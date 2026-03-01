Resurgimiento del Patrimonio Real del pueblo Cham en Lam Dong

Este patrimonio consiste en una colección de artefactos originales únicos que los descendientes del rey Po Klong Mo Nai han conservado en esta zona durante más de 400 años. La provincia de Lam Dong está trabajando en la finalización de espacios de exhibición para promover el valor cultural de este patrimonio.

La corona del rey Po Klong Mo Nai. (Foto: Doan Si/VOV) La colección del Patrimonio Cultural Real de los Cham comprende más de 100 piezas y se encuentra en un solo lugar en la aldea de Tinh My, donde atrae a numerosos visitantes. Lu Quoc Thien, descendiente de la familia real Cham, explicó: “La colección del Patrimonio Real Cham se remonta al siglo XVII. La hemos dividido en ocho áreas de exposición. Destacan las coronas de oro que lucieron el rey Po Klong Mo Nai y su reina durante las ceremonias”. La colección del Patrimonio Cultural Real de los Cham comprende más de 100 piezas y se encuentra en un solo lugar en la aldea de Tinh My, donde atrae a numerosos visitantes. Lu Quoc Thien, descendiente de la familia real Cham, explicó: “La colección del Patrimonio Real Cham se remonta al siglo XVII. La hemos dividido en ocho áreas de exposición. Destacan las coronas de oro que lucieron el rey Po Klong Mo Nai y su reina durante las ceremonias”.

La colección también incluye armas, instrumentos musicales, objetos religiosos, brocados y otros textiles importados, así como cerámica, papel y madera. Lu Quoc Thien continuó: “Las túnicas del rey, los príncipes, las reinas y las princesas dan testimonio de la fusión cultural entre el pueblo Cham y otros grupos étnicos. Además, existen decretos reales del rey Minh Mang, el rey Thieu Tri y otros reyes que reconocen las contribuciones del rey Po Klong Mo Nai a la mejora de la vida del pueblo”.

Vo Ngoc Hiep, vicepresidente del Comité Popular Provincial de Lam Dong (tercero desde la izquierda), felicita a la familia real Cham por el festival Kate de 2025. (Foto: Doan Si/VOV) En 2023 y 2024, el Museo provincial de Lam Dong colaboró con los descendientes del rey Po Klong Mo Nai para investigar, recopilar información e inventariar artefactos y antigüedades. Esta colaboración dio como resultado la implementación del modelo "Almacenamiento abierto de la colección del Patrimonio Real Cham", junto con la instalación de vitrinas. Este modelo entró en funcionamiento en julio de 2024. Al visitar los espacios de exhibición, Nguyen Thi Tham, exdirectora del Museo de Mujeres de Vietnam del Sur, declaró: "A pesar de los muchos altibajos a lo largo de un largo período, los descendientes del rey Po Klong Mo Nai han logrado preservar estos artefactos. Esto es verdaderamente encomiable". Se han instalado también códigos QR para ayudar a residentes y turistas a comprender mejor el Patrimonio Real Cham. Lu Thai Tuyen, subdirector del Museo provincial de Lam Dong, informó: “Los artefactos ya están expuestos a los visitantes. La familia de descendientes del rey Po Klong Mo Nai ha acordado que, junto con la Universidad Phan Thiet, digitalicemos 20 piezas representativas. La digitalización finalizará en 2026”. En 2023 y 2024, el Museo provincial de Lam Dong colaboró con los descendientes del rey Po Klong Mo Nai para investigar, recopilar información e inventariar artefactos y antigüedades. Esta colaboración dio como resultado la implementación del modelo "Almacenamiento abierto de la colección del Patrimonio Real Cham", junto con la instalación de vitrinas. Este modelo entró en funcionamiento en julio de 2024. Al visitar los espacios de exhibición, Nguyen Thi Tham, exdirectora del Museo de Mujeres de Vietnam del Sur, declaró: "A pesar de los muchos altibajos a lo largo de un largo período, los descendientes del rey Po Klong Mo Nai han logrado preservar estos artefactos. Esto es verdaderamente encomiable". Se han instalado también códigos QR para ayudar a residentes y turistas a comprender mejor el Patrimonio Real Cham. Lu Thai Tuyen, subdirector del Museo provincial de Lam Dong, informó: “Los artefactos ya están expuestos a los visitantes. La familia de descendientes del rey Po Klong Mo Nai ha acordado que, junto con la Universidad Phan Thiet, digitalicemos 20 piezas representativas. La digitalización finalizará en 2026”.