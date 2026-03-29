Vietnam aspiración de un gran despegue

29/03/2026

En un contexto mundial marcado por profundas turbulencias derivadas de la pandemia, los conflictos y la inflación global, Vietnam no solo ha preservado la estabilidad, sino que también ha logrado avances notables. El período 2021-2026 marca una economía resiliente, flexible, capaz de adaptarse con flexibilidad y decidida a impulsar un fuerte despegue en una nueva era de desarrollo.

El lapso de 2021-2026, en el que se implementaron las resoluciones desde el XIII hasta el XIV Congreso del Partido, ha sido considerado una de las etapas más desafiantes para la economía vietnamita. La pandemia de COVID-19 interrumpió las cadenas globales de suministro, los desastres naturales se intensificaron, mientras los conflictos geopolíticos y la inflación en grandes economías generaron un entorno externo incierto.

El Comité Central eligió por unanimidad a To Lam, secretario general del XIII mandato, para continuar desempeñando el cargo en el XIV mandato. FOTO: VNA

El XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (enero de 2026) constituye un hito histórico con decisiones estratégicas que impulsan al país hacia una nueva era. FOTO: VNA

El Comité Central del Partido del XIV mandato se presenta ante el Congreso Nacional del Partido. FOTO: VNA

En ese escenario, mantener la estabilidad macroeconómica y asegurar los grandes equilibrios se convirtió en prueba clave de gobernanza. El crecimiento promedio entre 2021 y 2025 alcanzó el 6,3 % anual. En particular, en 2025 se registró una expansión del 8,02 %, con lo que Vietnam se situó entre los Estados con mayor ritmo de crecimiento del mundo.



El tamaño de la economía aumentó de 346 000 millones de USD en 2020 a 514 000 millones en 2025, casi 1,5 veces más, y el país se posicionó en el puesto 32 a nivel internacional y cuarto en la Asean (Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático). El comercio exterior superó los 930 000 millones de USD en 2025, lo cual integró a Vietnam en el grupo de las 20 mayores economías comerciales del planeta. El PIB per cápita alcanzó unos 5 026 USD en 2025, 1,4 veces más que en 2020, ingresando oficialmente en el grupo de países de ingreso medio alto.

El sistema de transporte de Hai Phong progresa de forma sincrónica y moderna. Foto: Vu Van Lam

La línea 1 del metro eleva el nivel del sistema de transporte urbano de Ciudad Ho Chi Minh. Foto: Tran Le Huy

Tales cifras reflejan la capacidad de resistencia ante “vientos en contra” sin precedentes. El doctor Ho Quoc Tuan, profesor titular de la Universdad de Bristol (Reino Unido), afirmó que 2025 constituye una clara evidencia de la capacidad de adaptación de Vietnam. Mientras numerosas economías enfrentaban desaceleración y tensiones comerciales, esta nación mantuvo el dinamismo exportador y un flujo estable de inversión extranjera directa (IED). Más allá de gestionar la crisis, el país progresa hacia un modelo de crecimiento basado en la innovación.

Dos avances sobresalientes de este período fueron el desarrollo de infraestructura y la consolidación de la confianza de los inversionistas internacionales. Se completaron más de 3 000 kilómetros de autopistas y 1 711 kilómetros de vías costeras, junto con obras clave, como la línea de transmisión de 500 kV (tercer circuito), proyectos energéticos, urbanos y de infraestructura digital. La velocidad de internet móvil se ubica entre las 20 más altas del mundo, sentando bases para la economía digital. A pesar de la desaceleración global de la IED, el país mantuvo altos niveles de desembolso, reafirmando el atractivo de su entorno inversor.

El Centro de Exposiciones de Vietnam (Hanói) está concebido como sede de eventos políticos, económicos, culturales y turísticos de escala nacional e internacional, y como motor del desarrollo de la industria moderna de exhibiciones en el país. FOTO: DINH HAI NGOC

El crecimiento económico ha ido acompañado de avances sociales tangibles. En 2025, Vietnam ocupó el puesto 46 en el índice mundial de felicidad, 37 posiciones más que en 2020. Se eliminaron más de 334 000 viviendas precarias; se impulsaron programas de vivienda social y apoyo a trabajadores y grupos vulnerables. Los tres programas nacionales sobre nueva ruralidad, reducción sostenible de la pobreza y desarrollo de zonas de minorías étnicas cumplieron anticipadamente sus metas; la tasa de pobreza multidimensional descendió al 1,3 %, el nivel más bajo en años.

En conjunto, el período 2021-2026 muestra un Estado que no solo superó la crisis, sino que consolidó la estabilidad macroeconómica, elevó su posición internacional y fortaleció su resiliencia interna, sentando bases para una nueva etapa de desarrollo.

De cara al XIV Congreso Nacional del 12 13 Partido, Vietnam ha fijado objetivos más ambiciosos para la próxima década. Para 2026-2030 se proyecta un crecimiento promedio del PIB superior al 10 % anual y un ingreso per cápita cercano a 8 500 USD en 2030. Las orientaciones estratégicas priorizan desarrollo sostenible, economía digital, innovación y mejora de la calidad del capital humano.

Ubicada en el nuevo centro comercial de Hanói, la sede central del Grupo Militar de Industria y Telecomunicaciones Viettel es una obra arquitectónica singular que destaca en el paisaje urbano. FOTO: NGUYEN HONG NHUNG

El Grupo Truong Hai (THACO GROUP) se propone alcanzar ingresos consolidados cercanos a los 180 000 billones de dongs en 2027, con la producción automotriz como sector principal. FOTO: HOANG TRUNG HIEU

En la zona urbana Vinhomes Ocean Park (Hanói) se implementa un modelo de reparto con robots. FOTO: NGUYEN DANG VIET

Nguyen Dang Hien, director general de la Empresa de Producción y Comercio Tan Quang Minh (Bidrico), señaló que las políticas actuales están reconfigurando el modelo de crecimiento hacia mayor profundidad, con la transformación digital y la sostenibilidad como ejes centrales.

Tran Van Minh, vicepresidente y secretario general de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Hanói, subrayó que las medidas para apoyar a las pequeñas y medianas empresas y reducir trabas administrativas serán determinantes para sostener el impulso de crecimiento.

La central solar Dau Tieng (Tay Ninh), con una inversión cercana a los 13 billones de dongs, es el mayor proyecto de este tipo en Vietnam y un símbolo del desarrollo sostenible de las energías renovables en el país. FOTO: LE TAN PHAT

Desde la perspectiva internacional, la doctora 15 Valeria Vershinina, subdirectora del Centro de la Asean del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú (MGIMO), afirmó que el proceso integral de renovación ha elevado el perfil global de Vietnam y consolidado su atractivo para la inversión extranjera. Según la experta, una orientación de desarrollo centrada en las personas y enfocada en elevar la calidad del capital humano está sentando una base estratégica para que Vietnam fortalezca su competitividad y avance hacia el objetivo de convertirse en un país de altos ingresos en 2045.

En entrevista con corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el profesor Carl Thayer, especialista en Vietnam de la Universidad de Nueva Gales del Sur (Australia), destacó la coherencia de las resoluciones del Buró Político. Subrayó especialmente la Resolución 59-NQ/TW sobre “Integración internacional en la nueva situación”, considerándola una decisión estratégica que posiciona la integración internacional como motor clave para la nueva etapa de desarrollo de Vietnam.

Tras 11 años de constitución y desarrollo, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Vietnam ha logrado numerosos avances, desempeñando un papel clave en la formación de las fuerzas vietnamitas que participan en las misiones de paz de la ONU. FOTO: NGUYEN TRUNG TRUC

Ceremonia de bienvenida al visitante internacional número 20 millones que llega a Vietnam. FOTO: NGUYEN ANH DUNG

Estas valoraciones reflejan el creciente interés de la comunidad internacional por la trayectoria vietnamita de desarrollo. En un contexto de competencia estratégica y reconfiguración de las cadenas globales de suministro, una economía estable, flexible y orientada a la innovación contará con ventajas estructurales a largo plazo.

La aspiración de superación en esta nueva era no se limita a cifras de crecimiento, sino que encarna una visión de posicionamiento nacional: elevar la calidad de vida, reforzar la confianza inversora, potenciar la autosuficiencia e integrarse más profundamente en la economía mundial.

Festival Nguyen Tieu en Ciudad Ho Chi Minh. FOTO: NGO QUANG PHUC

Aunque persisten numerosos desafíos, las bases construidas en el período reciente, desde la estabilidad macroeconómica, la infraestructura de conectividad y la reforma institucional hasta el desarrollo del capital humano, están creando las condiciones para que el país avance con confianza hacia una nueva etapa de desarrollo.

En ese proceso, la aspiración no se desvincula de la realidad, sino que se sustenta en logros concretos y en decisiones estratégicas. Con la convergencia de esfuerzos del sistema político, la comunidad empresarial y la ciudadanía, Vietnam reafirma progresivamente su posición como una nación dinámica, estable y con amplio potencial en la región y el mundo./.

Por VNP/Thong Thien - Fotos: VNP, VNA y Colaboradores



