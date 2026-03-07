El papel y la huella de las mujeres vietnamitas en el “mapa” económico

07/03/2026

En la actualidad, participan en múltiples ámbitos económicos: desde la producción, los negocios y los servicios a pequeña escala, hasta el emprendimiento innovador, el desarrollo de la economía colectiva, la economía digital, la economía verde, la economía circular y las finanzas inclusivas.

Fuerza clave de la economía nacional

Un informe de la Oficina General de Estadísticas de 2024 muestra que el 63% de las mujeres vietnamitas participa en la fuerza laboral, una cifra impresionante en comparación con el promedio mundial, según el Banco Mundial. Este dato no solo confirma la fuerte participación de las mujeres en la economía, sino que también refleja su importante contribución, especialmente en sectores clave como el textil y la confección, el calzado, la agricultura, la tecnología y las finanzas.

Mujeres que trabajan en el sector de alta tecnología en Vietnam. (Foto: VNA)

El sector textil y de confección es la industria que emplea más mano de obra en Vietnam. (Foto: VNA)

La industria textil y del calzado son dos de los sectores que más mano de obra emplean en Vietnam. En el sector textil, donde aproximadamente el 75% de la plantilla está compuesta por mujeres, su destreza y minuciosidad permiten crear productos de alta calidad que posicionan a las marcas nacionales en los mercados internacionales.

En la agricultura - pilar fundamental de la economía - las féminas desempeñan un papel esencial, participando en todas las etapas: desde el cultivo, procesamiento y empaquetado hasta la exportación de productos agrícolas. En las llanuras y zonas montañosas, el porcentaje de trabajadoras agrícolas alcanza el 70%, siendo fundamentales en la producción de arroz, café, pimienta y frutas destinadas a la exportación. No solo contribuyen a garantizar la seguridad alimentaria, sino que también ayudan a incrementar el valor de los productos agrícolas vietnamitas en el mercado global.

El sector agrícola es considerado el pilar de la economía vietnamita. (Foto: VNA)

Las mujeres desempeñan un papel importante en el sector agrícola. (Foto: VNA)

Cabe destacar que, en el contexto de la transformación digital y la transición verde, las mujeres participan cada vez más activamente en nuevos ámbitos como el comercio electrónico, la tecnología financiera (fintech), la economía circular y el emprendimiento innovador. Su capacidad de adaptación, flexibilidad y disposición para aprender les permiten integrarse con éxito en las tendencias de desarrollo más actuales.

Modelo de producción agrícola orgánica en Quang Tri cuenta com el apoyo de las féminas. (Foto: VNA)

Mujeres cosechando té shan tuyet en Tuyen Quang. (Foto: VNA)

Mujeres emprendedoras: de la gestión empresarial a la creación de valor sostenible

Si antes las mujeres eran vistas principalmente como fuerza laboral productiva, hoy afirman cada vez más su posición en roles de liderazgo y gestión empresarial.

Según el Informe de Competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas 2024, alrededor del 30% de los puestos directivos y de liderazgo empresarial en Vietnam están ocupados por mujeres, una proporción elevada dentro del Sudeste Asiático. Actualmente, el país cuenta con más de 100.000 pequeñas y medianas empresas (PYME) propiedad de mujeres, lo que equivale a cerca del 20% del total de empresas de este tipo. En particular, el 51% de las empresas tiene participación femenina en su estructura de propiedad, una proporción destacada en comparación con muchos países de la región.

✅ ~30% de los puestos de gestión y liderazgo empresarial en Vietnam están ocupados por mujeres

✅ ~20% de las pequeñas y medianas empresas están dirigidas por mujeres

✅ 51% de las empresas cuentan con la participación de mujeres en su estructura de propiedad Informe sobre la Competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas 2024

Las empresas dirigidas por mujeres no solo aportan al crecimiento del PIB, la generación de empleo y la recaudación fiscal, sino que también imprimen un estilo de gestión propio: prudente pero firme, flexible pero humano, colocando a las personas y a la comunidad en el centro de su estrategia de desarrollo.

Las empresas lideradas por mujeres contribuyen de manera importante al crecimiento del PIB. (Foto: VNA)

Un aspecto destacado en los últimos años es el cambio en la mentalidad de liderazgo de las empresarias vietnamitas. No solo persiguen objetivos de rentabilidad, sino que también buscan un desarrollo sostenible, inclusivo y socialmente responsable.

El primer ministro Pham Minh Chinh y los delegados presionan el botón para lanzar el Proyecto de Apoyo a las Mujeres Emprendedoras para el período 2026-2035 (Proyecto 2415). (Foto: VNA) “ “La mentalidad de liderazgo de las empresarias vietnamitas de hoy ha superado el marco de la ‘gestión eficiente’ para orientarse hacia una ‘gestión humanista’, vinculada a objetivos de desarrollo sostenible e inclusivo.” La vicepresidenta del Consejo de Mujeres Emprendedoras de Vietnam, Mai Thi Dieu Huyen.

Tres empresarias vietnamitas ingresan en la lista “Las mujeres más poderosas de Asia 2024”

1 Nguyen Thi Phuong Thao Presidenta del Consejo de Administración de la aerolínea Vietjet Air (puesto 66 en la lista publicada por la revista estadounidense Fortune en 2024) 2 Nguyen Duc Thach Diem Directora general de Sacombank (puesto 71 en la lista publicada por la revista estadounidense Fortune en 2024) 3 Mai Kieu Lien Directora general de Vinamilk (puesto 75 en la lista publicada por la revista estadounidense Fortune en 2024)

Muchas empresarias son pioneras en la aplicación de criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza), participando activamente en iniciativas de economía verde, economía circular y transformación digital. Consideran que el valor social no es una actividad filantrópica marginal, sino una parte integral de la estrategia de desarrollo a largo plazo.



El Grupo TH, fundado por la empresaria Thai Huong, es pionero en la implementación del modelo de economía verde y economía circular. (Foto: VNA)

Inauguración de la planta láctea de gran capacidad de TH en Rusia (mayo de 2025). (Foto: VNA)

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, entrega la Orden de la Amistad a la Heroína del Trabajo Thai Huong. (Foto: VNA)

Entre las marcas nacionales que reflejan con fuerza la impronta de mujeres emprendedoras destaca la empresaria Thai Huong, creadora de TH true MILK, guiada por la filosofía «Por la estatura de Vietnam». Asimismo, la empresaria Nguyen Thi Phuong Thao, fundadora de Vietjet Air, ha materializado el sueño de que “todos puedan volar”, ampliando las oportunidades de viaje y conectividad para millones de personas y contribuyendo al impulso del turismo y el comercio.



Representantes de Vinamilk entregan leche a estudiantes de zonas desfavorecidas. (Foto: VNA)

Estas historias demuestran que las emprendedoras vietnamitas no solo gestionan con éxito sus negocios, sino que también contribuyen a definir tendencias de desarrollo y a difundir valores positivos en la sociedad.

El presidente vietnamita, Luong Cuong, presencia la ceremonia de entrega del primer avión Boeing 737-8 entre el Grupo Boeing y la aerolínea Vietjet Air (septiembre de 2025, en la ciudad de Seattle, Estados Unidos). (Foto: VNA)

“Rosa Dorada” – Símbolo de inteligencia y valentía

Con el fin de reconocer y honrar las contribuciones de las empresarias, desde 2005 la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI) ha iniciado y organizado la selección y entrega del galardón y entrega del título “Empresaria Vietnamita Destacada – Rosa Dorada”. Esta iniciativa ha reafirmado el papel de las emprendedoras como una fuerza clave para la economía, así como para la promoción de valores humanísticos, culturales y de responsabilidad social; además de servir de estímulo e inspiración para aquellas empresarias ejemplares que han alcanzado el éxito y generado valor sostenible para la comunidad y la sociedad.

Tran Thi Loan fue distinguida como “Empresaria Vietnamita Destacada – Rosa Dorada 2025”. (Foto: VNA)

Con la idea de “conservar y desarrollar las variedades de orquídeas valiosas de Vietnam para no depender de fuentes de semillas del extranjero”, Tran Thi Loan ha sido pionera en la aplicación alta tecnología agrícola, posicionando y consolidando la marca “Orquídeas Phu Van” en el mercado de Ninh Binh. (Foto: VNA)

En la ceremonia de entrega del título “Empresaria Vietnamita Destacada – Rosa Dorada 2025”, Pham Tan Cong, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI), enfatizó: “La ‘Rosa Dorada’ no es solo un título, sino una fuente de inspiración sobre la valentía, la inteligencia y el corazón de la mujer vietnamita, quienes junto con la VCCI y la comunidad empresarial de Vietnam están aportando todo su talento, conocimiento y dedicación para contribuir a que Vietnam avance hacia una nueva era, la era del ascenso de la nación”.

Tras dos décadas, la “Rosa Dorada” se ha convertido en un símbolo noble de inteligencia, valentía y compasión, cualidades representativas de la mujer vietnamita en tiempos de integración internacional. Cada empresaria distinguida no solo encarna un ejemplo de éxito, sino también un testimonio del espíritu innovador, de atreverse a pensar, atreverse a hacer y a contribuir en beneficio de la comunidad.

Brillando en el camino de la integración

En un contexto de integración profunda y de competencia global cada vez más intensa, las mujeres vietnamitas afianzan progresivamente su posición en múltiples ámbitos económicos. No solo constituyen una fuerza laboral numerosa, sino que también son gestoras, creadoras, inversionistas y artífices de políticas públicas.



El papel y la huella de las mujeres en el “mapa” económico actual son el resultado de cuantiosos esfuerzos a lo largo de muchas generaciones, y al mismo tiempo reflejan la fuerte transformación de la sociedad vietnamita hacia la igualdad, la inclusión y el desarrollo sostenible.



Con su inteligencia, resiliencia y grandes aspiraciones, las vietnamitas siguen impulsando el crecimiento continuo del país mediante aportes concretos que inspiran y generan un impacto duradero./.