Festival del Templo de los Reyes Hung se inaugura con vibrantes actividades culturales y turísticas

Una serie de vibrantes actividades culturales y turísticas comenzó oficialmente hoy en la provincia vietnamita de Phu Tho, marcando el inicio del Día de Conmemoración de los Reyes Hung, el Festival del Templo dedicado a esos monarcas y la Semana de Cultura y Turismo de la Tierra de los Ancestros 2026.

Niños interpretan el canco folclórico Xoan en el campamento cultural. (Foto: VNA)

Durante la ceremonia de inauguración, el director del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Phu Tho, Duong Hoang Huong, afirmó que el Festival del Templo de los Reyes Hung de este año se organiza a mayor escala, creando un espacio dinámico que conecta la tradición con la modernidad.



Más allá de su función como conmemoración nacional sagrada, el evento contribuye a promover los valores culturales, fortalecer la unidad nacional e impulsar los intercambios culturales. Un aspecto destacable es la organización flexible en 18 comunas y barrios, lo que fomenta la participación local y enriquece el contenido del festival.



El día de la inauguración se pusieron en marcha diversas actividades, entre ellas una presentación de artes escénicas multitudinarias, un campamento cultural y exposiciones de productos locales. El festival reunió a grupos artísticos de diversas localidades de la provincia, contribuyendo a la promoción de movimientos culturales comunitarios y al fomento del orgullo nacional.

Los delegados visitan una exposición de productos tradicionales. (Foto: VNA)

Hoang Huong señaló que el evento no solo sirve al Festival del Templo de los Reyes Hung, sino que también ayuda a forjar la imagen de Phu Tho como una tierra rica en tradiciones e identidad cultural. A través de las representaciones artísticas, los valores tradicionales se difunden ampliamente, especialmente entre las generaciones más jóvenes.



El campamento cultural sigue siendo uno de los eventos más destacados, con la participación de los 18 grupos de comunas y barrios. Cada campamento recrea elementos de la vida cultural tradicional, a la vez que presenta especialidades locales y productos del programa "Cada Comuna, Un Producto" (OCOP).



Varios grupos de zonas de minorías étnicas edificaron casas tradicionales sobre pilotes que representan a los pueblos Muong, Dao y Cao Lan. Estos espacios están diseñados para combinar áreas de recepción, intercambio cultural y exhibición de productos, ofreciendo a los visitantes una experiencia inmersiva de los estilos de vida locales./.