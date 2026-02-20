Exposición “el caballo en el arte plástico”

Las obras reunidas en la exposición ponen de relieve la diversidad de lenguajes y materiales como laca, óleo, seda, papel, madera, terracota y cerámica. (Foto: Thuy Tien/VOV)

Al recorrer esta muestra, los espectadores se encontrarán con la figura del caballo representada en múltiples contextos: desde su representatividad en las leyendas vietnamitas, como la de Santo Giong, hasta su papel como compañero en la vida de las comunidades montañosas y su presencia durante las guerras de resistencia.

Para los amantes del arte, esta exposición les brinda una oportunidad única de contemplar las emblemáticas obras elaboradas por los artistas más reconocidos del país. Varios visitantes expresaron lo siguiente:“El caballo es uno de los doce animales del horóscopo chino y ha estado presente desde hace mucho tiempo tanto en la cultura popular vietnamita como en la vida cotidiana. Sin embargo, la mayoría de la gente lo asocia sobre todo con las aldeas rurales y con los años de resistencia. Hay pintores muy reconocidos por sus obras sobre caballos. Gracias a esta exposición, he podido conocer cuadros peculiares, procedentes de la colección del museo y también de algunas familias”, comentó uno.

La exposición concita el interés de visitantes nacionales y extranjeros, que acuden a contemplarla. (Foto: Thuy Tien/VOV)

“Muchos artistas han creado obras sobre el tema del caballo, con enfoques muy diversos tanto en la forma de transmitir el mensaje como en los materiales utilizados. No se trata solo de pinturas, sino también de piezas en laca, esculturas y cerámicas, lo que hace que la exposición sea especialmente diversificada. Entre ellas, me impresionó una obra del pintor Bui Xuan Phai, que retrata a una niña montada en un caballo de juguete, reflejando su inocencia y pureza”, expresó otra.

La variedad de formatos y materiales empleados en las obras convierte esta exposición en un atractivo punto de encuentro para el público. La muestra reúne creaciones de distintas generaciones de artesanos y artistas vietnamitas, desde el período de la Escuela de Bellas Artes de Indochina y el arte de la resistencia, hasta expresiones contemporáneas. Entre las técnicas y soportes presentes destacan la laca, el óleo, la seda, el papel, la madera, la terracota y la cerámica, entre otros.

El pintor Nguyen Thang Long posa junto a su obra Mr. Ngo. (Foto: Thuy Tien/VOV)

Entre las piezas que más llaman la atención está la obra “Mr. Ngo”, del artista Nguyen Thang Long, que renueva la imagen del caballo desde la escultura contemporánea mediante un lenguaje visual singular. El escultor explicó: “Aquí hay dos elementos que crean la diferencia. Primero, en la forma: combiné el arte contemporáneo con los animales del zodiaco, símbolos del mundo oriental, mientras que el traje tiene rasgos occidentales. Segundo, la textura: trabajé la superficie con pequeñas formas en relieve y decidí conservar las huellas del proceso, incluso las marcas de los dedos. Esas huellas se convierten en parte del diseño y aportan una belleza especial”.

Los visitantes participan con entusiasmo en las actividades experienciales, uno de los principales atractivos de la muestra. (Foto: Thuy Tien/VOV)

Paralelamente a la exposición “El caballo en el arte plástico”, los visitantes también pueden sumergirse en diferentes actividades interactivas como la impresión de grabados populares con la imagen del caballo o la pintura sobre papel papiro “do”. Entusiasmada con la experiencia creativa auténtica, Nguyen Lan, una visitante en Hanói expresó: “Ha sido realmente fascinante. Esta exposición me parece más especial que otras. Aunque gira en torno al zodiaco, no se limita a mostrar un animal: el caballo aparece como una figura que ha acompañado al ser humano desde tiempos remotos hasta los años de resistencia e incluso en la vida de las comunidades étnicas, combinando el arte tradicional y el moderno. Es muy diversa. Además, he podido participar en una actividad interactiva de impresión de grabados populares con la imagen del caballo”.

Abierta al público hasta el 1 de marzo en el Museo de Bellas Artes de Vietnam, la exposición promete ofrecer un espacio artístico cargado de valores tradicionales y significado espiritual, a la vez que refleja el pulso contemporáneo en los días de bienvenida a la primavera del año de Caballo.