Elecciones en la zona especial de Truong Sa

El 15 de marzo de 2026, los votantes en el colegio electoral N.º 14 del distrito especial de Truong Sa (provincia de Khanh Hoa) participan en la elección de diputados de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura y de los Consejos Populares de todos los niveles para el mandato 2026-2031.

Vista de la ceremonia de apertura de la jornada electoral en el colegio electoral N.º 14 de la zona especial de Truong Sa. Foto: pulicada por VNA

Habitantes, junto con oficiales y soldados, participan en las elecciones en el colegio electoral N.º 14 de la zona especial de Truong Sa. Foto: pulicada por VNA

Colegio electoral en la isla de Truong Sa, zona especial de Truong Sa, provincia de Khanh Hoa. Foto: pulicada por VNA

Ambiente de la jornada electoral en la isla de Truong Sa, distrito especial de Truong Sa, provincia de Khanh Hoa, en la mañana del 15 de marzo de 2026. Foto: pulicada por VNA

Ambiente de la jornada electoral en la isla de Truong Sa, distrito especial de Truong Sa, provincia de Khanh Hoa, en la mañana del 15 de marzo de 2026. Foto: pulicada por VNA

Votantes en el colegio electoral N.º 14 de la zona especial de Truong Sa depositan sus votos para elegir a los diputados de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura y de los Consejos Populares de todos los niveles para el mandato 2026-2031. Foto: pulicada por VNA