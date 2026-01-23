Báo Ảnh Việt Nam

Enfoques

Anuncian lista de 19 miembros del Buró Político del XIV mandato del PCV

El XIV Congreso del PCV eligió un Buró Político de 19 miembros, encabezado por el secretario general To Lam, marcando el inicio del nuevo mandato.
El secretario general del Partido, To Lam, junto a los miembros del Buró Político y del Secretariado se presentan en la primera reunión del Comité Central del PCV del XIV mandato. Foto: VNA

1. TO LAM, Secretario General del Comité Central del Partido del XIII mandato, Secretario de la Comisión Militar Central

2. TRAN THANH MAN, Miembro del Buró Político del Comité Central del Partido del XIII mandato, Secretario del Comité partidista de la Asamblea Nacional, Presidente de la Asamblea Nacional de la XV legislatura

3. TRAN CAM TU, Miembro del Buró Político, Miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido del XIII mandato, Secretario del Comité del PCV de los órganos partidistas a nivel central

4. LE MINH HUNG, Miembro del Buró Político del XIII mandato, Secretario del Comité Central del Partido y Jefe de su Comisión de Organización

5. DO VAN CHIEN, Miembro del Buró Político del Comité Central del Partido del XIII mandato, Subsecretario permanente del Comité partidista de la Asamblea Nacional, Vicepresidente permanente de la Asamblea Nacional

6. BUI THI MINH HOAI, Miembro del Buró Político del XIII mandato, Secretaria del Comité Central del Partido, Secretaria del Comité partidista del Frente de la Patria y organizaciones de masas a nivel central, Presidenta del Frente de la Patria de Vietnam

7. PHAN VAN GIANG, Miembro del Buró Político del Comité Central del Partido del XIII mandato, Miembro del Buró Ejecutivo del Comité partidista del Gobierno, Subsecretario de la Comisión Militar Central, General, Ministro de Defensa

8. LUONG TAM QUANG, Miembro del Buró Político del Comité Central del Partido del XIII mandato, Miembro del Buró Ejecutivo del Comité partidista del Gobierno, Secretario de la Comisión Central de Seguridad Pública, General, Ministro de Seguridad Pública

9. NGUYEN DUY NGOC, Miembro del Buró Político del Comité Central del Partido del XIII mandato, Secretario del Comité partidista de Hanoi

10. NGUYEN TRONG NGHIA, Miembro del Buró Político del Comité Central del Partido del XIII mandato, Secretario del Comité Central del Partido, Miembro del Buró ejecutivo de la Comisión Militar Central, General, Jefe del Departamento General de Política del Ejército Popular de Vietnam

11.TRINH VAN QUYET, Secretario del Comité Central del Partido del XIII mandato, Jefe de su Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas

12. LE HOAI TRUNG, Secretario del Comité Central del Partido, Miembro del Buró ejecutivo del Comité partidista del Gobierno, Ministro de Relaciones Exteriores

13. LE MINH TRI, Secretario del Comité Central del Partido, Subjefe de su Comisión de Asuntos Interiores

14. TRAN LUU QUANG, Secretario del Comité Central del Partido del XIII mandato, Secretario del Comité partidista de Ciudad Ho Chi Minh

15. PHAM GIA TUC, Miembro del Comité Central, Jefe de la Oficina del Comité Central del Partido

16. TRAN SY THANH, Miembro del Comité Central, Jefe de la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del Partido

17. NGUYEN THANH NGHI, Jefe de la Comisión de Políticas y Estrategias del Comité Central del Partido

18. DOAN MINH HUAN, Miembro del Comité Central, Subjefe permanente del Comité partidista, Subdirector permanente de la Academia Nacional de Política de Ho Chi Minh

19. TRAN DUC THANG, Miembro del Comité Central, Miembro del Comité ejecutivo del Comité partidista del Gobierno, Ministro de Agricultura y Medio Ambiente./.

 

  

VNA/VNP

Artículos siguientes

Ver más

Top