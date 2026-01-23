El proceso de Doi Moi de 1986: Un punto crucial en la construcción del socialismo en Vietnam

El VI Congreso del PCV delineó la política de la Renovación de Vietnam, un punto crucial en la construcción del socialismo. Foto: VNA
En el VI Congreso del PCV, en su discurso tras ser elegido secretario general, Nguyen Van Linh enfatizó que este Congreso representaba un punto crucial en el proceso de continuación y renovación del liderazgo del Partido. Foto: VNA
El 5 de abril de 1988, el Buró Político del PCV emitió la Resolución 10/NQ-TW sobre la reforma de la gestión económica agrícola. En la foto: Carga y descarga de arroz de exportación en el puerto de Saigón. Foto: VNA
El VII Congreso del PCV en junio de 1991 reafirmó la continuación de la reforma integral y exhaustiva en todos los ámbitos. Las resoluciones del PCV desde el VIII Congreso hasta la actualidad siguen reafirmando la implementación firme y persistente de la política nacional de reforma e integración internacional. Foto: VNA
La Empresa de Telecomunicaciones Militares (Viettel Telecom), fundada el 1 de junio de 1989, cuenta con cuatro centros de atención al cliente ubicados en Hanoi, Hai Phong, Da Nang y Ciudad Ho Chi Minh. Foto: VNA
La central hidroeléctrica de Hoa Binh, la más grande del Sudeste Asiático, con una capacidad de 1.920 MW, se inició en 1979 y se inauguró en 1991, contribuyendo significativamente a la recuperación económica del país tras la guerra. Foto: VNA
Con motivo de su asistencia al 50.º aniversario de la fundación de las Naciones Unidas (1945-1995), la tarde del 25 de octubre de 1995, el presidente de Vietnam, Le Duc Anh, entregó una réplica del tambor de bronce de Ngoc Lu al secretario general de la ONU, Boutros B. Ghali. Foto: VNA
El 5 de agosto de 1995, en Hanoi, el secretario de Estado de Estados Unidos, Warren Christopher, y el ministro de Asuntos Exteriores vietnamita, Nguyen Manh Cam, firmaron el Protocolo que establecía oficialmente las relaciones diplomáticas entre ambos países. Foto: VNA
Ceremonia de admisión de Vietnam como séptimo miembro oficial de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), 28 de julio de 1995, en Brunéi. Foto: VNA