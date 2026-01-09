Excursión gastronómica de comida callejera: Una oferta turística en auge de Hanói

En solo unas horas, al transitar por calles cortas, concurridas y siempre activas, los viajeros prueban platos emblemáticos, conversan con vendedores de larga trayectoria y descubren las historias que se esconden detrás de cada sabor. Sin necesidad de grandes campañas de marketing, estas experiencias revelan un Hanói cotidiano y vibrante, donde la comida se convierte en un reflejo fiel de la cultura y la vida del barrio antiguo.

En el animado ambiente nocturno del casco viejo de Hanói, pequeños grupos de turistas recorren calles estrechas flanqueadas por puestos de comida que llevan décadas encendiendo sus fogones. Participan en un tour gastronómico a pie, una modalidad turística que ha ganado fuerza en los últimos años y que atrae tanto a visitantes nacionales como foráneos.

En poco más de dos horas, los viajeros prueban platos emblemáticos y conocen las historias que hay detrás de cada sabor. Quang Minh, guía del recorrido de esta noche, explicó que estas excursiones suelen durar entre dos horas y media y tres horas, con degustaciones de seis a nueve platos, según los intereses de cada grupo.

“Tras largos vuelos para llegar a Vietnam, los turistas buscan experiencias auténticas. Por eso, en cada parada no solo explicamos cómo se come al estilo de Hanói, sino también el significado cultural de cada plato”, señaló el guía Minh.

El encanto de los tours gastronómicos de Hanói va mucho más allá de los sabores. Detrás de cada plato hay personas que, durante décadas, han mantenido vivas recetas y tradiciones del casco antiguo. Cada parada del recorrido abre la puerta a pequeños locales familiares, verdaderos guardianes de la cocina tradicional, que hoy comparten su legado con visitantes de todo el mundo.

Visitantes internacionales se deleitan con la comida callejera de Hanoi (Fuente: VNA)

En la calle Hang Dieu, Thanh, dueña de un puesto de banh cuon (rollitos vietnamitas de arroz al vapor), compartió que muchos turistas se sorprenden al probar el plato por primera vez.



“Algunos no están acostumbrados a su textura, pero la mayoría termina encantada. Estos recorridos han permitido a los viajeros descubrir la riqueza de la gastronomía vietnamita”, precisó Thanh.

Un puesto de banh cuon (rollitos vietnamitas de arroz al vapor), en la calle Hang Dieu, en Hanói. (Foto: Vietnam Creative Travel)

Ha, dueña del famoso puesto de “pho” ubicado en el número 15 de la calle Hang Hom, es otra de las paradas más concurridas por los visitantes en el casco antiguo. Para ella, estas excursiones no son solo una actividad comercial, sino una oportunidad para dar a conocer la cocina tradicional y mantener vivos los valores familiares transmitidos durante generaciones.

“Todos los días, mi local recibe a muchos turistas, tanto los que vienen en tours organizados como los que llegan por su cuenta. Además del tradicional pho de pollo, los visitantes se muestran especialmente entusiasmados con el pho mezclado en salsa, porque es más fácil de comer y no demasiado picante. Estoy muy agradecida por el desarrollo de esta iniciativa turística, ya que ayuda a que los platos vietnamitas se difundan ampliamente", expresó Ha.

El Pho de pollo, un plato típico de Vietnam, en Hanói. (Foto: Vietnam Creative Travel)

Además de presentar los platos, el guía turístico Minh comparte con los turistas historias sobre la cultura y las tradiciones vietnamitas. También se interesa por los aspectos culturales de los visitantes, haciendo que la conversación sea más natural y cercana.

“Para mí, esto es un tour, no un podcast. No soy el único que habla. Intercambiar cultura y conocimientos con los turistas es fundamental. Buscamos flexibilidad para incluir lugares especiales y ofrecer una experiencia auténtica y popular”, explicó Minh.

Pero el verdadero valor del recorrido se mide en la reacción de los visitantes. Después de probar varios platos, muchos se muestran fascinados no sólo por los sabores, sino por cómo la comida refleja la vida diaria de la gente del barrio. Jasmine, una turista de Estados Unidos, comentó: “Decidí unirme al tour porque la gastronomía es parte esencial de la cultura. Aquí pruebo platos que no encontraría en mi país, como los nems”.



Mientras tanto, Kevin y James, viajeros de Australia, destacaron una fuerte conexión con la cultura local después de la excursión:



“Me encanta comer en pequeños locales donde la gente del barrio disfruta cada día. No hay montajes ni shows para turistas, todo es auténtico. Siento que Hanói me invita a su vida cotidiana”.



“El guía no solo nos dice qué comer, sino por qué combinar ciertos platos, y así entiendo que la gastronomía aquí es cultura, no solo alimento”.



En definitiva, la gastronomía de Hanói no se limita a los platos: está en las historias de los vendedores y en los sonidos de sus calles. Estos tours a pie ofrecen una experiencia completa, donde los turistas se conectan con la ciudad a través de todos los sentidos. En un Hanói que cambia día a día, estas experiencias mantienen viva la tradición y acercan al visitante al corazón de la vida local, convirtiendo cada bocado en un encuentro con la auténtica cultura vietnamita.