XIV Congreso del Partido: Elección del Comité Central del XIV mandato
El XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam continuó hoy sus sesiones con el trabajo de personal del Comité Central del Partido del XIV mandato. Tras las discusiones, los 1.586 delegados procedieron a la votación para elegir al nuevo Comité Central, el órgano rector del Partido.
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, junto con otros dirigentes del Partido y del Estado, emite su voto para elegir al Comité Central del Partido del XIV mandato. Foto: VNA
Dirigentes del Partido y del Estado, emiten su voto para elegir al Comité Central del Partido del XIV mandato. Foto: VNA
Los delegados emiten sus votos para elegir al Comité Central del Partido del XIV mandato. Foto: VNA