Vietnam: fuente de inspiración para el movimiento progresista internacional

21/01/2026

Con motivo del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Benjamin Pestieau, secretario general adjunto del Partido del Trabajo de Bélgica (PTB), afirmó que Vietnam sigue siendo una fuente de inspiración relevante para el movimiento progresista internacional.

En declaraciones a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Bruselas, Pestieau destacó que a lo largo de su trayectoria histórica, el PCV ha reafirmado de manera constante su identidad, sus valores y su capacidad de liderazgo.

Subrayó especialmente su papel al frente de la heroica resistencia contra el imperialismo estadounidense en las décadas de 1960 y 1970, una victoria que no solo significó la liberación nacional de Vietnam, sino que se convirtió también en un símbolo emblemático de los movimientos de liberación nacional en todo el mundo, ampliamente respaldados por la comunidad internacional, en particular por la juventud progresista de la época.

Señaló que el triunfo de Vietnam demostró que un pueblo, aunque pequeño en tamaño, puede derrotar a una potencia militar y económica de primer orden si cuenta con una línea política correcta y una sólida unidad nacional. En la etapa de paz y desarrollo, añadió, Vietnam continúa despertando admiración gracias a un modelo de desarrollo propio, que combina el crecimiento económico con el desarrollo humano, la reducción de la pobreza, el mantenimiento de la autonomía estratégica y una integración internacional activa y profunda.

Al evocar su visita a Vietnam en 2002, cuando aún era un joven cuadro, Pestieau expresó su profunda impresión por el espíritu colectivo, el sentido de servicio al pueblo y a la patria, así como por la dedicación y el sacrificio del contingente de cuadros vietnamitas, valores que -afirmó- siguen inspirando a las fuerzas progresistas en todo el mundo.

Benjamin Pestieau, secretario general adjunto del Partido del Trabajo de Bélgica, en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias. Foto: VNA

Refiriéndose al XIV Congreso del PCV, el dirigente belga destacó la gran aspiración de desarrollo que plantea este evento, reflejada en orientaciones clave como el impulso del crecimiento económico ligado a la mejora de la calidad de los recursos humanos, el fomento de la innovación, la respuesta proactiva al cambio climático y la aplicación de una política exterior activa orientada a prevenir conflictos y a construir relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo y el desarrollo compartido. Estas directrices, indicó, ponen de manifiesto una visión estratégica y de largo plazo para conducir al país hacia una nueva etapa de desarrollo sostenible y responsable con la comunidad internacional.

En cuanto a las relaciones entre el PCV y el PTB, Pestieau indicó que desde los primeros días de la fundación de su fuerza política, la victoria de la lucha de resistencia y la causa de la liberación nacional de Vietnam, junto con el pensamiento del Presidente Ho Chi Minh, han sido una importante fuente de inspiración para los jóvenes estudiantes que dieron origen al partido en el contexto del movimiento de mayo de 1968. A su juicio, la cooperación entre ambas organizaciones políticas presenta perspectivas positivas, ya que comparten objetivos comunes de paz, justicia social, solidaridad internacional, protección del medio ambiente y promoción del progreso socioeconómico.

Ante la compleja evolución de la situación regional y mundial, el vicesecretario general del PTB subrayó la importancia de reforzar los vínculos entre los partidos políticos y las fuerzas progresistas para salvaguardar la paz, la estabilidad y la cooperación internacional, sobre la base del respeto a la Carta de las Naciones Unidas, al derecho internacional, así como a la soberanía y la integridad territorial de los Estados.

Al concluir, Benjamin Pestieau expresó su confianza en la fuerza de los pueblos y de la clase trabajadora a escala mundial y afirmó que, pese a los numerosos desafíos existentes, las oportunidades para un cambio positivo mediante la cooperación amistosa y la solidaridad internacional siguen siendo plenamente viables./.