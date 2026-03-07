El papel y la huella de las mujeres vietnamitas en el “mapa” económico
Fuerza clave de la economía nacional
La industria textil y del calzado son dos de los sectores que más mano de obra emplean en Vietnam. En el sector textil, donde aproximadamente el 75% de la plantilla está compuesta por mujeres, su destreza y minuciosidad permiten crear productos de alta calidad que posicionan a las marcas nacionales en los mercados internacionales.
Mujeres emprendedoras: de la gestión empresarial a la creación de valor sostenible
Si antes las mujeres eran vistas principalmente como fuerza laboral productiva, hoy afirman cada vez más su posición en roles de liderazgo y gestión empresarial.
Según el Informe de Competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas 2024, alrededor del 30% de los puestos directivos y de liderazgo empresarial en Vietnam están ocupados por mujeres, una proporción elevada dentro del Sudeste Asiático. Actualmente, el país cuenta con más de 100.000 pequeñas y medianas empresas (PYME) propiedad de mujeres, lo que equivale a cerca del 20% del total de empresas de este tipo. En particular, el 51% de las empresas tiene participación femenina en su estructura de propiedad, una proporción destacada en comparación con muchos países de la región.
✅ ~30% de los puestos de gestión y liderazgo empresarial en Vietnam están ocupados por mujeres
✅ ~20% de las pequeñas y medianas empresas están dirigidas por mujeres
✅ 51% de las empresas cuentan con la participación de mujeres en su estructura de propiedad
Informe sobre la Competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas 2024
Las empresas dirigidas por mujeres no solo aportan al crecimiento del PIB, la generación de empleo y la recaudación fiscal, sino que también imprimen un estilo de gestión propio: prudente pero firme, flexible pero humano, colocando a las personas y a la comunidad en el centro de su estrategia de desarrollo.
Un aspecto destacado en los últimos años es el cambio en la mentalidad de liderazgo de las empresarias vietnamitas. No solo persiguen objetivos de rentabilidad, sino que también buscan un desarrollo sostenible, inclusivo y socialmente responsable.
“La mentalidad de liderazgo de las empresarias vietnamitas de hoy ha superado el marco de la ‘gestión eficiente’ para orientarse hacia una ‘gestión humanista’, vinculada a objetivos de desarrollo sostenible e inclusivo.”
La vicepresidenta del Consejo de Mujeres Emprendedoras de Vietnam, Mai Thi Dieu Huyen.
Tres empresarias vietnamitas ingresan en la lista “Las mujeres más poderosas de Asia 2024”
Muchas empresarias son pioneras en la aplicación de criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza), participando activamente en iniciativas de economía verde, economía circular y transformación digital. Consideran que el valor social no es una actividad filantrópica marginal, sino una parte integral de la estrategia de desarrollo a largo plazo.
El Grupo TH, fundado por la empresaria Thai Huong, es pionero en la implementación del modelo de economía verde y economía circular. (Foto: VNA)
Entre las marcas nacionales que reflejan con fuerza la impronta de mujeres emprendedoras destaca la empresaria Thai Huong, creadora de TH true MILK, guiada por la filosofía «Por la estatura de Vietnam». Asimismo, la empresaria Nguyen Thi Phuong Thao, fundadora de Vietjet Air, ha materializado el sueño de que “todos puedan volar”, ampliando las oportunidades de viaje y conectividad para millones de personas y contribuyendo al impulso del turismo y el comercio.
El presidente vietnamita, Luong Cuong, presencia la ceremonia de entrega del primer avión Boeing 737-8 entre el Grupo Boeing y la aerolínea Vietjet Air (septiembre de 2025, en la ciudad de Seattle, Estados Unidos). (Foto: VNA)
“Rosa Dorada” – Símbolo de inteligencia y valentía
Con el fin de reconocer y honrar las contribuciones de las empresarias, desde 2005 la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI) ha iniciado y organizado la selección y entrega del galardón y entrega del título “Empresaria Vietnamita Destacada – Rosa Dorada”. Esta iniciativa ha reafirmado el papel de las emprendedoras como una fuerza clave para la economía, así como para la promoción de valores humanísticos, culturales y de responsabilidad social; además de servir de estímulo e inspiración para aquellas empresarias ejemplares que han alcanzado el éxito y generado valor sostenible para la comunidad y la sociedad.
En la ceremonia de entrega del título “Empresaria Vietnamita Destacada – Rosa Dorada 2025”, Pham Tan Cong, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI), enfatizó: “La ‘Rosa Dorada’ no es solo un título, sino una fuente de inspiración sobre la valentía, la inteligencia y el corazón de la mujer vietnamita, quienes junto con la VCCI y la comunidad empresarial de Vietnam están aportando todo su talento, conocimiento y dedicación para contribuir a que Vietnam avance hacia una nueva era, la era del ascenso de la nación”.
Tras dos décadas, la “Rosa Dorada” se ha convertido en un símbolo noble de inteligencia, valentía y compasión, cualidades representativas de la mujer vietnamita en tiempos de integración internacional. Cada empresaria distinguida no solo encarna un ejemplo de éxito, sino también un testimonio del espíritu innovador, de atreverse a pensar, atreverse a hacer y a contribuir en beneficio de la comunidad.
Brillando en el camino de la integración
En un contexto de integración profunda y de competencia global cada vez más intensa, las mujeres vietnamitas afianzan progresivamente su posición en múltiples ámbitos económicos. No solo constituyen una fuerza laboral numerosa, sino que también son gestoras, creadoras, inversionistas y artífices de políticas públicas.
El papel y la huella de las mujeres en el “mapa” económico actual son el resultado de cuantiosos esfuerzos a lo largo de muchas generaciones, y al mismo tiempo reflejan la fuerte transformación de la sociedad vietnamita hacia la igualdad, la inclusión y el desarrollo sostenible.
Con su inteligencia, resiliencia y grandes aspiraciones, las vietnamitas siguen impulsando el crecimiento continuo del país mediante aportes concretos que inspiran y generan un impacto duradero./.