Resuena el canto Xoan a comienzos de la primavera en Vietnam

Foto: Cong Dat/VNP

Dentro del vasto tesoro del arte popular vietnamita, el canto Xoan de Phu Tho ocupa un lugar singular, estrechamente ligado al culto a los Reyes Hung, considerados los padres fundadores de la nación. Con melodías sencillas y letras directas pero cargadas de significado, el canto Xoan expresa la vida espiritual de las comunidades de la tierra ancestral y, al mismo tiempo, reafirma la identidad cultural vietnamita en el ámbito internacional.

Estudiantes de la ciudad de Viet Tri participan en una experiencia de canto Xoan en la casa comunal de Hung Lo. (Foto: VNA)

Según los investigadores, el canto Xoan cuenta con una historia milenaria y tiene su origen en los festivales de primavera, vinculados a la tradición de pedir buenas cosechas y honrar las contribuciones de los Reyes Hung. A comienzos de cada año, las casas comunales de las aldeas acogen ceremonias de canto para rogar por un clima favorable, abundancia en las cosechas, felicidad familiar y armonía comunitaria. Como se interpreta principalmente en estos espacios comunales, el canto Xoan también es conocido como “hat cua dinh” (canto ante la puerta de la casa comunal), reflejo de la profunda conexión entre creencias religiosas y vida comunitaria.

Las niñas que participan en las clases de aprendizaje del canto Xoan son habitantes de la zona con una profunda pasión por el arte folclórica. Foto: Tat Son/VNP

De acuerdo con Pham Ba Khiem, investigador de cultura popular de la provincia de Phu Tho, el canto Xoan no es solo una manifestación folclórica, sino también un valioso depositario de los valores culturales de las comunidades agrícolas de las Tierras Medias del Norte. En cada melodía se perciben el amor por la tierra natal, el espíritu de solidaridad y el anhelo de prosperidad. Son precisamente estos valores los que han otorgado a esta expresión artística una vitalidad duradera.

En 2011, la UNESCO incluyó el canto Xoan de Phu Tho en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere salvaguardia urgente. Gracias al esfuerzo conjunto de las autoridades, las comunidades locales y los propios artesanos, en apenas seis años el canto Xoan fue retirado de esa lista y, en 2017, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial Representativo de la Humanidad. Este logro constituye un motivo de gran orgullo para los habitantes de Phu Tho y para todo el país.

En los últimos años, la provincia de Phu Tho ha puesto en marcha diversas iniciativas para conservar y promover este patrimonio. Las cuatro aldeas originarias del canto Xoan —Phu Duc, Thet, Kim Doi y An Thai— han sido restauradas; las casas comunales, espacios tradicionales de interpretación, se han renovado; y se han celebrado numerosos festivales vinculados a esta tradición. Los artesanos de mayor edad transmiten activamente sus conocimientos a las nuevas generaciones, garantizando así una sólida continuidad.

Una artesana presenta a los niños la historia del canto Xoan, exhibida en la casa comunal de An Thai. Foto: Cong Dat/VNP

Además de preservar su forma tradicional, el canto Xoan también ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Jóvenes artistas experimentan con arreglos contemporáneos basados en melodías tradicionales, y los espectáculos que integran danza, teatro e iluminación acercan esta expresión al público actual. El sector cultural, en coordinación con el educativo, ha incorporado el canto Xoan en las escuelas y ha promovido la creación de clubes locales, ampliando así los espacios de práctica y difusión.

Fotos: Cong Dat/VNP

De cara al futuro, Phu Tho continuará vinculando la preservación del canto Xoan con el desarrollo del turismo cultural y festivo, creando experiencias en aldeas antiguas y conectándolas con destinos turísticos clave. De este modo, el canto Xoan no solo se conserva, sino que también se consolida como un producto cultural distintivo que impulsa el desarrollo económico y proyecta la imagen de la tierra ancestral.

Preservar y promover el canto Xoan en la actualidad no significa únicamente proteger una forma de arte popular, sino también reafirmar la identidad cultural, fortalecer el orgullo nacional y cultivar el espíritu de unidad. Mientras las canciones Xoan sigan resonando, el patrimonio cultural de la tierra ancestral continuará vivo y transmitiéndose de generación en generación./.