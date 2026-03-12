Festival de Año Nuevo “Ma Gro”: oración por la buena suerte y las bendiciones de los Kho Mu

A comienzos del año, cada familia Kho Mu celebra una ceremonia de oración en honor a sus antepasados para pedir una cosecha abundante. El ritual tiene lugar en un día propicio del mes posterior a la cosecha, por lo general en el undécimo o duodécimo mes lunar. En esa ocasión, los familiares colocan ofrendas en el altar ancestral para invitar a los antepasados a participar en la celebración del Año Nuevo y expresarles respeto y gratitud.



Los aldeanos preparan una generosa ofrenda con productos locales a sus antepasados. (Foto: VOV)

Me Duy Chinh, miembro de la comunidad Kho Mu en la aldea de Than, comuna de Yen Chau, provincia de Son La, comentó: “La celebración del Año Nuevo ‘Ma Gro’ es una tradición que se remonta a los orígenes de nuestra aldea y se realiza una sola vez al año. En esta ocasión ofrecemos a nuestros antepasados los productos obtenidos tras un año de trabajo. Mediante este ritual pedimos su protección y bendiciones, deseamos salud para todos los miembros de la familia y que queden atrás las desgracias, las enfermedades y las dificultades del año que termina. Así recibimos el nuevo año con la esperanza de cosechas abundantes, prosperidad en los negocios y una vida próspera y feliz”.

La ceremonia de oración por la buena fortuna se desarrolla en el ámbito familiar, con la participación de parientes y vecinos. No obstante, solo la celebran las familias cuyos padres han fallecido. Las ofrendas, sencillas pero cargadas de significado, incluyen alimentos habituales de la vida cotidiana.

Una vez finalizada la ceremonia, los aldeanos se reúnen felizmente alrededor del jarrón de aguardiente de arroz. (Foto: VOV)

Me Duy Chinh explicó: “De acuerdo con la tradición de los Kho Mu, la bandeja de ofrendas incluye malanga, gusanos de bambú, grillos, lechuga, carne ahumada, sopa de pescado y pollo hervido. En el pasado la vida era difícil y los alimentos no eran tan abundantes como hoy, por lo que la mayoría de estos productos procedía directamente de los campos y los bosques”.

El primer ritual consiste en pedir buena fortuna y bendiciones para la familia. A continuación, se invita simbólicamente a los antepasados a compartir la celebración del Año Nuevo con sus descendientes, en una ceremonia sagrada que expresa la gratitud de los Kho Mu hacia quienes los precedieron.

Una danza tradicional de la etnia Kho Mu. (Foto: VOV)

El tercer ritual se dedica a pedir paz y armonía para todos los miembros de la familia. Por último, se realiza la ceremonia de despedida de los antepasados tras la celebración. Este acto simboliza el vínculo espiritual entre los vivos y sus ancestros. Así lo explicó Lu Thi Lan, de la aldea de Than, en la comuna de Yen Chau: “Cada año deseamos participar en la oración por la buena fortuna y las bendiciones para expresar nuestra gratitud a los dioses por el buen clima, las cosechas abundantes y la reunión de la familia. También queremos preservar y transmitir esta tradición a las generaciones futuras”.

Tras la ceremonia de oración comienzan las actividades festivas. Los participantes comparten licor en vasija, bailan y cantan al ritmo de tambores y gongs. El Año Nuevo Ma Gro se convierte así en un gran encuentro comunitario en el que los aldeanos refuerzan sus lazos de solidaridad y expresan su confianza en el futuro.