Experiencia cultural de Vietnam a través de un taller de bordado a mano

Estudiantes practican técnicas tradicionales en el Taller de Bordado a Mano Tu Thi, en la aldea de Quat Dong, Hanói. (Foto: Vinh Phong/VOV5)

Situada a más de 20 kilómetros al sur del centro de Hanói, la aldea de Quat Dong goza de reconocido prestigio por su bordado artesanal. Bui Thi Mai Lan, fundadora del taller Tu Thi y oriunda de la localidad, recordó que el oficio cuenta con más de tres siglos de historia. No obstante, atravesó etapas difíciles: en determinados periodos, la producción industrial de bajo coste y fabricación masiva amenazó su continuidad.

“Desde la creación del Taller de Bordado a Mano Tu Thi, hemos trabajado de forma sostenida para revitalizar este oficio tradicional, generando beneficios económicos no solo para los artesanos, sino también para la comunidad en su conjunto. En respuesta al creciente interés, pusimos en marcha cursos impartidos por maestros bordadores locales, especialmente orientados a las nuevas generaciones”, informó.

En las mañanas templadas de primavera, en el patio de una casa tradicional del delta septentrional, rodeado de un jardín en flor, los alumnos atienden las explicaciones sobre telas, hilos y combinaciones cromáticas. Cada puntada se observa con detenimiento. Nguyen Ha Phuong, responsable del taller, destacó el sentido profundo del proyecto al decir:

“Aspiramos a que los participantes no se limiten a adquirir una técnica artesanal, sino que vivan una experiencia integral en la aldea de Quat Dong, en contacto directo con su gente y con el ritmo propio del oficio”.

La artesana de bordado Pham Thi Huong guía meticulosamente a cada practicante. (Foto: Vinh Phong/VOV5)

Entre las figuras esenciales destaca Pham Thi Huong, gestora del taller y artesana con más de cuarenta años de trayectoria. A sus 56 años, continúa guiando personalmente a los alumnos y transmite un saber heredado de sus abuelos y padres.

“Me inicié en el bordado desde niña, guiada por mis abuelos y mis padres. En aquel tiempo no existían escuelas ni clases formales; el aprendizaje se transmitía mediante la observación constante. Con los años, la mano adquiere destreza y la técnica queda fijada en la memoria. En mi familia somos seis hermanos y todos aprendimos el oficio de ese mismo modo”.

Con paciencia y precisión, Huong enseña a pasar la aguja, dominar las puntadas y armonizar los colores sobre la tela. Hong Vo, vietnamita residente en Estados Unidos, y Vu Anh Tuyet, de Hanói, coinciden en que el curso no solo trasciende la adquisición de habilidades técnicas, sino permite comprender la estética del bordado, desde la composición del color hasta la constancia que exige cada pieza.

Al respecto, Hong Vo afirmó: “Aunque el curso consta de cinco sesiones, el aprendizaje es muy amplio, porque abarca desde las puntadas básicas hasta la elaboración de motivos florales, vegetales y mariposas. El equipo muestra una atención esmerada y la maestra Huong enseña con auténtica dedicación. Me satisface profundamente haber descubierto este taller y formar parte de esta experiencia”.

En este sentido, Vu Anh Tuyet dijo lo siguiente: “A pesar de mis obligaciones laborales, siempre he sentido una especial inclinación por el bordado. Intenté aprender de manera autodidacta hasta que, por casualidad, leí un artículo sobre el taller. Tras completar las cinco sesiones, he logrado bordar en casa unas flores muy hermosas sobre una prenda. Ha sido una experiencia extraordinariamente enriquecedora. Expreso mi sincero agradecimiento al equipo”.

Turista internacional disfruta confeccionando sus propios productos bordados a mano. (Foto: Vinh Phong/VOV5)

Con el propósito de ampliar el alcance de la iniciativa, el Taller de Bordado a Mano Tu Thi prevé colaborar con agencias de viajes para diseñar recorridos que combinen la visita a la aldea con la práctica del bordado. Su fundadora señaló: “Nuestro propósito es consolidar un modelo de turismo experiencial que contribuya a preservar y poner en valor los principios culturales de la aldea artesanal, al tiempo que garantice medios de vida sostenibles para los artesanos. Cuando los visitantes dedican tiempo y esmero a completar una pieza bordada, comprenden con mayor profundidad la trascendencia del oficio. Asimismo, este intercambio permite a los artesanos compartir su historia y conocer de primera mano las preferencias del público”.

Ante el creciente interés por experiencias culturales auténticas, las clases de bordado en Quat Dong siguen siendo un nuevo atractivo que enriquece la oferta turística de Hanói, ciudad de honda tradición cultural y firme vocación patrimonial.