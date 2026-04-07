Vietnam aprueba proyecto de transformación digital del sector cultural

Vietnam aprueba plan para digitalizar el sector cultural hasta 2030, promoviendo patrimonio, industrias creativas y acceso ciudadano.

Los visitantes disfrutan de la exposición "La historia de la piedra preserva la memoria", que presenta un formato tradicional combinado con soluciones de tecnología digital (Foto: VNA)

El viceprimer ministro de Vietnam, Nguyen Chi Dung, firmó la Decisión N.º 611/QD-TTg que aprueba el proyecto de transformación digital del sector cultural hasta 2030, con visión hacia 2045.

La iniciativa busca modernizar de forma integral el ecosistema cultural digital del país, con el fin de preservar y promover una cultura vietnamita avanzada, arraigada en la identidad nacional y abierta a la creatividad y la integración internacional.

Asimismo, el proyecto pretende consolidar la cultura digital como un nuevo recurso para el desarrollo sostenible, impulsar las industrias culturales y ampliar la digitalización y el intercambio de recursos culturales, con el objetivo de servir mejor a ciudadanos, empresas y la sociedad.

Plataformas digitales en todos los ámbitos culturales

De acuerdo con el plan, para 2030 se establecerán plataformas digitales compartidas en el 100% de los sectores culturales. Todo el patrimonio cultural digitalizado se estandarizará bajo el marco nacional de datos y se compartirá conforme a la normativa vigente.

Tradición y modernidad se entrelazan cuando estelas antiguas cobran vida gracias a la tecnología de proyección, transformando documentos históricos en imágenes digitales vívidas y emocionalmente ricas (Foto: VNA)

Además, se prevé que el 80% de los activos públicos de patrimonio digital cuenten con identificadores digitales que permitan clarificar su propiedad y gestión, lo que también incentivará a organizaciones e individuos a hacer lo mismo y contribuir al desarrollo del mercado.

El proyecto también plantea digitalizar al menos el 80% del patrimonio cultural inmaterial en zonas de minorías étnicas y almacenarlo en bases de datos culturales especializadas.

Todas las agencias estatales encargadas de la gestión cultural deberán conectar y sincronizar sus bases de datos especializadas, mientras que las instituciones culturales públicas desarrollarán planes propios de transformación digital.

En paralelo, las bibliotecas nacionales y los principales museos de historia y cultura del país completarán sus sistemas digitales, impulsarán modelos operativos inteligentes y ampliarán la integración e intercambio de datos a escala nacional e internacional.

Se espera además que al menos el 70% de museos, bibliotecas, teatros, compañías artísticas, federaciones deportivas, sitios turísticos, agencias de prensa y empresas de contenido digital conecten sus datos a la infraestructura compartida del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo.

Mayor acceso ciudadano a la cultura digital

El proyecto también busca ampliar el acceso público a las actividades culturales en entornos digitales. En este sentido, se propone que al menos el 75% de los residentes en zonas remotas, fronterizas e insulares, y el 80% de las comunas en regiones montañosas y de minorías étnicas, puedan acceder y participar en actividades culturales digitales.

Asimismo, todos los líderes, funcionarios, empleados públicos, artistas y estudiantes de instituciones de formación cultural y artística recibirán capacitación en habilidades digitales.

Para 2045, Vietnam aspira a consolidar un ecosistema cultural digital integral, inteligente y altamente interactivo que preserve la identidad nacional y promueva la cultura vietnamita a nivel global.

El plan prevé que la cultura digital se convierta en un motor del desarrollo humano y del poder blando del país, con industrias culturales y creativas que aporten alrededor del 9% del Producto Interno Bruto, mientras que los productos culturales digitales representen más del 80% de la producción total del sector.

El proyecto incluye además tareas y soluciones clave como el perfeccionamiento de políticas, la movilización de recursos financieros, el desarrollo de recursos humanos digitales, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y la ciberseguridad, así como la ampliación de la cooperación internacional.

Las medidas se implementarán en ocho ámbitos principales: patrimonio cultural; artes escénicas y literatura; bellas artes, fotografía y exposiciones; cine; bibliotecas; periodismo y comunicaciones; cultura popular; y desarrollo cultural de las minorías étnicas./.