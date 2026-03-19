Tonos violetas sobre la tierra aluvial
En la característica tierra aluvial de la comuna de Phuoc My Trung, provincia de Vinh Long, un lugar tradicionalmente asociado con extensos cocoteros y diversos
frutales, el modelo de cultivo de uvas combinado con turismo
experiencial del agricultor Hai Lam (Vo Van Lam, aldea de My Son Dong) está aportando un nuevo matiz al
panorama agrícola local.
De unas pocas parras plantadas inicialmente a modo de prueba en un pequeño jardín, el viñedo de Hai Lam se ha ampliado hasta alcanzar aproximadamente 4 000 m², convirtiéndose en uno de los modelos más representativos de producción agrícola vinculada al turismo en la comuna de Phuoc My Trung.
Del escepticismo en la tierra aluvial a los parrales cargados de frutos
Según Lam, introducir el cultivo de la vid —tradicionalmente adaptado al clima seco y caluroso del centro de Vietnam— en una zona aluvial y húmeda del delta del Mekong generó inicialmente muchas dudas entre los agricultores locales. Sin embargo, mediante un proceso autodidacta de aprendizaje técnico y visitas a diversos modelos agrícolas dentro y fuera de la provincia, decidió transformar el terreno: elevó los surcos, instaló estructuras de cobertura y mejoró los sistemas de drenaje para que las plantas pudieran adaptarse a las condiciones del suelo.
Actualmente, su viñedo cultiva entre cinco y seis variedades, entre ellas uvas rojas, uvas dulces tipo “caramelo”, uvas “dedo” y uvas verdes. También experimenta con variedades premium e incluso con algunas especies de vides arbóreas. La adecuada distribución y el manejo técnico para inducir la floración permiten obtener dos cosechas al año, lo que satisface tanto la demanda turística como el consumo directo.
Cuando el viñedo se convierte en un destino turístico
Más allá de la producción agrícola, Hai Lam apostó tempranamente por el modelo de agroturismo experiencial, abriendo su jardín a visitantes que pueden recorrer los parrales, tomar fotografías y degustar las uvas directamente en la plantación.
Cada mes el lugar recibe cientos de vacacionistas, en su mayoría turistas nacionales organizados por agencias de viaje,
entre ellas la empresa Mekong Lodge. Al mismo tiempo, cada vez más viajeros internacionales comienzan a
llegar por iniciativa propia para conocer y experimentar este modelo
agrícola.
Actualmente, el precio de la entrada es de 30 000 dongs por persona (1.1 USD), incluyendo una bebida servida en el lugar. Las uvas se venden directamente a los visitantes a un precio promedio de 80 000 dongs por kilogramo (3 USD). Además de la fruta fresca, la familia de Lam estudia desarrollar productos derivados de la uva con el fin de aumentar su valor agregado y ampliar la cadena de consumo.
De acuerdo con el agricultor, la mayor ventaja del modelo radica en que promociona el producto y genera un mercado directo en el propio jardín, reduciendo la dependencia de intermediarios y creando un espacio ecológico para el turismo rural.
A partir de su experiencia de cultivo, Lam subraya que el drenaje del agua y la protección contra la lluvia son factores decisivos para que las vides crezcan de manera estable en suelo aluvial. La planta requiere abundante luz, no tolera el encharcamiento y es susceptible a enfermedades fúngicas durante lluvias prolongadas. Por ello, el sistema de cobertura, la poda de las ramas, el control de plagas y la regulación del riego se aplican rigurosamente para mantener un desarrollo estable y una producción relativamente uniforme entre cosechas.
De un experimento inicial, el viñedo de Hai Lam se ha convertido en un destacado punto de visita en la comuna de Phuoc My Trung, contribuyendo directamente a la estrategia local de desarrollo del turismo rural vinculado a la reestructuración del sector agrícola.
Cabe destacar que este modelo de cultivo de uvas asociado al turismo también se ajusta a las políticas de las autoridades locales orientadas a fortalecer la vinculación productiva, impulsar la transformación digital en la promoción y comercialización de productos agrícolas y desarrollar el turismo rural. Según Nguyen Thi Ngoc Dung, vicedirectora del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de la provincia de Vinh Long, el territorio alienta y facilita el desarrollo de modelos agrícolas combinados con turismo —entre ellos el viñedo de Hai Lam—, al tiempo que promueve acciones de promoción, conexión con empresas turísticas y la formación gradual de rutas de turismo agrícola y ecológico en la zona.
En una región tradicionalmente conocida por cultivos clásicos, la aparición de parrales verdes cargados de uvas no solo genera una nueva fuente de ingresos para los agricultores, sino que también cuenta una historia sobre el espíritu emprendedor, la capacidad de adaptación y la iniciativa de los campesinos del delta del Mekong en el camino hacia una agricultura de múltiples valores vinculada al turismo y a la transformación digital../.
Por: Trung Khanh - Fotos: Nguyen Luan/VNP