Valor cultural distintivo de templos en pueblos costeros vietnamitas

A lo largo de la franja costera de Lam Dong, los templos de los pueblos permanecen silenciosos como testigos de la historia.

A lo largo de la franja costera de Lam Dong, los templos de los pueblos permanecen silenciosos como testigos de la historia.



No solo son lugares de culto al Ca Ong (Dios Ballena), los fundadores de los oficios artesanales y las aldeas, sino que también conservan la memoria comunitaria, las costumbres y las creencias de los habitantes del litoral.



Gracias a ello, numerosos festivales y tradiciones se han recuperado, fortaleciendo la cohesión social y atrayendo a turistas.

El culto al Dios del mar



Van Thuy Tu (barrio de Phan Thiet, provincia de Lam Dong) es conocido por su costumbre de venerar al Dios de Ballena, una tradición cultural y religiosa única de los pescadores de la región costera del centro-sur. Foto: Thong Hai/VNP

Van Thuy Tu, ubicado en el barrio de Phan Thiet, es un destino turístico conocido donde los visitantes pueden conocer la veneración al Ca Ong, una creencia distintiva de los pescadores de la costa sureña del centro de Vietnam.



Según la administración del sitio, Van Thuy Tu fue fundado en 1762 para rendir culto al Ca Ong. Los pescadores creen que durante tormentas, este dios protege a los marineros y los ayuda a superar peligros. Originalmente era una casa de madera con techo de paja, y más tarde se construyó con muros de ladrillo y techos de teja sobre una superficie de más de 500 m². Tras más de 260 años, el lugar conserva su aspecto antiguo y fue clasificado como monumento histórico nacional en 1996.​

El espacio de culto dentro del templo Van Thuy Tu. Foto: Thong Hai/VNP

Actualmente, el sitio conserva más de 100 esqueletos de ballenas, muchos con más de 250 años de antigüedad. Destaca uno de 22 metros de largo y 64 toneladas, reconocido como el más grande de Vietnam. Además, preserva valiosos patrimonios de escritura Han-Nom, entre ellos 24 decretos reales de la dinastía Nguyen (1802-1945).​

Un esqueleto de ballena de 22 metros de largo y aproximadamente 64 toneladas de peso se exhibe en Van Thuy Tu, Phan Thiet, provincia de Lam Dong. Foto: Thong Hai/VNP

Van Thuy Tu ha sido durante siglos un centro espiritual para la comunidad de pescadores, vinculado al Festival Cau ngu, patrimonio cultural inmaterial nacional. Para los locales, es un lugar de fe, donde se reza por mar tranquilo, pesca abundante y seguridad en la travesía.

El gran esqueleto de la ballena requiere una estructura de soporte de acero robusta. Foto: Thong Hai/VNP

Instituciones culturales comunitarias en los pueblos​

La puerta de entrada a la casa comunal de la aldea de Tu Luong aún conserva su estilo arquitectónico original. Foto: Hong Hieu/VNA

A diferencia de Van Thuy Tu, el templo Tu Luong en el barrio de Tien Thanh no rinde culto a Ca Ong, pero es un espacio cultural fundamental para la comunidad costera.​

Según registros históricos, el pueblo de Tu Luong se estableció en un lugar favorable y consolidó su economía tempranamente en Phan Thiet. El templo fue construido a comienzos del siglo XIX y restaurado en 1871 para rendir homenaje al protector local (Deidad que protege la aldea) y a los antepasados fundadores.



Durante más de 200 años, la casa comunal de Tu Luong ha sido un centro indispensable de actividades culturales, espirituales y religiosas para la comunidad costera. Foto: Hong Hieu/VNA

El templo Tu Luong fue protegido por los reyes de la dinastía Nguyen y se convirtió en un centro cultural y espiritual del pueblo. Actualmente, conserva valiosos objetos históricos, incluidos 10 decretos reales y documentos tallados en madera que reflejan las normas comunales. En 2001, fue catalogado como monumento arquitectónico y artístico nacional.



La casa comunal de la aldea de Tu Luong es donde los aldeanos celebran festivales y rituales. Foto: Hong Hieu/VNA

Cada año se celebran dos festivales principales: el de primavera y el de otoño, en los meses dos y ocho del calendario lunar, junto con diversas actividades culturales. Estas ceremonias buscan prosperidad, seguridad y fortalecen los lazos comunitarios.



Según el Museo de Lam Dong, la región costera cuenta con 54 templos de aldeas, de los cuales 10 han sido clasificados como monumentos nacionales. Estos sitios destacan por su valor histórico, arquitectónico, folklórico y por reflejar los procesos de migración y colonización de la zona costera.

La casa comunal de la aldea de Tu Luong aún conserva muchos artefactos antiguos relacionados con la fundación de la aldea. Foto: Hong Hieu/VNA

En años recientes, los templos de aldeas se han convertido en destinos atractivos para los jóvenes, especialmente para el turismo de exploración y fotografía con trajes tradicionales. Se han desarrollado rutas culturales que contribuyen a atraer visitantes.



La preservación y promoción del valor de los templos costeros abre un camino sostenible y duradero para construir productos turísticos culturales distintivos en la región./.