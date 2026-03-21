Huella de la Resolución 80 en los festivales de Vietnam

21/03/2026

La Resolución No. 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita ha insuflado una nueva vitalidad a los valores culturales tradicionales en los Festivales de Primavera del Año del Caballo 2026.

El Xuan Pha es una representación folclórica que describe la escena en la que enviados de cinco países traen ofrendas acompañadas de bailes y cantos sobresalientes de sus naciones para felicitar al emperador del antiguo Vietnam. El Xuan Pha se ha desarrollado durante más de mil años hasta convertirse en un conjunto de danzas folclóricas muy distintivas, que se presentan cada año en Nghe Xuan Pha, en la comuna de Tho Xuan, provincia de Thanh Hoa, y ha sido reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional. FOTO: CONG DAT/VNP

En los primeros días del Año Nuevo Lunar (Tet), el ambiente festivo se extiende por todo el país, desde antiguas casas comunales hasta concurridas zonas turísticas. Este año, sin embargo, las celebraciones de bienvenida a la primavera adquieren un significado especial: la armoniosa combinación entre la belleza cultural tradicional y la visión de desarrollo sostenible, orientada por la Resolución 80.

Vista panorámica del Festival turístico de Ao dai de Hanói. FOTO: THANH GIANG/VNP

Concurso de tiro de la cuerda en posición de sentado en Ha Thanh. FOTO: CONG DAT/VNP

Promulgada en el contexto de los preparativos y la celebración del Año Nuevo 2026, el texto subraya el papel de la cultura como uno de los pilares fundamentales en la estrategia de desarrollo nacional. El documento no se limita a la preservación de los valores culturales tradicionales, sino que también fomenta su promoción y la creación de nuevas vertientes acordes con las tendencias de integración y desarrollo.

Procesión de quan dam (dignatarios ceremoniales) en el festival de la aldea de Dong Ky, Bac Ninh. FOTO: VIET CUONG/VNP

Carreras de botes Tu Linh en Ly Son (Quang Ngai). FOTO: THONG THIEN/VNP

Los festivales del inicio del año constituyen una clara muestra de esta transformación. Numerosas actividades incorporaron de manera creativa tecnologías como la realidad virtual (RV) y la realidad aumentada (RA) para recrear episodios históricos y difundir valores culturales, ofreciendo experiencias novedosas a los visitantes. La sección especial Tet del Nhan Dan (Pueblo), con su aplicación para escribir letras en caligrafía vietnamita es un ejemplo representativo.

Los programas artísticos y gastronómicos de diversas regiones se organizaron con mayor escala, permitiendo a pobladores y turistas explorar la riqueza y diversidad cultural del país. Se intensificaron las actividades de divulgación y educación histórica y cultural, especialmente dirigidas a la juventud, con el fin de fortalecer el aprecio y el respeto por el patrimonio nacional entre las nuevas generaciones.

La primavera no solo es una temporada de festividades, sino también una etapa de difusión y florecimiento cultural. Los esfuerzos en la implementación de la resolución muestran resultados concretos, reafirmando cada vez más la posición de la cultura vietnamita, no solo como un valioso patrimonio, sino también como una fuerza endógena y un motor que impulsa al país a avanzar con firmeza en una nueva era./.

Por VNP/Thong Thien

Fotos: Viet Cuong, Cong Dat, ThanhGiang, y Thong Thien