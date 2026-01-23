Anuncian lista de 19 miembros del Buró Político del XIV mandato del PCV

El secretario general del Partido, To Lam, junto a los miembros del Buró Político y del Secretariado se presentan en la primera reunión del Comité Central del PCV del XIV mandato. Foto: VNA

1. TO LAM, Secretario General del Comité Central del Partido del XIII mandato, Secretario de la Comisión Militar Central

2. TRAN THANH MAN, Miembro del Buró Político del Comité Central del Partido del XIII mandato, Secretario del Comité partidista de la Asamblea Nacional, Presidente de la Asamblea Nacional de la XV legislatura

3. TRAN CAM TU, Miembro del Buró Político, Miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido del XIII mandato, Secretario del Comité del PCV de los órganos partidistas a nivel central

4. LE MINH HUNG, Miembro del Buró Político del XIII mandato, Secretario del Comité Central del Partido y Jefe de su Comisión de Organización

5. DO VAN CHIEN, Miembro del Buró Político del Comité Central del Partido del XIII mandato, Subsecretario permanente del Comité partidista de la Asamblea Nacional, Vicepresidente permanente de la Asamblea Nacional