Resolución 80 impulsa la difusión del patrimonio documental de Vietnam

Más de dos mil visitantes han acudido en la última semana al Espacio de Presentación del Patrimonio Documental Mundial de Vietnam y de archivos nacionales destacados, una iniciativa que busca acercar al público los valiosos fondos históricos del país y materializar los lineamientos de la Resolución No. 80-NQ/TW sobre el desarrollo de la cultura vietnamita.

Un grabado en madera de la dinastía Nguyen, inscrito por la UNESCO como Patrimonio Documental Mundial de Vietnam, se exhibe en el espacio expositivo. (Foto: VNA)

Según el Departamento Estatal de Archivos y Registros, dependiente del Ministerio del Interior, el espacio ha recibido 35 delegaciones y numerosos visitantes individuales desde su apertura, con un promedio de alrededor de 300 personas por día. La actividad forma parte de los esfuerzos por promover y difundir el patrimonio documental conforme al espíritu de la Resolución 80, que impulsa nuevas formas de valorización y difusión de los recursos culturales.

Entre las actividades más destacadas figura el evento “Disfrutar de las anotaciones imperiales – Huellas de los grabados en madera”, celebrado del 3 al 8 de marzo, que atrajo a un gran número de visitantes. En el marco de esta actividad, el público pudo contemplar versiones de los Chau ban de la dinastía Nguyen -documentos administrativos con anotaciones en tinta roja de los emperadores- y participar en experiencias interactivas como la impresión de grabados en madera sobre papel dó y la estampación de sellos en tarjetas conmemorativas.

Delegados recorren el espacio de presentación del patrimonio documental. (Foto: VNA)

El espacio también ha captado el interés de delegaciones diplomáticas. En su primer día de apertura recibió a una comitiva de la Embajada de Rusia integrada por 26 miembros, quienes conocieron los trabajos de conservación y digitalización de dos importantes colecciones documentales: los grabados en madera (Moc ban) y los Chau ban de la dinastía Nguyen, preservados conforme a los principios y recomendaciones del programa Memoria del Mundo de la UNESCO.

Posteriormente, el 5 de marzo, una delegación de la Embajada de Francia en Vietnam, encabezada por el consejero de Cooperación y Acción Cultural, Eric Soulier, visitó el recinto para conocer el proceso de grabado e impresión de los Moc ban. Durante la visita, los representantes franceses recorrieron además la exposición temática “Ho Chi Minh: vida y obra a través de archivos de Vietnam y del mundo” y examinaron el fondo documental en francés correspondiente al período 1858-1954, actualmente propuesto para su inscripción como Patrimonio Documental Mundial.

El espacio expositivo también se ha consolidado como un destino educativo para diversas instituciones y centros escolares de Hanoi. A través del contacto directo con documentos históricos -como los Chau ban de la dinastía Nguyen, materiales sobre la vida y obra del Presidente Ho Chi Minh y el Tesoro Nacional “Colección de decretos del Presidente del Gobierno Provisional de la República Democrática de Vietnam”- estudiantes y jóvenes pueden comprender de forma más vívida el valor de los archivos en la historia nacional.

De acuerdo con Dang Thanh Tung, director del Departamento Estatal de Archivos y Registros, estas actividades contribuyen a renovar la manera de acercar el patrimonio documental al público, permitiendo que documentos antes resguardados en los archivos se integren activamente en la vida cultural contemporánea, en línea con la Resolución 80.

En el contexto de la transformación digital, el funcionario subrayó que el sector archivístico debe orientarse hacia un enfoque estratégico que vincule cultura, datos y gestión. Cuando se aprovechan eficazmente, los archivos no solo preservan la memoria histórica, sino que también se convierten en una fuente de conocimiento clave para la educación, la cultura y el desarrollo de productos creativos.

En este sentido, añadió, la labor archivística debe incorporarse plenamente a la estrategia nacional de desarrollo cultural y transformación digital, contribuyendo a fortalecer la gobernanza, ampliar los recursos culturales y consolidar el poder blando de Vietnam en la nueva era./.