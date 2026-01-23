Enfoques
Anuncian lista de 19 miembros del Buró Político del XIV mandato del PCV
1. TO LAM, Secretario General del Comité Central del Partido del XIII mandato, Secretario de la Comisión Militar Central
2. TRAN THANH MAN, Miembro del Buró Político del Comité Central del Partido del XIII mandato, Secretario del Comité partidista de la Asamblea Nacional, Presidente de la Asamblea Nacional de la XV legislatura
3. TRAN CAM TU, Miembro del Buró Político, Miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido del XIII mandato, Secretario del Comité del PCV de los órganos partidistas a nivel central
4. LE MINH HUNG, Miembro del Buró Político del XIII mandato, Secretario del Comité Central del Partido y Jefe de su Comisión de Organización
5. DO VAN CHIEN, Miembro del Buró Político del Comité Central del Partido del XIII mandato, Subsecretario permanente del Comité partidista de la Asamblea Nacional, Vicepresidente permanente de la Asamblea Nacional
6. BUI THI MINH HOAI, Miembro del Buró Político del XIII mandato, Secretaria del Comité Central del Partido, Secretaria del Comité partidista del Frente de la Patria y organizaciones de masas a nivel central, Presidenta del Frente de la Patria de Vietnam
7. PHAN VAN GIANG, Miembro del Buró Político del Comité Central del Partido del XIII mandato, Miembro del Buró Ejecutivo del Comité partidista del Gobierno, Subsecretario de la Comisión Militar Central, General, Ministro de Defensa
8. LUONG TAM QUANG, Miembro del Buró Político del Comité Central del Partido del XIII mandato, Miembro del Buró Ejecutivo del Comité partidista del Gobierno, Secretario de la Comisión Central de Seguridad Pública, General, Ministro de Seguridad Pública
9. NGUYEN DUY NGOC, Miembro del Buró Político del Comité Central del Partido del XIII mandato, Secretario del Comité partidista de Hanoi
10. NGUYEN TRONG NGHIA, Miembro del Buró Político del Comité Central del Partido del XIII mandato, Secretario del Comité Central del Partido, Miembro del Buró ejecutivo de la Comisión Militar Central, General, Jefe del Departamento General de Política del Ejército Popular de Vietnam
11.TRINH VAN QUYET, Secretario del Comité Central del Partido del XIII mandato, Jefe de su Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas
12. LE HOAI TRUNG, Secretario del Comité Central del Partido, Miembro del Buró ejecutivo del Comité partidista del Gobierno, Ministro de Relaciones Exteriores
13. LE MINH TRI, Secretario del Comité Central del Partido, Subjefe de su Comisión de Asuntos Interiores
14. TRAN LUU QUANG, Secretario del Comité Central del Partido del XIII mandato, Secretario del Comité partidista de Ciudad Ho Chi Minh
15. PHAM GIA TUC, Miembro del Comité Central, Jefe de la Oficina del Comité Central del Partido
16. TRAN SY THANH, Miembro del Comité Central, Jefe de la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del Partido
17. NGUYEN THANH NGHI, Jefe de la Comisión de Políticas y Estrategias del Comité Central del Partido
18. DOAN MINH HUAN, Miembro del Comité Central, Subjefe permanente del Comité partidista, Subdirector permanente de la Academia Nacional de Política de Ho Chi Minh