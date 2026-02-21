Un recorrido por las exposiciones sobre la figura del Caballo

Niños visitan una exposición de esculturas en el Templo de la Literatura. Foto: VNP Con la llegada del Año Nuevo Lunar 2026, la figura del caballo, símbolo de perseverancia, lealtad y la aspiración de superación, se convierte en el centro de atención de varias exposiciones de arte en Hanoi.

Estos eventos no solo rinden homenaje al animal del año, sino que también ofrecen un recorrido profundo por la cultura, la historia y el arte relacionados con la imagen del caballo en la vida de los vietnamitas.

La exposición de arte "Ma Dao" (Caballo al Galope) está diseñada con numerosos espacios experienciales únicos, que combinan armoniosamente el lenguaje artístico tradicional con la expresión contemporánea, facilitando al público un acceso a la cultura nacional. (Foto: Vietnam+)

Exposición “Ma Dao” – El color de la primavera junto al lago Hoan Kiem

Desde el 19 de enero hasta el 28 de febrero, la exposición “Ma Dao” se presenta en la zona del lago Hoan Kiem, atrayendo a una multitud de locales y turistas. Las obras presentadas combinan materiales tradicionales con una visión contemporánea, creando un espacio artístico que es tanto accesible como fresco.

La imagen del caballo se representa a través de diversos aspectos de la cultura e historia vietnamitas: desde las leyendas y las creencias hasta el comercio y el desarrollo social.

En la creencia popular, el caballo no solo es un medio de transporte o un compañero en la guerra y el trabajo, sino también un símbolo de sabiduría, lealtad y resistencia. Desde hace mucho tiempo, la expresión “Ma dao thanh cong” se ha convertido en un augurio de suerte, guiando a los vietnamitas hacia el éxito en el trabajo y la vida.

La exposición presenta 31 obras de arte, cada una de ellas narra una historia cultural única, mostrando la figura del caballo no solo como algo cercano, sino también con un profundo simbolismo en el arte.

La criatura con cabeza de dragón y cuerpo de caballo, Long Ma, está elaboradamente diseñada para la exposición que celebra el Año Nuevo del Caballo 2026. (Foto: Vietnam+)

Exposición “Long Ma khai van” – Mito y evolución cultural

En el Museo de Hanoi, la exposición “Long Ma khai van” sumerge al visitante del 3 de febrero al 2 de marzo en un mundo mítico donde el caballo se combina con el dragón para crear una figura de mayor significado.

Según la cultura de Asia Oriental, el Long Ma, una fusión entre la fuerza sagrada del dragón y la resistencia y lealtad del caballo, se ha convertido en un símbolo de inteligencia, longevidad y prosperidad. La exposición, que está abierta de manera gratuita durante el Tet, ha atraído a muchos visitantes.

En el primer piso del museo, se exhiben más de 100 objetos y obras de arte que ayudan a comprender mejor el origen, el significado y el camino del Long Ma en la cultura vietnamita.

Exposición “Ngua ve pho” – El aliento de la montaña en el corazón del patrimonio

Otro punto destacado es la exposición de estatuas en el Templo de Literatura, que se lleva a cabo desde el 8 de enero hasta finales de marzo. Bajo el techo cubierto de musgo de este sitio histórico milenario, las esculturas de caballos, impregnadas con la esencia de las montañas del centro de Vietnam, han creado un espacio que fusiona lo tradicional y lo moderno.

El Templo de Literatura, un símbolo del conocimiento y la cultura de Thang Long – Hanoi, es el lugar ideal para que estas obras contemporáneas sobre el caballo se integren en un espacio tan antiguo.

Las esculturas de caballos, con líneas fuertes y materiales sencillos, evocan el espíritu libre y expansivo de las montañas. La exposición no solo atrae a los amantes del arte, sino que también ofrece a los jóvenes una oportunidad de acercarse al patrimonio cultural a través del lenguaje del arte moderno./.