a los valores culturales distintivos que la aldea ha sabido conservar durante generaciones. Por su parte, el presidente del Comité Popular de Vinh Hung, Pham Hai Binh, subrayó que la distinción representa un orgullo para la localidad y pone en relieve la riqueza gastronómica tradicional de Hanoi.

Acto de entrega del reconocimiento (Foto: VNA)

Las autoridades locales expresaron además su agradecimiento a los organismos centrales y a la ciudad por el apoyo brindado en el proceso de documentación, y reconocieron la labor de los artesanos y familias que han mantenido vivo el oficio, contribuyendo a preservar la identidad del rollo de arroz al vapor Thanh Tri.

De acuerdo con las autoridades, la inclusión en la lista implica también mayores responsabilidades en la conservación y promoción del patrimonio. En este sentido, se impulsarán iniciativas para transmitir el oficio a las nuevas generaciones, vincularlo con el desarrollo turístico y económico, y ampliar su difusión mediante la creación de espacios de experiencia en la aldea artesanal.

En el marco de la ceremonia, se celebró el Concurso del Oficio Tradicional del rollo de arroz al vapor Thanh Tri 2026, orientado a poner en valor la destreza de los artesanos y a promover este patrimonio. Al término del evento, el viceministro y los delegados recorrieron los espacios de exhibición y participaron en el proceso de elaboración del producto.

Originario de la antigua periferia de Thang Long, el rollo de arroz al vapor Thanh Tri se caracteriza por sus finas láminas de arroz, suaves y aromáticas, acompañadas de una salsa ligera y cebolla frita. Más que un plato típico, este oficio conserva un rico acervo de conocimientos tradicionales, desde la selección del arroz hasta las técnicas de preparación, transmitidos de generación en generación./.