Festival del Dios del Agua del pueblo Pa Co

Con la llegada de la primavera, la etnia Pa Co, asentada en las aldeas montañosas de Hue, en el centro de Vietnam, celebra el Festival del Dios del Agua. Este ritual, hondamente arraigado en su tradición, no solo expresa la dimensión espiritual de la comunidad, sino que afianza su cohesión social.

El Festival del Dios del Agua reúne a una multitud de habitantes. (Foto: Le Hieu/VOV)

Durante estas fechas, quienes visitan las comunas montañosas de A Luoi pueden asistir a diversos festivales tradicionales de minorías étnicas, entre ellos el del Dios del Agua de los Pa Co. Le Van Cat, vecino de la aldea A Luoi 1, explica que su pueblo vive de las montañas, los bosques y las fuentes de agua. Por ello, la ceremonia constituye una ocasión para expresar gratitud al cielo y a la tierra, a las deidades y a los manantiales que han sustentado a la comunidad de generación en generación.

Al respecto, Le Van Cat, señaló: “Conforme a nuestras costumbres ancestrales, rendimos primero culto al dios de la montaña y, posteriormente, al dios del agua, pues al primero se le atribuye una jerarquía superior y mayor poder. Esta tradición se ha preservado hasta hoy y continúa observándose con estricto respeto”.

En el pasado, el rito tenía un carácter familiar o de clan y solo en contadas ocasiones adquiría dimensión comunitaria.

Los ancianos de la aldea de A Nam se afanan en la ornamentación del poblado para el Festival. (Foto: Le Hieu/VOV)

La ceremonia consta de dos partes bien diferenciadas: la ofrenda a la deidad Xu, soberana de la tierra, el cielo, los ríos y los arroyos, en el centro cultural comunitario, y la veneración al dios del agua en la ribera. Las ofrendas incluyen productos ligados a la vida cotidiana: cabras, pollos, peces de arroyo, arroz glutinoso negro, maíz, patatas y yuca.

El artesano Ho Van Thoi detalló: “Antes de la ceremonia, los miembros de la familia nos reunimos para preparar las ofrendas, compuestas por bienes presentes en nuestra vida cotidiana. Elevamos nuestras plegarias con la esperanza de alcanzar aquello que todavía no hemos podido lograr”.

…y disponen las ofrendas para el Festival del Dios del Agua. (Foto: Le Hieu/VOV)

La celebración brinda a los aldeanos la oportunidad de agradecer al cielo, a la tierra y a las divinidades, así como de formular deseos de lluvias propicias, cosechas abundantes, aldeas en calma y prosperidad duradera.

La artesana Ho Thi Tu afirmó: “Durante la ceremonia no solo veneramos al dios del agua, sino también a las deidades de la montaña y del río, con el anhelo de que coexistan en armonía. Cuando las divinidades comparten y protegen un mismo entorno, deben prevalecer la unidad y la concordia”.

Nguyen Thien Binh, subdirector del Servicio de Cultura y Deportes de Hue, reiteró que la ciudad impulsa el turismo comunitario al tiempo que preserva los festivales tradicionales, entre ellos la Ceremonia de Adoración al Dios del Agua, con el objetivo de salvaguardar la identidad cultural.

Binh recalcó: “Seguimos poniendo en valor los principios y expresiones del patrimonio cultural tradicional para impulsar el desarrollo turístico y, de forma paralela, mejorar las condiciones culturales, espirituales y materiales de las minorías étnicas”.

Ceremonia ritual del pueblo Pa Co en honor al Dios del Agua. (Foto: Le Hieu/VOV)

El Festival del Dios del Agua del pueblo Pa Co trasciende su dimensión ritual. Representa un símbolo vivo de la relación armónica entre el ser humano y la naturaleza. Su preservación, vinculada a un modelo de turismo sostenible, contribuye a salvaguardar la identidad cultural del pueblo Pa Co y, al mismo tiempo, dinamizar el desarrollo socioeconómico de las zonas montañosas.