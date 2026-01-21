Asamblea Nacional de Vietnam: 80 años junto al pueblo

A lo largo de 80 años de estrecha vinculación y acompañamiento con la nación, la Asamblea Nacional de Vietnam ha sido siempre la encarnación del gran bloque de unidad nacional, el órgano supremo del poder del Estado y el máximo órgano representativo del pueblo. La Asamblea Nacional no ha dejado de fortalecerse, renovarse y perfeccionarse en su organización y métodos de trabajo, mejorando la eficacia y eficiencia de sus actividades, contribuyendo así a consolidar la confianza del pueblo en la causa de la construcción, defensa y desarrollo del país. Tras su constitución, la Asamblea Nacional de la I Legislatura (1946-1960) asumió las funciones propias del órgano con el máximo poder del Estado de la República Democrática de Vietnam. Durante 1946-1954, junto con el pueblo, llevó adelante la causa de la resistencia y la construcción nacional. Ese rasgo singular dio lugar a lo que se conoce como la Asamblea Nacional en tiempos de guerra. En esa etapa, concentró facultades en el Gobierno y su Comité Permanente mantuvo una estrecha coordinación con este, participando en la definición de grandes lineamientos y políticas, así como en la supervisión y evaluación de la labor gubernamental.



En el período 1954-1960, acompañó al pueblo en el cumplimiento de dos tareas estratégicas: en el norte, la recuperación, transformación y desarrollo económico, cultural y social conforme al camino socialista; y en el sur, la continuación de la revolución democrático-nacional, la lucha por la liberación del sur y la reunificación pacífica del país.



A lo largo de 14 años de actividad, la Asamblea Nacional de la I Legislatura celebró 12 períodos de sesiones, aprobó las Constituciones de 1946 y 1959, así como 16 leyes y 50 resoluciones de gran importancia.



El presidente Ho Chi Minh emite su voto para elegir a los representantes al 5º Consejo Popular en el colegio electoral nº 1, subdistrito 1, barrio de Ba Dinh (Hanói, 27 de abril de 1969). FOTO: VNA

Durante este período, funcionó conforme a la Constitución de 1959 y a la Ley de Organización de la Asamblea Nacional de 1960. Fue una etapa en la que el norte avanzaba en la construcción del socialismo y se consolidaba como gran retaguardia para la resistencia contra Estados Unidos por la salvación nacional.

Minorías étnicas man observan carteles electorales de la II legislatura de la Asamblea Nacional (1960). FOTO: VNA

La Asamblea Nacional de la VI legislatura, en su primer período de sesiones, aprobó la resolución sobre el cambio del nombre del país de República Democrática de Vietnam a República Socialista de Vietnam; decidió que la legislatura elegida en los comicios generales del 25 de abril de 1976 fuera la VI del Parlamento de la RSV y decidió oficialmente nombrar la ciudad de SaigónGia Dinh como Ciudad Ho Chi Minh. FOTO: VNA

Las Asambleas Nacionales desde la II hasta la V Legislatura aprobaron numerosas leyes y resoluciones fundamentales en los á mbitos económico, administrativo y de relaciones exteriores, fortaleciendo la capacidad del país para vencer la guerra y contribuyendo al triunfo de la ofensiva general y el levantamiento popular, la culminación de la revolución democrático-nacional y la reunificación del país. De manera destacada, la Asamblea Nacional de la VI Legislatura (1976-1981), la primera de la Vietnam reunificada, decidió el cambio del nombre del país a República Socialista de Vietnam, estableció la bandera, el escudo y el himno nacionales, cambió el nombre de la ciudad de Saigón-Gia Dinh por Ciudad Ho Chi Minh y determinó a Hanói como capital del país. En su séptimo período de sesiones (diciembre de 1980), la Asamblea aprobó la Constitución de 1980.

En esta etapa, se organizó y operó conforme a la Constitución de 1980 y la Ley de Organización de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado de 1981. Se reafirmó como el máximo órgano representativo del pueblo y el órgano supremo del poder estatal, con competencias exclusivas en materia constitucional y legislativa, así como la facultad de supervisión suprema sobre todas las actividades del Estado.



El presidente de la Asamblea Nacional, Nguyen Phu Trong, visita una clase de vietnamita en Praga, República Checa (2009). FOTO: VNA

Desde 1992, ha impulsado de manera continua la renovación y mejora de la calidad de sus actividades. Su funcionamiento es cada vez más público y transparente, centrado en tres funciones esenciales: la legislativa, la supervisión suprema y la toma de decisiones sobre los asuntos fundamentales del país.

Las Asambleas Nacionales desde la IX hasta la XII Legislatura promovieron reformas sustanciales en las labores legislativas, de supervisión, incluida la atención a temas sensibles como la lucha contra la corrupción, y en las actividades de relaciones exteriores.

El titular del Parlamento, Tran Thanh Man, se reúne con el primer ministro chino, Li Qiang, durante su visita oficial a Vietnam (Hanói, 13 de octubre de 2024). FOTO: VNA

El presidente del órgano legislativo, Nguyen Sinh Hung, interviene en la IV Conferencia Mundial de presidentes de Parlamentos, en la ONU, Nueva York (2015). FOTO: VNA

En la tarde del 10 de septiembre de 2024 (hora local), en el Kremlin de Moscú, el Presidente de la Asamblea Nacional Tran Thanh Man se entrevista con el Presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Foto: VNA.

La Asamblea Nacional de la XIII Legislatura (2011- 2016) marcó un hito al celebrarse, por primera vez, la elección simultánea de diputados a la Asamblea Nacional y a los Consejos Populares de todos los niveles en una misma jornada a escala nacional. Su logro más destacado fue la aprobación íntegra de la Constitución de 2013. Asimismo, este período inauguró el mecanismo de votación de confianza para los cargos elegidos o ratificados por la Asamblea, y estableció la obligación de todos los miembros del Gobierno de responder a interpelaciones parlamentarias.

La Asamblea Nacional de la XIV Legislatura (2016- 2021) continuó promulgando importantes leyes para concretar la Constitución de 2013 y perfeccionar el aparato estatal. Se distinguió, además, por avances significativos en la aplicación de tecnologías de la información, especialmente mediante la organización de sesiones combinadas, presenciales y en línea, para hacer frente a la pandemia de Covid-19.

La Asamblea Nacional de la XV Legislatura (2021- 2026) fue elegida con la tasa de participación electoral más alta registrada hasta la fecha (99,6 %). La labor legislativa se ha implementado bajo el principio de una “legislación proactiva”, con resultados relevantes orientados a la racionalización del aparato del sistema político. Hasta el momento, esta legislatura ha celebrado 17 períodos de sesiones, incluidos nueve extraordinarios y ocho ordinarios.

El secretario general del Partido, To Lam, interviene en el acto por el 80º aniversario de las primeras elecciones generales de Vietnam. FOTO: VNA

En la tarde del 11 de diciembre de 2025, en Hanói, la Asamblea Nacional celebró la sesión de clausura del décimo período de sesiones de la XV legislatura. El secretario general To Lam, junto con otros líderes y exdirigentes del Partido y el Estado, y los diputados asistieron a la clausura. FOTO: VNA



La trayectoria de la Asamblea Nacional a lo largo de estos 80 años es un proceso continuo de herencia y renovación, que reafirma su papel como máximo órgano representativo del pueblo y supremo órgano del poder del Estado de la República Socialista de Vietnam, en correspondencia con las exigencias de cada etapa de la revolución vietnamita./.