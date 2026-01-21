XIV Congreso Nacional del Partido: Sesión plenaria de debate sobre los documentos del Congreso.

XIV Congreso Nacional del Partido: Sesión plenaria de debate sobre los documentos del Congreso.

En la mañana del 21 de enero de 2026, el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) prosigue hoy su agenda centrada en el debate de los documentos que se presentan en la magna cita partidista.

El camarada Luong Cuong, miembro del Buró Político y presidente del Estado, preside la sesión de debate. Foto: VNA 

El general Phan Van Giang, miembro del Buró Político, subsecretario de la Comisión Militar Central y ministro de Defensa Nacional, presenta una ponencia sobre “Construir el Ejército Popular revolucionario, regular, élite y moderno, como fuerza central para una defensa nacional fuerte y moderna, vinculada a la seguridad popular y a una sólida cohesión social”. Foto: VNA

La camarada Pham Thi Thanh Tra, miembro del Comité Central del Partido, integrante del Buró Ejecutivo del Comité partidista en el Gabinete y viceprimera ministra, presenta una ponencia sobre “Construir un Gobierno orientado al desarrollo, íntegro, de acción drástica y al servicio del pueblo”. Foto: VNA

La camarada Ha Thi Nga, miembro del Comité Central del Partido, vicepresidenta y secretaria general del Frente de la Patria de Vietnam (FPV), presenta una ponencia sobre “Fortalecer la gran unidad nacional - base y motor clave para alcanzar las metas de desarrollo del país en la nueva era”. Foto: VNA

La delegación del Comité partidista de los órganos centrales del Partido en la sesión de debate sobre los documentos del Congreso. Foto: VNA

La delegación del Comité del Partido de la ciudad de Hanói en la sesión de debate sobre los documentos del Congreso. Foto: VNA

La delegación del Comité del Partido de la provincia de Thai Nguyen en el Congreso. Foto: VNA

Delegados presentados en la sesión de debate sobre los documentos del Congreso, en la mañana del 21 de enero. Foto: VNA

El camarada Luong Tam Quang, miembro del Buró Político, secretario del Comité del Partido y ministro del Ministerio de Seguridad Pública, presenta una ponencia sobre “La labor policial en la implementación de los tres objetivos estratégicos del Partido: paz y estabilidad; desarrollo de alta calidad; y felicidad del pueblo”. Foto: VNA

El camarada Lai Xuan Mon, miembro del Comité Central del Partido y subjefe permanente de su Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas presenta una ponencia sobre “El trabajo político e ideológico en la nueva era”. Foto: VNA

La delegación del Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh en la sesión de debate. Foto: VNA

La delegación del Comité del Partido de la provincia de Bac Ninh en la sesión de debate. Foto: VNA
Delegados presentados en el Congreso en la mañana del 21 de enero. Foto: VNA

La delegación del Comité del Partido del Ejército en la sesión plenaria de debate sobre los documentos del Congreso. Foto: VNA

La delegación del Comité del Partido de la provincia de Thanh Hoa en el Congreso.  Foto:VNA

El camarada Nguyen Anh Tuan, miembro del Comité Central del Partido y subjefe de su Comisión de Políticas y Estrategias presenta una ponencia sobre “las soluciones estratégicas para asegurar un crecimiento económico de dos dígitos en el período 2026 2030.”. Foto: VNA
La delegación del Comité del Partido de la provincia de Vinh Long en el Congreso. Foto: VNA
 
La delegación del Comité del Partido de la ciudad de Da Nang en el Congreso. Foto: VNA
