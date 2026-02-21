El caballo en la creación de Tran le Huyen

21/02/2026

En el Año del Caballo-Binh Ngo, cuando la figura equina se convierte en símbolo de movimiento, buena fortuna y energía renovada, Tran Le Huyen opta por contar una historia cultural a través de los vibrantes “Phi ma”, obras llenas de color en las que la tradición popular se transforma en creación contemporánea.

La diseñadora Tran Le Huyen y obras creativas Phi ma. FOTO: KHANH LONG/VNP

Dentro del repertorio de símbolos del folclore vietnamita, el Long Ma —criatura mítica con cabeza de dragón y cuerpo de caballo— está asociado a los buenos augurios, al talento virtuoso y a la prosperidad del país. Inspirada en esta imagen, la diseñadora de moda Tran Le Huyen concibió el proyecto artístico “Phi ma”, con el deseo de reinterpretar los imaginarios tradicionales desde una mirada actual.

Profundamente vinculada a la cultura popular, Tran Le Huyen eligió el Long Ma como un mensaje positivo para el Año del Caballo. Según comparte la propia creadora: “Cada vez que el Long Ma aparece en las leyendas, anuncia algo bueno. ‘Phi ma’ es mi forma de transmitir alegría, fortuna y una nueva energía a la comunidad en el inicio del año”.

Phi ma despertó un notable interés en la nueva generación. FOTOS: KHANH LONG/VNP

Lejos de limitarse a los materiales tradicionales como el papel, Tran Le Huyen decidió “romper el molde”. Junto a sus alumnos, incorporó materiales innovadores como nailon brillante, tejidos brocados, purpurina, telas de colores y patrones contemporáneos para dar vida a caballos con una estética singular. A partir de una estructura básica, cada participante pudo crear libremente nubes, crines, ojos o pestañas según su propia imaginación, dando lugar a unos “Phi ma” con marcada huella personal. Tran Le Huyen brinda orientación sobre cómo elegir materiales. FOTOS: KHANH LONG/VNP Para Tran Le Huyen, la cultura no debería quedar confinada a una forma fija. Su deseo es que cada persona pueda verse reflejada en el proceso creativo, permitiendo que la tradición se prolongue a través de nuevas emociones y experiencias. El taller “Phi ma” se convierte así en un espacio de interacción multidimensional, donde artistas, estudiantes y niños cuentan su propia historia mediante la figura del caballo.

Muchos jóvenes disfrutaron muchísimo del taller. FOTO: KHANH LONG/VNP

Estos productos, inspirados en el espíritu de las ofrendas votivas, han trascendido los límites de las prácticas tradicionales y espirituales para convertirse en símbolos de la intersección entre la tradición y la modernidad. FOTO: KHANH LONG/VNP

Desde el Long Ma de las leyendas hasta los “Phi ma” de hoy, la imagen del caballo se consolida como símbolo del diálogo entre tradición y modernidad, entre la memoria cultural y el espíritu creativo de las nuevas generaciones en la primavera del Año del Caballo./.

