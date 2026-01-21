XIV Congreso Nacional del Partido: Sesión plenaria de debate sobre los documentos del Congreso.

El general Phan Van Giang, miembro del Buró Político, subsecretario de la Comisión Militar Central y ministro de Defensa Nacional, presenta una ponencia sobre “Construir el Ejército Popular revolucionario, regular, élite y moderno, como fuerza central para una defensa nacional fuerte y moderna, vinculada a la seguridad popular y a una sólida cohesión social”. Foto: VNA
La camarada Pham Thi Thanh Tra, miembro del Comité Central del Partido, integrante del Buró Ejecutivo del Comité partidista en el Gabinete y viceprimera ministra, presenta una ponencia sobre “Construir un Gobierno orientado al desarrollo, íntegro, de acción drástica y al servicio del pueblo”. Foto: VNA
La camarada Ha Thi Nga, miembro del Comité Central del Partido, vicepresidenta y secretaria general del Frente de la Patria de Vietnam (FPV), presenta una ponencia sobre “Fortalecer la gran unidad nacional - base y motor clave para alcanzar las metas de desarrollo del país en la nueva era”. Foto: VNA
La delegación del Comité partidista de los órganos centrales del Partido en la sesión de debate sobre los documentos del Congreso. Foto: VNA
La delegación del Comité del Partido de la ciudad de Hanói en la sesión de debate sobre los documentos del Congreso. Foto: VNA
La delegación del Comité del Partido de la provincia de Thai Nguyen en el Congreso. Foto: VNA
Delegados presentados en la sesión de debate sobre los documentos del Congreso, en la mañana del 21 de enero. Foto: VNA
El camarada Luong Tam Quang, miembro del Buró Político, secretario del Comité del Partido y ministro del Ministerio de Seguridad Pública, presenta una ponencia sobre “La labor policial en la implementación de los tres objetivos estratégicos del Partido: paz y estabilidad; desarrollo de alta calidad; y felicidad del pueblo”. Foto: VNA
El camarada Lai Xuan Mon, miembro del Comité Central del Partido y subjefe permanente de su Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas presenta una ponencia sobre “El trabajo político e ideológico en la nueva era”. Foto: VNA
La delegación del Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh en la sesión de debate. Foto: VNA
La delegación del Comité del Partido de la provincia de Bac Ninh en la sesión de debate. Foto: VNA
Delegados presentados en el Congreso en la mañana del 21 de enero. Foto: VNA
La delegación del Comité del Partido del Ejército en la sesión plenaria de debate sobre los documentos del Congreso. Foto: VNA
La delegación del Comité del Partido de la provincia de Thanh Hoa en el Congreso. Foto:VNA
El camarada Nguyen Anh Tuan, miembro del Comité Central del Partido y subjefe de su Comisión de Políticas y Estrategias presenta una ponencia sobre “las soluciones estratégicas para asegurar un crecimiento económico de dos dígitos en el período 2026 2030.”. Foto: VNA
La delegación del Comité del Partido de la provincia de Vinh Long en el Congreso. Foto: VNA
La delegación del Comité del Partido de la ciudad de Da Nang en el Congreso. Foto: VNA