Huella de la Resolución 80 en los festivales de Vietnam
La Resolución No. 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita ha insuflado una nueva vitalidad a los valores culturales tradicionales en los Festivales de Primavera del Año del Caballo 2026.
En los primeros días del Año Nuevo Lunar (Tet), el ambiente festivo se extiende por todo el país, desde antiguas casas comunales hasta concurridas zonas turísticas. Este año, sin embargo, las celebraciones de bienvenida a la primavera adquieren un significado especial: la armoniosa combinación entre la belleza cultural tradicional y la visión de desarrollo sostenible, orientada por la Resolución 80.
Promulgada en el contexto de los preparativos y la celebración del Año Nuevo 2026, el texto subraya el papel de la cultura como uno de los pilares fundamentales en la estrategia de desarrollo nacional. El documento no se limita a la preservación de los valores culturales tradicionales, sino que también fomenta su promoción y la creación de nuevas vertientes acordes con las tendencias de integración y desarrollo.
Los festivales del inicio del año constituyen una clara muestra de esta transformación. Numerosas actividades incorporaron de manera creativa tecnologías como la realidad virtual (RV) y la realidad aumentada (RA) para recrear episodios históricos y difundir valores culturales, ofreciendo experiencias novedosas a los visitantes. La sección especial Tet del Nhan Dan (Pueblo), con su aplicación para escribir letras en caligrafía vietnamita es un ejemplo representativo.
Los programas artísticos y gastronómicos de diversas regiones se organizaron con mayor escala, permitiendo a pobladores y turistas explorar la riqueza y diversidad cultural del país. Se intensificaron las actividades de divulgación y educación histórica y cultural, especialmente dirigidas a la juventud, con el fin de fortalecer el aprecio y el respeto por el patrimonio nacional entre las nuevas generaciones.
La primavera no solo es una temporada de festividades, sino también una etapa de difusión y florecimiento cultural. Los esfuerzos en la implementación de la resolución muestran resultados concretos, reafirmando cada vez más la posición de la cultura vietnamita, no solo como un valioso patrimonio, sino también como una fuerza endógena y un motor que impulsa al país a avanzar con firmeza en una nueva era./.
Por VNP/Thong Thien
Fotos: Viet Cuong, Cong Dat, ThanhGiang, y Thong Thien