Tonos violetas sobre la tierra aluvial

19/03/2026

En la característica tierra aluvial de la comuna de Phuoc My Trung, provincia de Vinh Long, un lugar tradicionalmente asociado con extensos cocoteros y diversos frutales, el modelo de cultivo de uvas combinado con turismo experiencial del agricultor Hai Lam (Vo Van Lam, aldea de My Son Dong) está aportando un nuevo matiz al panorama agrícola local.



De unas pocas parras plantadas inicialmente a modo de prueba en un pequeño jardín, el viñedo de Hai Lam se ha ampliado hasta alcanzar aproximadamente 4 000 m², convirtiéndose en uno de los modelos más representativos de producción agrícola vinculada al turismo en la comuna de Phuoc My Trung.

Vo Van Lam (Hai Lam, con camiseta blanca) presenta su modelo de cultivo de uvas en tierra aluvial a un grupo de visitantes. De las dudas iniciales, su viñedo se ha convertido hoy en un ejemplo destacado de agricultura combinada con turismo en la comuna de Phuoc My Trung. Foto: Nguyen Luan/VNP

Del escepticismo en la tierra aluvial a los parrales cargados de frutos



Según Lam, introducir el cultivo de la vid —tradicionalmente adaptado al clima seco y caluroso del centro de Vietnam— en una zona aluvial y húmeda del delta del Mekong generó inicialmente muchas dudas entre los agricultores locales. Sin embargo, mediante un proceso autodidacta de aprendizaje técnico y visitas a diversos modelos agrícolas dentro y fuera de la provincia, decidió transformar el terreno: elevó los surcos, instaló estructuras de cobertura y mejoró los sistemas de drenaje para que las plantas pudieran adaptarse a las condiciones del suelo.

Actualmente, su viñedo cultiva entre cinco y seis variedades, entre ellas uvas rojas, uvas dulces tipo “caramelo”, uvas “dedo” y uvas verdes. También experimenta con variedades premium e incluso con algunas especies de vides arbóreas. La adecuada distribución y el manejo técnico para inducir la floración permiten obtener dos cosechas al año, lo que satisface tanto la demanda turística como el consumo directo.

El sistema de invernadero para proteger de la lluvia desempeña un papel clave para que la vid —una planta que prefiere el clima cálido y soleado— pueda crecer de forma estable y evitar enfermedades en las condiciones lluviosas del delta del Mekong. Foto: Nguyen Luan/VNP