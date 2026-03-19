El arte del bordado en lino conecta a las mujeres étnicas vietnamitas con el mundo

La aldea de tejido de lino de Lung Tam, situada al pie de la cordillera de Tay Con Linh en la región noreste de Vietnam, atrae a numerosos visitantes gracias a la belleza de su paisaje natural, donde florecen los melocotoneros, perales y los campos de trigo sarraceno. Este pueblo también forma parte de Ha Giang Loop, una ruta turística muy conocida para descubrir la provincia de Ha Giang. Aquí, las mujeres de la etnia Mong han logrado acercar su oficio tradicional al mundo.

Vang Thi Mai, una mujer étnica de más de 60 años, ha contribuido significativamente a la preservación del tradicional oficio del tejido de lino de los Mong. (Foto: Huyen Trang/VOV)

Vang Thi Mai, una mujer étnica de más de 60 años, sostiene en sus manos un pañuelo y un bolso, mientras explica a los visitantes el significado de los motivos y patrones que adornan los productos de lino de su pueblo. Pocos saben que ella fue reconocida en 2017 por la revista Forbes Vietnam como una de las 50 mujeres más influyentes del país. Gracias a su esfuerzo, el tradicional oficio del tejido de lino de los Mong, que parecía estar desapareciendo, no solo ha sido recuperado, sino que también ha logrado llegar a mercados internacionales. Mai dijo: “El lino del pueblo Mong representa nuestra espiritualidad y nuestras tradiciones ancestrales. Hoy en día nos esforzamos por conservar y compartir su valor cultural con amigos de todo el mundo. Desde 2008, nuestros productos han participado en ferias en Luxemburgo, Estados Unidos, Alemania, Francia y Rusia. En 2010 fuimos invitados a una feria en París. Nuestra aldea artesanal representó a las 54 etnias de Vietnam en actividades de preservación cultural en las Naciones Unidas entre 2015 y 2017. El 2017 fue especialmente significativo: en una feria con la participación de artesanos de 160 países celebrada en Estados Unidos, Vietnam recibió la Copa de Oro”.

Los productos de lino de Lung Tam se exportan y comercializan en numerosos países como Estados Unidos, Canadá, Francia, Suiza e Italia.

La anciana Sung Thi Co Ella ha dedicado toda su vida al trabajo del lino. (Foto: Huyen Trang/VOV)

Entre las conversaciones de los visitantes extranjeros interesados en aprender sobre el tejido del lino, resuena la risa de Sung Thi Co, que aporta un ambiente cálido y familiar al lugar. A sus 96 años, esta mujer se ha convertido en una imagen inolvidable para quienes visitan Lung Tam. Vestida con el traje tradicional de la minoría étnica Mong y sentada junto a un pequeño fuego, trabaja pacientemente con una herramienta hecha de cuerno para dibujar con cera de abeja sobre la tela. Ella ha dedicado toda su vida al trabajo del lino: tejer, bordar y dibujar. Sus manos quedaron deformadas por años de esfuerzo, pero sus ojos siguen siendo agudos y sus movimientos precisos.

Con gran destreza continúa trazando delicadas líneas que se transforman en motivos decorativos. Ella es depositaria de la esencia del arte tradicional del lino, especialmente de la técnica del dibujo con cera de abeja, y también quien transmite ese conocimiento a las nuevas generaciones locales. La anciana recordó: “A los 13 años mi madre me enseñó a trabajar el lino y desde entonces no he dejado de hacerlo. Me gusta mucho esta tela, porque pertenece a nuestro pueblo. Tomamos la tela blanca y la convertimos en faldas decoradas con flores. Dibujamos hojas, flores, lo que imaginemos. En un día solo puedo elaborar tres cuadrados de tela. Una vez terminado el diseño, la tiño con índigo y luego la hiervo para fijar el color. Cada cuadrado se vende por unos 300.000 dong (más de 11 dólares)”.

Separar la corteza del tallo de lino en fibras finas y delgadas es una de las 41 etapas del proceso tradicional de tejido manual del lino. (Foto: Huyen Trang/VOV) De pie sobre una piedra plana, enrolle la tela tejida hasta que quede lisa y brillante. (Foto: Huyen Trang/VOV) Hoy en día, en toda la aldea de Lung Tam resuena el animado sonido de las ruecas y los telares. Para crear un producto de lino es necesario pasar por más de 40 etapas de elaboración. Las mujeres étnicas participan en todas las etapas del proceso artesanal: desde la separación de las fibras, el hilado y el tejido, hasta el teñido con índigo y la delicada labor de dibujar y bordar los motivos. La materia prima de este antiguo oficio proviene de los campos de lino que se extienden como un manto verde sobre las laderas de las montañas. Tras la cosecha, las plantas se dejan secar al sol y luego se trabajan con esmero y paciencia: las fibras se separan cuidadosamente y los hilos se enlazan uno a uno hasta formar largas hebras, listas para convertirse en tela.

Turistas nacionales e internacionales visitan Lung Tam para aprender y experimentar los procesos tradicionales de tejido de lino. (Foto: Huyen Trang/VOV)

La aldeana Mua Thi My explicó: “En mi familia cultivamos lino. La parcela más grande que tenemos es de unos mil metros cuadrados. Nuestra vida es relativamente estable, aunque los ingresos no son muy altos. Pero para mantener la tradición de nuestra etnia seguimos haciéndolo. Si no trabajamos el lino, no tendríamos ropa hecha con este tejido. Solo el pueblo Mong conserva esta tradición”.

En muchos lugares el oficio del lino ha desaparecido casi por completo, en Lung Tam continúa floreciendo y se ha convertido en un destino para descubrir la riqueza cultural del pueblo Mong. A partir de simples fibras de lino, las mujeres autóctonas han tejido una historia única: la de su aldea, su cultura y su identidad, que hoy comparten orgullosamente con el mundo.