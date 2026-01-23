To Lam reelecto secretario general del PCV del XIV mandato

23/01/2026

En la mañana del 23 de enero de 2026, en la sede del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), el Comité Central del XIV mandato realizó su primera reunión para elegir los miembros del Buró Político, al Secretario General, al Secretariado, la Comisión del Control Disciplinario y su jefe para el XIV mandato. El Comité Central del PCV del XIV mandato acordó por unanimidad reelegir a To Lam, secretario general del Partido del XIII mandato, para continuar en su puesto.

El secretario general del Partido, To Lam, junto a los miembros del Buró Político y del Secretariado se presentan en la primera reunión del Comité Central del PCV del XIV mandato. Foto: VNA

El Comité Central del XIV mandato del PCV acordó por unanimidad reelegir a To Lam, secretario general del Partido del XIII mandato, para continuar en su puesto. Foto: VNA